Χριστοδουλάκης: «Η αλλαγή είναι εδώ» – Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αφού ευχαρίστησε τον κόσμο για την μαζική του παρουσία, δεσμεύτηκε ότι δεν θα προδώσει ποτέ αυτή την εμπιστοσύνη Σε μια εντυπωσιακή συγκέντρωση, παρουσία πλήθους κόσμου, στελεχών του ΠΑΣΟΚ, της αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικών φορέων, συλλόγων και οργανώσεων, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου και πρώην Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χριστοδουλάκη, στις Αχαρνές. Με σύνθημα «η αλλαγή είναι εδώ», ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποδέχτηκε τους εκατοντάδες πολίτες που βρέθηκαν στο γραφείο του το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ δυναμικό παλμό στη συγκέντρωση έδωσε η νέα γενιά, που δεν σταμάτησε να φωνάζει συνθήματα. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αφού ευχαρίστησε τον κόσμο για την μαζική του παρουσία, δεσμεύτηκε ότι δεν θα προδώσει ποτέ αυτή την εμπιστοσύνη. «Είμαστε εδώ, μαζί, δυνατοί, ενωμένοι και αποφασισμένοι. Γιατί η μεγάλη ώρα για την επιστροφή της ιστορικής μας παράταξης φτάνει», τόνισε. O πρώην Γραμματέας ξεκίνησε την ομιλία του με μια αναφορά στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά: «Είμαστε εδώ γιατί αντέξαμε, στον πόλεμο και τις δυσκολίες. Γιατί βάλαμε την πατρίδα πάνω από το κόμμα, γιατί την υπηρετήσαμε με ειλικρίνεια και αυτοθυσία. Και είμαστε εδώ γιατί όταν κάποιοι μας θεωρούσαν τελειωμένους, μια γενναία γυναίκα στάθηκε όρθια για όλους μας. Γιατί δεν συμβιβάστηκε ποτέ, δεν δίστασε, δεν λύγισε, ένωσε τα κομμάτια μας. Γιατί η Φώφη Γεννηματά βροντοφώναξε για όλους μας: Αυτή η παράταξη δεν θα χαθεί μέσα στη νύχτα της διαπλοκής, του λαϊκισμού και της συντήρησης». Ηχηρό ήταν το μήνυμα της ομιλίας του αναφερόμενος στο θέμα των ημερών: «Η δύναμη αυτής της παράταξης ήταν και είναι πάντα η δύναμη που της δίνει ο ελληνικός λαός. Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται δεν έχουν καμιά σχέση με την ιστορία και τις παρακαταθήκες μας. Και δεν έχουν καμιά απολύτως θέση σε αυτή την παράταξη των αρχών, των αξιών, της προσφοράς. Δεν έχουν θέση στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, στο ΠΑΣΟΚ της Μελίνας Μερκούρη, στο ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Γεννηματά, του Σάκη Πεπονή, του Αντώνη Καρρά, του Πέτρου Μώραλη. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι οι λομπίστες, οι καιροσκόποι, οι επαγγελματίες της διαπλοκής, οι κολλητοί των συστημάτων και της παρασιτικής ολιγαρχίας, των μεγαλοσυμφερόντων και των μέσων ενημέρωσης. ΠΑΣΟΚ είναι οι δεκάδες χιλιάδες αγνοί, επώνυμοι και ανώνυμοι αγωνιστές που δεν σταμάτησαν ποτέ να υπηρετούν με ανιδιοτέλεια το λαό και την πατρίδα. Να σπάνε, να γκρεμίζουν τα κατεστημένα και τις νοοτροπίες που μας κρατάνε πίσω. Να χτίζουν και να διαμορφώνουν τις μεγάλες αλλαγές που είχε και έχει ανάγκη ο τόπος». Αναφερόμενος στην σημερινή κοινωνική και πολιτική συγκυρία σημείωσε ότι «η ανάγκη για μια νέα μεγάλη αλλαγή διατρέχει όλη την ελληνική κοινωνία. Μια μεγάλη αλλαγή στην πολιτική, στην οικονομία, στο παραγωγικό μοντέλο, στους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα. Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη να αναπνεύσει ξανά. Έχει ανάγκη να επουλώσει τις πληγές της τοξικότητας και του διχασμού». «Κανείς δεν μιλά για το αύριο της χώρας. Και αυτήν τη διαφορά θα κάνουμε εμείς» είπε ενώ τόνισε χαρακτηριστικά: «Θα μιλάμε καθαρά. Χωρίς απολίτικα στρογγυλέματα που δήθεν χωράνε τους πάντες, χωρίς άστοχους συμβιβασμούς για να μην στενοχωρηθεί κανείς. Κριτής των προτάσεων μας είναι οι πολίτες, όχι τα τηλεπαράθυρα της διαπλοκής. Εξετάσεις δίνουμε καθημερινά στην ελληνική κοινωνία, όχι στα payroll του Μητσοτάκη και του Τσίπρα». Μάλιστα στη συνέχεια είπε χαρακτηριστικά: «Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανεξόφλητα γραμμάτια, εμάς δεν μας κρατάει κανείς, και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την πολιτική αυτονομία του χώρου, που σφυρηλατήσαμε με τόσες δυσκολίες, με τόσες προσπάθειες και κόπο». Ευρεία ήταν η αναφορά του στο όραμά του για την Ανατολική Αττική «μιας περιφέρειας που βρίσκεται τόσο κοντά στα κέντρα εξουσίας αλλά και τόσο αδικημένης, τόσο ξεχασμένης από αυτά», όπως είπε χαρακτηριστικά. «Ήρθε η ώρα να δουλέψουμε πραγματικά για αυτήν. Να αναδείξουμε τις προοπτικές και τα πλεονεκτήματα της. Να της δώσουμε πρόσημο αναπτυξιακό, πολιτισμικό, περιβαλλοντικό. Να δουλέψουμε όλοι μαζί με καθαρές προτάσεις και λύσεις στα κοινά προβλήματα, την ώρα που οι άλλοι ασχολούνται απλώς με το πώς θα στήσουν νέα επικοινωνιακά show, για να κρύψουν την ανικανότητα και την έλλειψη κεντρικού οραματικού σχεδίου για το μέλλον της Ανατολικής Αττικής». Συνεχίζοντας σε προσωπικό τόνο είπε: «H πολιτική δεν έχει νόημα αν δεν σταθείς ασυμβίβαστα διπλά στην κοινωνία, δίπλα στον άνθρωπο και στα προβλήματα του. Μου έμαθαν τι σημαίνει ηθική, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει να κοιτάς τον άλλο στα μάτια και να δίνεις την ψυχή σου για να τον υπηρετήσεις. Να λες και να κάνεις αυτά που πιστεύεις, και να το κάνεις πάντα με σεμνότητα και με ειλικρίνεια. Ότι η πολιτική δεν είναι συναλλαγή, δεν είναι διαπραγμάτευση, δεν είναι παρασιτισμός, διαπλοκή, λαϊκισμός, λόμπι και κολλητοί. Πολιτική είναι η συντροφικότητα, η ανιδιοτέλεια, η προσφορά, ο αγώνας, οι αρχές, οι αξίες, η συνέπεια, η σοβαρότητα». Κλείνοντας την ομιλία του είπε: «Σας ζητάω αυτό το όμορφο ταξίδι να το κάνουμε μαζί. Μαζί με όλους εσάς. Να φέρουμε πίσω στην πολιτική ξανά την εμπιστοσύνη και την αξιοπρέπεια. Και κοιτώντας πίσω, να ξέρουμε ότι από εδώ δεν ήμασταν απλώς περαστικοί, ματαιόδοξοι ή καιροσκόποι. Αφήσαμε πίσω κάτι που έκανε τη διαφορά. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα δύσκολο. Θα τον δώσουμε με ταπεινότητα, σεβασμό και ειλικρίνεια. Θα τον δώσουμε με το μοναδικό όπλο που έχουμε. Όχι με μηχανισμούς, συστήματα και οικογενειακές κληρονομιές. Αλλά με αυτό που κάνει την διαφορά. Ο καθένας από εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Άνθρωποι με αγωνίες και ανιδιοτέλεια. Με διάθεση για προσφορά, με διάθεση για αλλαγή. Εμείς θα γίνουμε η αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Εμείς θα σηκώσουμε ξανά την παράταξη, εμείς θα σηκώσουμε ξανά τη χώρα, εμείς θα δώσουμε ξανά ελπίδα. Εμείς θα κάνουμε ξανά τους Έλληνες περήφανους. Όχι μόνο για τις επόμενες μέρες, βδομάδες ή μήνες, αλλά σε ένα δρόμο μακρύ, που κοιτάει μπροστά, κοιτάει ψηλά, κοιτάει νικηφόρα. Έναν δρόμο από τον οποίο δεν περισσεύει κανείς. Η αλλαγή που ψάχνουμε γεννιέται σήμερα εδώ».

