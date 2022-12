Δένδιας: Ανακριβή τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας ΗΠΑ – Τουρκίας για τον εκσυγχρονισμό των F-16

Τις πληροφορίες περι συμφωνίας ΗΠΑ – Τουρκίας για αναβάθμιση των τουρκικών F16 διέψευσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για τον κρατικό προϋπολογισμό. Απαντώντας σε σχόλια βουλευτών της αντιπολίτευσης αναφορικά με το ενδεχόμενο αναβάθμισης των τουρκικών F-16, ο κ. Δένδιας είπε ότι «δεν είναι ακριβές αυτό που υπάρχει σε μερίδα του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου περι συμφωνίας ΗΠΑ για τον εκσυγχρονισμό τουρκικών F16. Δεν είναι ορθό και δεν εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον να εμφανίζεται ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας να προκαταλαμβάνει τις αποφάσεις της υπερδύναμης ή του νομοθετικού της Σώματος. Ισως θα ήταν πολιτικά επωφελές για την ΝΔ όχι όμως για το εθνικό συμφέρον» Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια η κυβέρνηση κατάφερε με σειρά διπλωματικών συμφωνιών να μεγαλώσει την ελληνική επικράτεια. «Η χώρα μας μεγάλωσε. Διευρύναμε την εθνική μας επικράτεια και αυτές οι επιτυχίες φέρουν την σφραγίδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά καλώντας παράλληλα το σύνολο των κομμάτων να επιδείξουν συναίνεση και σύμπνοια στα μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και να μην καλλιεργούν κλίμα διχασμού. Ο κ. Δένδιας σε άλλο σημείο είπε ότι στο DNA της παράταξης της ΝΔ είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η στήριξη των αδύναμων και όχι των οικονομικών ελίτ. «Η ΝΔ στο γενετικό της υλικό είναι λαϊκό κόμμα και βαρύτατα ηθικό κόμμα. Ξέρουμε όλοι ότι η ΝΔ δεν υπήρξε η βασική πολιτική επιλογή των οικονομικών ελίτ. Συγκρουστήκαμε πολλές φορές με τις ελίτ την ιστορία της παράταξής μας. Ηττηθήκαμε αρκετές φορές. Θυμηθείτε τον βασικό μέτοχο. Είμαι περήφανος και για ήττες μας, γιατί είναι ηθική παρακαταθήκη για εμάς» σημείωσε. Ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Τουρκία έχει ενοχληθεί από την διπλωματική και αποτρεπτική ενίσχυση της Ελλάδας για να προσθέσει πως «δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να επιδιώξει να γίνει μέρος της νέας πραγματικότητας. Αρχικά με αποκλιμάκωση και εν συνεχεία με διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Όχι με απειλές πολέμου πυραύλων και απειλές νυκτερινών αφίξεων». Ο ίδιος είπε ότι η Τουρκία αντί να προσεγγίζει την Ελλάδα «κατασκευάζει εχθρούς από το Αιγαίο μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού και επιδιώκει διαρκή όξυνση επιχειρώντας να δικαιολογήσει τον αναθεωρητισμό και επεκτατισμό της» και πρόσθεσε «δεν πρόκειται να σταματήσουμε να απαντάμε σε αυτά σε κάθε επιστολή σε κάθε σε βάρος μας ρητορική και ανυπόστατη συμφωνία» ενώ παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης. Τέλος, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η εξωτερική πολιτική στηρίζεται σε στρατηγική 6 κύκλων: – Ενδυναμώνουμε σχέσεις με Ευρωπαίους εταίρους μας – Ενίσχυση σχέσεων με ΗΠΑ με την βοήθεια και της ελληνικής ομογένειας – Προωθούμε εμπέδωση ασφάλειας και σταθερότητας ευρύτερης περιοχής – Προώθηση σταθερότητας και ειρήνης σε Βαλκάνια . Μονόδρομος για ειρήνη και ασφάλεια είναι ένταξή τους στην ΕΕ – Αναπτύσσουμε σχέσεις με δυνάμεις που ασπάζονται ίδιες απόψεις με εμάς για Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Θάλασσας – Ενισχύουμε παρουσία μας σε πολυμερή φόρα. Ειδήσεις σήμερα: Επεισόδιο Θεοδωρικάκου – Σκουρλέτη στη Βουλή: «Τους τραμπουκισμούς να τους κάνετε στην Κουμουνδούρου» «Στο Μάτι έκαψαν το παιδί μου, τους γονείς μου και τον αδερφό μου στον βωμό των φιλοδοξιών» ‘Ερχεται απότομη υποχώρηση της θερμοκρασίας – O καιρός προς τα Χριστούγεννα

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )