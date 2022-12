Ανδρουλάκης: Η Εύα Καϊλή πρόδωσε τους χιλιάδες ψηφοφόρους της παράταξης και οφείλει να παραδώσει την έδρα της

Ισχυρή εντολή στις προσεχείς κάλπες για «να αποτελέσει παρελθόν η διακυβέρνηση Μητσοτάκη» ζητεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στέλνοντας το μήνυμα στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους ότι «όσο ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην αξιωματική αντιπολίτευση, τόσο θα μένει στην καρέκλα του ο κ. Μητσοτάκης». Με την ομιλία του πριν από λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ο κ. Ανδρουλάκης χάραξε σαφείς διαχωριστικές γραμμές με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και με την «οικτρή διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα», υποστήριξε ότι η απάντηση σε αυτήν την ιδιότυπη πολιτική ομηρία είναι «σοσιαλδημοκρατία παντού» και περιέγραψε το πλάνο του για προγραμματικές κυβερνητικές συμφωνίες την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Επέλεξε να μιλήσει αναλυτικά (από την αρχή της ομιλίας του) για τα ζητήματα διαφθοράς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην υπόθεση Καϊλή και ξεκαθάρισε απευθυνόμενος στους βουλευτές και τα στελέχη που προσκλήθηκαν στην αίθουσα της Γερουσίας στη βουλή ότι « δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ διεφθαρμένους ημέτερους αλλά για να υπερασπιστώ την αξιοπιστία της πολιτικής απέναντι σε ένα λαό που νιώθει την πολιτική ως παραγωγό προβλημάτων και όχι λύσεων». Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έκανε εκ νέου σφοδρή επίθεση στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσιάζοντάς τον ως έναν αμετανόητο πρωθυπουργό μιας κυβέρνησης που συσσώρευσε προβλήματα, κακοποίησε τους θεσμούς και διόγκωσε τις κοινωνικές ανισότητες. «Γι’ αυτό ζητώ ισχυρή εντολή: για να αποτελέσει παρελθόν η διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν ήρθα για να αποτελέσει … κανόνα το παλιό σύστημα διαφθοράς και το σύστημα των υποκλοπών», είπε στρέφοντας τα πυρά του και προς τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ: « Ο Αλέξης Τσίπρας αποδεικνύεται διαχρονικά ο καλύτερος πελάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το σκιάχτρο της οικτρής διακυβέρνησης του κραδαίνει η Νέα Δημοκρατία ως φόβητρο. Ήρθε η ώρα οι προοδευτικοί πολίτες να βρουν διέξοδο». Τι προτείνει; «Δημοκρατική Ανατροπή με ισχυρό ΠΑΣΟΚ για να προκύψει Κυβέρνηση από την 1η Κυριακή στη βάση προγραμματικής συμφωνίας και όχι για να βολευτούν κομματικοί πρωταγωνιστές στις καρέκλες της εξουσίας. Για να επιβάλλουμε το σοσιαλδημοκρατικό μας πρόγραμμα, που μόνο αυτό εγγυάται μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ η προγραμματική τους πρόταση επιχειρεί να απαντήσει στις μεγάλες κρίσεις, οι οποίες ταλάνισαν τη χώρα τη τελευταία δεκαετία. «Γιατί για μας, οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία πρέπει να είναι το όχημα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολλών, και της πραγματικής μείωσης των ανισοτήτων. Δεν θα ασχοληθώ με τις υπαρξιακές αναζητήσεις του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα . Δεν αφορά τον ελληνικό λαό η αγωνία τους για την καρέκλα της εξουσίας. Κι ας βάλουν τα συστήματα τους να προπαγανδίζουν με λύσσα σε βάρος μας. Δεν θα κάμψουν τον αγώνα μας στην κοινωνία», υπογράμμισε μεταξύ άλλων και επανήλθε στην υπόθεση Καϊλή λέγοντας ότι: «Κάποιοι θέλουν να χρεώσουν όλα τα σκάνδαλα σε έναν πολιτικό χώρο, εντός και εκτός Ελλάδας. Αλλά η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Και τους διαψεύδει όχι μόνο γιατί αυτά συμβαίνουν και άλλου, αλλά γιατί ήταν το κόμμα μας, που πήρε τις μεγάλα αποφάσεις για να ενισχύσει τους θεσμούς της λογοδοσίας και της διαφάνειας στη χώρα. Το ΑΣΕΠ, τη Διαύγεια, τις ανεξάρτητες αρχές, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση». Νωρίτερα είχε επισημάνει ότι «Το σκάνδαλο διαφθοράς για το οποίο ερευνάται η εμπλοκή της Εύας Καϊλή είναι το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας. Οι απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων προς τον γαλάζιο βουλευτή Ανδρέα Πάτση προηγήθηκαν. Δυο προβεβλημένοι Υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρίσκονται ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου και η χώρα συγκλονίζεται μήνες τώρα από το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Και μόλις χθες, η υπόθεση της Μαρίας Σπυράκη». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε, όπως τόνισε, «το μιντιακό κατεστημένο που υπηρετεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ότι «παρερμήνευσε σκόπιμα αυτό που είπε περί “δούρειου ίππου”. Προφανώς – πρόσθεσε- δεν καθοδήγησε η Νέα Δημοκρατία την κ. Καϊλή να κάνει αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες, αλλά την καθοδήγησε το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη σε κάθε της κίνηση για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στην εξεταστική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ήταν σκιώδης εισηγήτρια. Και συνέχισε: «Αυτό το έχει καταγράψει πολλές φορές ο διεθνής τύπος . Είναι άλλη μια κακή οικογενειακή συνήθεια του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας : Να απλώνει τα πλοκάμια του πέραν των κομματικών του ορίων. Έως και στην άκρα Δεξιά. Η Εύα Καϊλή πρόδωσε τους χιλιάδες ψηφοφόρους της παράταξης και οφείλει να παραδώσει την έδρα της. Η αντίθετη άποψη, που άκουσα να διατυπώνεται ακόμη και με νομικούς όρους, είναι απαράδεκτη και θολώνει το μήνυμα μας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, που προγραμματίστηκε με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, η ηγεσία του κόμματος επιχείρησε να περιγράψει τις διαφορές της από τις πολιτικές που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία στους κρίσιμους τομείς και να αναδείξει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ευάλωτων νοικοκυριών. Οικονόμου: Η τροχιά συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται ταχύτατα και κλιμακώνεται Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας τα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στην Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, επεσήμανε ότι η τροχιά συμπόρευσης ανάμεσα στην Χαριλάου Τρικούπη και τον ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται ταχύτατα και κλιμακώνεται. Παράλληλα τον κατηγόρησε λέγοντας ότι λέει ασυνάρτητα και αντιφατικά πράγματα. Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου: Η τροχιά συμπόρευσης του κ. Ανδρουλάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται ταχύτατα και κλιμακώνεται. Ζητά από τη μια να οδηγηθεί η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και ταυτόχρονα να σχηματισθεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Με ποιον τρόπο άραγε; Παρότι οι απόψεις του προδίδουν πρωτοφανή πολιτική τρικυμία, η οποία τον οδηγεί να λέει πράγματα ασυνάρτητα και αντιφατικά, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για το αύριο της χώρας είναι ουσιαστικά η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τους κυρίους Τσίπρα και Βαρουφάκη. Όνειρα μπορούν, βέβαια, να κάνουν όλοι. Ακόμα και αν για τους πολλούς δεν είναι απλώς παρωχημένα, αλλά σκέτος εφιάλτης. Ειδήσεις σήμερα: Επεισόδιο Θεοδωρικάκου – Σκουρλέτη στη Βουλή: «Τους τραμπουκισμούς να τους κάνετε στην Κουμουνδούρου» «Στο Μάτι έκαψαν το παιδί μου, τους γονείς μου και τον αδερφό μου στον βωμό των φιλοδοξιών» ‘Ερχεται απότομη υποχώρηση της θερμοκρασίας – O καιρός προς τα Χριστούγεννα

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )