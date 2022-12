Qatargate: Έρευνα και στην Ελλάδα για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την Εύα Καϊλή

Qatargate: Έρευνα και στην Ελλάδα για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Εύα Καϊλή Η έρευνα διαξάγεται με εντολή της Οικονομικής Εισαγγελίας – Ζητήθηκε αντίγραφο της δικογραφίας που έχουν σχηματίσει οι Βέλγοι Στο στόχαστρο ποινικής έρευνας και στην Ελλάδα μπαίνει η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή καθώς η Οικονομική Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για τα αδικήματα της δωροληψίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Προϋπόθεση είναι η ευρωβουλευτής να μη διώκεται στο Βέλγιο για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οικονομικός εισαγγελέας ζήτησε από δύο συναδέλφους του να αιτηθούν από τις βελγικές αρχές, μέσω δικαστικής συνδρομής σε συνεργασία με το εθνικό μέλος της Εurojust για την Ελλάδα, αντίγραφα της δικογραφίας που μέχρι τώρα έχει σχηματιστεί για την ευρωβουλευτή. Επίσης οι δύο εισαγγελείς θα ζητήσουν να πληροφορηθούν για την πορεία των μέχρι τώρα ερευνών των βελγικών αρχών. Σκοπός των δύο εισαγγελέων θα είναι να διακριβώσουν την τυχόν τέλεση εκ μέρους της κυρίας Καϊλή των αξιόποινων πράξεων της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παράγραφος 4 του ΚΠΔ (περί κωλύματος άσκησης νέας ποινικής δίωξης). Ακόμη οι δύο εισαγγελείς θα ερευνήσουν και αν τυχόν έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε άλλο αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αδίκημα. Έτσι, μετά την εξέλιξη αυτή οικονομική εισαγγελία στην Ελλάδα θα περιμένει τις απαντήσεις των βελγικών αρχών, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την τύχη της εν Ελλάδι ποινικής έρευνας είναι να μην έχει ασκηθεί στο Βέλγιο δίωξη για τις ίδιες πράξεις σε βάρος της Εύας Καϊλή. Ειδήσεις σήμερα: Ζευγάρι Ελλήνων δασκάλων σε σερβοκροατικό καρτέλ ναρκωτικών – Δείτε φωτογραφίες Corriere della Sera: Ο Τζιόρτζι ήθελε να αγοράσει κότερο Εμίρη για την Εύα Στο 5,4% η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις τάσεις της ΜRB Best of Network 15.12.2022, 12:26 15.12.2022, 13:04 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 11:02 14.12.2022, 21:34 15.12.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )