Qatargate: Η βαλίτσα με τα χρήματα δεν έχει σχέση με τις δηλώσεις για το Κατάρ, λέει η πλευρά Καϊλή

Η βαλίτσα με τα χρήματα που βρέθηκε στο σπίτι της Εύας Καϊλή δεν έχει καμία σχέση με τις δηλώσεις που είχε κάνει για το Κατάρ, δήλωσε σήμερα στον ANT1 ο δικηγόρος της ευρωβουλευτή, η οποία παραμένει υπό κράτηση για τη φερόμενη εμπλοκή της στο σκάνδαλο Κατάρ-gate. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά της Καϊλή, η ίδια δεν φαίνεται στη δικογραφία να έχει κάποια εμπλοκή με τα χρήματα που βρέθηκαν, εκτός από το γεγονός ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου βρέθηκαν. «Η πολύμηνη παρακολούθηση δεν δείχνει συμμετοχή σε επιλήψιμες συζητήσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος, διευκρινίζοντας πως τα χρήματα που κατάσχεσαν οι αρχές ανήκουν σε άτομο εκτός της οικογένειας, στο οποίο σκόπευε να τα μεταφέρει ο σύζυγος της ευρωβουλευτή. Όπως εξήγησε ο ίδιος, όταν η Εύα Καϊλή αντιλήφθηκε τα χρήματα, ρώτησε τι είναι και δεν πήρε πειστική απάντηση, τότε ήταν που ο πατέρας της τα πήρε για να τα πάει στον αληθινό κάτοχο τους, τον πρόλαβε όμως η Αστυνομία. «Ο σύζυγος της επιβεβαιώνει όσα λέει η κ. Καϊλή για τα χρήματα. Όλα έγιναν εκείνες τις ώρες. Όταν τα είδε και δεν πήρε πειστική απάντηση για την προέλευση τους, ζήτησε άμεσα να φύγουν από το σπίτι τα χρήματα. Ανέλαβε να είναι μεταφορέας ο πατέρας της, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος» ανέφερε ακόμη ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp26i682wlmh) Σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της ευρωβουλευτή, επισήμανε ότι είναι όλα δηλωμένα «μέχρι το τελευταίο ευρώ». Συγκεκριμένα για το διαμέρισμα στο Ψυχικό, που η κ. Καϊλή αγόρασε σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την εμπορική του αξία, επικαλέστηκε δήλωση της προηγούμενης ιδιοκτήτριας του για το χαμηλό τίμημα μεταβίβασης, η οποία φέρεται να είπε «προσπαθούσα 8 χρόνια να το πουλήσω, είναι πάνω στην Κηφισίας, δεν το έπαιρνε κανείς». Καταλήγοντας, ο συνήγορος της Εύας Καϊλή είπε ότι η ευρωβουλευτής του μετέφερε ότι «δεν θα επιτρέψει να γίνει Ιφιγένεια». Ειδήσεις σήμερα: Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα – Πού αναμένονται βροχές Σήμερα η κηδεία του 16χρονου Ρομά – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για νέα επεισόδιαΓεωργιάδης για καλάθι του Άη Βασίλη: Τριάντα είναι οι αλυσίδες παιχνιδιών

