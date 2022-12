Πώς ο Ερντογάν βάζει «τρικλοποδιά» στον Ιμάμογλου, πιθανό αντίπαλό του στις εκλογές του 2023

Άδικη ποινή που δεν συνάδει με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου» χαρακτήρισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την καταδίκη, σε φυλάκιση δύο ετών, επτά μηνών και 15 ημερών -καθώς και την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για το ίδιο διάστημα- του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου από τουρκικό δικαστήριο. «Παραμένουμε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τη συνεχιζόμενη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης, των πολιτικών και επιχειρηματικών ηγετών στην Τουρκία, καθώς και για την παρατεταμένη προφυλάκισή τους» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βεντάντ Πατέλ, αφήνοντας σοβαρές αιχμές για την κατάσταση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, και ένα από τα πλέον δημοφιλή στελέχη της αντιπολίτευσης, καταδικάστηκε για προσβολή των μελών του Εκλογικού Συμβουλίου, σχεδόν έξι μήνες πριν από τις κρίσιμες Προεδρικές Εκλογές του Ιουνίου. «Μια χούφτα άνθρωποι δεν μπορούν να καταχραστούν την εξουσία που μας εμπιστεύτηκε ο λαός. Ο αγώνας μας ξαναρχίζει με ακόμη περισσότερη ορμή», δήλωσε αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητη» και «πολιτική» την απόφαση, στην οποία θα ασκήσει έφεση όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του Κεμάλ Πολάτ. Ο Ιμάμογλου, επεσήμανε με νόημα πως η ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε αντικατοπτρίζει τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην Τουρκία. Την ίδια ώρα, πολλές εκατοντάδες υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, φωνάζοντας συνθήματα όπως : «Κυβέρνηση, παραιτήσου» και «Δίκαιο, Νόμος, Δικαιοσύνη». Μετά την άσκηση έφεσης ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης θα παραμείνει στη θέση του, καθώς έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Εάν καταδικαστεί και στο εφετείο η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων δεν θα του επιτρέψει να τεθεί επικεφαλής της αντιπολίτευσης στις Προεδρικές Εκλογές του 2023 απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Οι εκλογές του 2019 και η ήττα Ερντογάν Η «κόντρα» Ιμάμογλογου – Ερντογάν ξεκίνησε το 2019 όταν ο 52χρονος πολιτικός, που προέρχεται από το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP) κέρδισε την δημαρχία Κωνσταντινούπολης, οδηγώντας τον Τούρκο πρόεδρο και το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚP) στην πλέον ταπεινωτική τους ήττα. Ο Ιμάμογλου επικράτησε άνετα του αντιπάλου του Μπιναλί Γιλντιρίμ και στις επαναληπτικές εκλογές που μεθόδευσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της Τουρκίας, με παρότρυνση του κυβερνώντος κόμματος. Τότε ο Ιμάμογλου είχε χαρακτηρίσει «ηλίθιους» τον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού και τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής για την ακύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Αυτή είναι η βασική κατηγορία που τον κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, με τον εισαγγελέα να ζητάει ποινή φυλάκισης από 15 μήνες έως τέσσερα για «εξύβριση» των μελών της Εκλογικής Επιτροπής. «Το μόνο που έκανα ήταν να απαντήσω, επιστρέφοντάς του τους δικούς του όρους, στον υπουργό Εσωτερικών που με είχε χαρακτηρίσει ηλίθιο», υποστήριξε κατά την ακροαματική διαδικασία ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση Οργισμένη ήταν η αντίδραση του επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, o οποίος επέστρεψε εσπευσμένα από την Γερμανία, ζητώντας από την κυβέρνηση Ερντογάν να «μαζέψει τα μυαλά της». Ο ίδιος τόνισε πως οποιαδήποτε απόφαση πέραν της αθώωσης αποτελεί «ομολογία της εντολής από το παλάτι και της συνωμοσίας» εννοώντας παρέμβαση στη δικαιοσύνη του Τούρκου προέδρου. «Προειδοποιώ τελευταία φορά το παλάτι. Τραβήξτε τα χέρια σας από το δικαστήριο. Αυτός ο κόσμος δεν είναι ανυποστήρικτος. Μαζέψτε τα μυαλά σας» δήλωσε. Σχεδόν έξι μήνες πριν από τις κρίσιμες Προεδρικές Εκλογές ο Εκρέμ Ιμάμογλου, θεωρείται ένας από τους πιθανούς υποψηφίους της ενωμένης αντιπολίτευσης που θα μπορούσε να επικρατήσει -σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις- του Ταγίπ Ερντογάν που βλέπει τα ποσοστά του «καθηλωμένα» λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Ειδήσεις σήμερα: Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα – Πού αναμένονται βροχές Σήμερα η κηδεία του 16χρονου Ρομά – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για νέα επεισόδιαΓεωργιάδης για καλάθι του Άη Βασίλη: Τριάντα είναι οι αλυσίδες παιχνιδιών

