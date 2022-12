Τάσεις MRB: Στο 5,4% η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ

Προβάδισμα 5,4 % έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η ΝΔ σύμφωνα με τις τάσεις της MRB. Ειδικότερα, η ΝΔ μετρά ποσοστό 28,5 % με τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί με 23,1 %. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής 11,3 %, το ΚΚΕ 5,1 %, η Ελληνική Λύση 4,5 %, ΜέΡΑ 25 2,9 %, Ελληνες-Εθνικό Κόμμα 2,7 %, Πατριωτική Ενωση 1.1 % και Εθνική Δημιουργία 1 %. «Άλλο Κόμμα» επέλεξε το 4,8 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 15 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα-Δεν απαντώ» 9,9 % και «Λευκό-Άκυρο-Αποχή» 5,1 %. Στην παράσταση νίκης, προηγείται με 45,2 % η ΝΔ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 25.3 %. Η επιλογή «Κανένα κόμμα» καταγράφει ποσοστό 14 %. Ακολουθούν «Άλλο κόμμα» με ποσοστό 7,9 % και «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» με ποσοστό 7.6 %. Στο ερώτημα ποιο από τα δύο κόμματα, ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλατε να κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, το 33,5 % απαντά η ΝΔ, το 30,6 % ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 25,7 % κανένα κόμμα. Στο ερώτημα ποιο από τα δύο κόμματα, ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ, θα σας ενοχλούσε αν κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, το 41,6 % απαντά ΝΔ και το 38 % απαντά ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζoυν και τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας στο ερώτημα: «Ποιος από τους δύο θεωρείτε ότι θα ήταν καταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας;». Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ συγκεντρώνει το 39,3 % των ερωτηθέντων και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 31,3 %. «Κανένας από τους δύο» απαντά το 23,6 %. Στο γράφημα που ακολουθεί δείτε τις απαντήσεις των πολιτών στο ερώτημα «ποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα, ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα του τόπου». Στον πίνακα που ακολουθεί δείτε πώς διαμορφώνεται στις τάσεις Δεκεμβρίου 2022 της MRB η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών. Οι πολίτες θεωρούν ότι τα 3 σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι: Πληθωρισμός/Ακρίβεια με 58,6 %, Υγεία/Περίθαλψη με 41,9 %, Ανεργία με 34,9 %. Οι λέξεις «Οργή» και «Φόβος» με ποσοστό 46,8% εκφράζουν περισσότερο τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας, ακολουθούν οι «Παραίτηση/Απογοήτευση» με 35,5 % και η «Ελπίδα» με 26,6 %. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες αισιοδοξίας και συγκεκριμένα στο ερώτημα «πώς πιστεύετε ότι πάνε τα πράγματα γενικά στη χώρα μας», το 61,2 % απαντά «Πολύ άσχημα-Αρκετά άσχημα», ενώ το 11% απαντά «Πολύ καλά-Αρκετά καλά». Στο ερώτημα, «πώς κρίνετε σε γενικές γραμμές σήμερα την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας», το 61,6 % απαντά «Πολύ κακή – κακή» και το 9,2 % απαντά «Πολύ καλή-καλή». Ελληνοτουρκικά Στο ερώτημα «Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών», οι πολίτες με ποσοστό 52,1% απαντούν «πολύ» και «αρκετά». Ακρίβεια – Οικογενειακό εισόδημα – Καλάθι νοικοκυριού Στην κάρτα που αφορά τις εκτιμήσεις σε σχέση με το οικογενειακό εισόδημα των πολιτών το 72,3 % απαντά «ανταποκρίνομαι με μεγάλη δυσκολία/μόλις που καταφέρνω να ανταποκριθώ στις βασικές προσωπικές/οικογενειακές οικονομικές υποχρεώσεις». Το 73,3 % απαντά ότι έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο της ακρίβειας και έχουμε πλέον σοβαρά φαινόμενα αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας. Για τον βαθμό αποτελεσματικότητας του μέτρου «το καλάθι του νοικοκυριού» στη συγκράτηση των τιμών το 72,9 % απαντά «όχι και τόσο αποτελεσματικό/καθόλου αποτελεσματικό». Στο ερώτημα «πόσο σοβαρό είναι το θέμα των υποκλοπών» το 77,5 % απαντά «πολύ σοβαρό/αρκετά σοβαρό» Στην κάρτα «τα τρία σημαντικότερα θέματα που θα καθορίσουν την ψήφο σας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές» το 68,8 % απαντά «η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η αύξηση των τιμών», το 42,3 % «η ενίσχυση του εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας» και το 40,8 «η προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». Ειδήσεις σήμερα: Η 12χρονη αναγνώρισε κι άλλους πέντε βιαστές της – Δείτε την κατάθεσή της Maestro: Απόψε το μεγάλο φινάλε Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ξανά στην Εύβοια – Ταρακουνήθηκαν και περιοχές της Αττικής

