Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Σπυράκη με απόφαση Μητσοτάκη Η Μαρία Σπυράκη δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Μαρίας Σπυράκη με απόφαση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη.Όσο διαρκεί η απόφαση της αναστολής, η Μαρία Σπυράκη δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ζήτησε την άρση ασυλίας της ευρωβουλευτή της ΝΔ Μαρίας Σπυράκη, για προβληματική διαχείριση της αμοιβής και συγκεκριμένα του επιπλέον επιδόματος του διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού της, προκάλεσε αναταράξεις, ενώ ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξερχόμενος της Συνόδου Κορυφής χαρακτήρισε την υπόθεση «σοβαρή». Με ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει: «Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας της Ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση υπόθεσης για την οποία ελέγχεται. Όσο διαρκεί η ανωτέρω απόφαση της αναστολής, η Μαρία Σπυράκη δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές». Ειδήσεις σήμερα: «Κόλαφος» το πόρισμα των ελεγκτών για τον Πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα Φινάλε για τον α’ κύκλο του Maestro – Αποθεωτικά τα σχόλια στο Twitter Όταν ο Αντίνοος Αλμπάνης φίλησε στο στόμα τον Θεοχάρη Ιωαννίδη – «Φιλάς ωραία» BEST OF NETWORK 16.12.2022, 09:30 16.12.2022, 07:19 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 21:31 15.12.2022, 21:30 15.12.2022, 12:00

