Βουλή: Πληροφορίες για οικονομική «έκπληξη» από Μητσοτάκη στην ομιλία για τον προϋπολογισμό

Υπό άκρα μυστικότητα όλες τις προηγούμενες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου τρέχουν οι διεργασίες για μια σημαντική εξαγγελία του πρωθυπουργού από βήματος Βουλής, στην αυριανή του ομιλία για τον προϋπολογισμό. Με τον χρόνο για τις εκλογές να είναι από λίγος έως ελάχιστος, ανάλογα με το ποιο σενάριο πιστεύει κανείς για το πότε θα στηθούν οι κάλπες, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η καλή πορεία της οικονομίας θα πρέπει να έχει άμεση αντανάκλαση και για τους πολίτες. Με τις πληροφορίες να βγαίνουν με το… σταγονόμετρο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει στα σκαριά ένα περισσότερο οριζόντιο μέτρο, όχι στη λογική της πρόσφατης έκτακτης ενίσχυσης των 600 ευρώ που εξαγγέλθηκε για τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς. Κατά τις πληροφορίες του thetimes|-.gr, μάλιστα, προς τούτο υπήρξαν συσκέψεις την προηγούμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη. Μένει, βεβαίως, να φανεί τι θα επιλέξει να πει ο πρωθυπουργός, ο οποίος, πάντως, είναι της άποψης ότι η «τσέπη» θα είναι το αποφασιστικό κριτήριο για την ψήφο στις κάλπες. Εξ ου και το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση τήρησε πιο σκληρή στάση απέναντι στις τράπεζες, ζητώντας επιδότηση των αυξήσεων στα στεγαστικά δάνεια, αύξηση επιτοκίων στις καταθέσεις και μείωση των δευτερευουσών τραπεζικών χρεώσεων σε μια σειρά συναλλαγών. Ο πρωθυπουργός, πάντως, είχε δώσει το στίγμα των προθέσεών του, περιγράφοντας τον καμβά της τοποθέτησης του, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης. «Νομίζω ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι ξεκάθαρες επιλογές που έχουν μπροστά τους και ποια είναι τα σχέδια των κομμάτων που διεκδικούν το προνόμιο να κυβερνούν αυτόν τον τόπο, για το πώς αντιλαμβάνονται τη διαχείριση των κρίσιμων οικονομικών θεμάτων» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ερωτηθείς για το πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει ένα ποσό που φαίνεται πως προκύπτει από την υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση, η ομιλία του κ. Μητσοτάκη θα έχει και απολογιστικά χαρακτηριστικά, με δεδομένο τον χαρακτήρα αυτού του προϋπολογισμού που είναι ο τελευταίος πριν τις εκλογές, αλλά και τη διαπίστωση ότι η οικονομία είναι σε καλύτερη μοίρα εν σχέσει με το 2019 που ανέλαβε η ΝΔ τις τύχες της χώρας. Ειδήσεις σήμερα: «Καμένοι βουτούσαν στη θάλασσα να σωθούν» – Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για το Μάτι Τα εντυπωσιακά θραύσματα της ζωφόρου που επιστρέφει το Βατικανό – Δείτε φωτογραφίες Επεισόδιο Θεοδωρικάκου – Σκουρλέτη στη Βουλή: «Τους τραμπουκισμούς να τους κάνετε στην Κουμουνδούρου»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )