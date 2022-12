Ειδικό Δικαστήριο: «Συνεργαζόταν ο Παππάς με τον Καλογρίτσα» για τον διαγωνισμό, κατέθεσε συνεργάτης του επιχειρηματία

Ο Γεώργιος Μπασιάς, μηχανολόγος –μηχανικός, στέλεχος της κατασκευαστικής εταιρείας «Τοξότης» του ομίλου Καλογρίτσα κατά την κατάθεσή του στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του έτους 2016, αναφερόμενος στις επισκέψεις του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά στα γραφεία του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα ανέφερε ότι «δεν νομίζω ότι ερχόταν για να πιει καφέ». Ο δημοσιογράφος Δημοσθένης (Δήμος) Βερύκιος, κατέθεσε σήμερα ότι τον Παππά «τον τιμώρησαν οι ίδιοι, τον έχουν καταδικάσει μόνοι τους», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «τον έχει τιμωρήσει το σύστημα» γι΄ αυτό και έχει εξαφανιστεί και προσέθεσε: «Δεν θα τον ξαναδείτε στην τηλεόραση». Πάντως, κατά την σημερινή συνεδρίαση του Ειδικού Δικαστηρίου υπήρξε έντασης και έντονοι διάλογοι μεταξύ της προέδρου της έδρας Ιωάννας Κλάπα-Χριστοδουλέα και του αναπληρωματικού εισαγγελέα της έδρας, αντεισαγγελέα του Άρειου Πάγου Δημήτρη Ασπρογέρακα, όπως και της κυρίας Κλάπα με τον εκ των συνηγόρων του πρώην υπουργού Επιρατείας, Γιάννη Μαντζουράνη. «Συνεργαζόταν ο κ. Παππάς με τον κ. Καλογρίτσα για να πάρει μέρος στον διαγωνισμό» Όπως διευκρίνισε κ. Μπασιά το επίμαχο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού του 2016 ήταν εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας «Τοξότης». Ο μάρτυρας επισήμανε ότι είχε δει πολλές φορές τον Νίκο Παππά να κυκλοφορεί στα γραφεία του ομίλου Καλογρίτσα και είχε συνεχείς επαφές με το επιχειρηματία, κάνοντας προσπάθεια να τον βοηθήσει να πάρει την τηλεοπτική άδεια. Σε άλλο σημείο της κατάθεσης ανέφερε ο μάρτυρας ότι ο κ. Παππάς συνεργαζόταν με τον επιχειρηματία για να πάρει την τηλεοπτική άδεια. Σε σχετική ερώτηση της εισαγγελέως της έδρας Όλγας Σμυρλή, ο κ. Μπασιάς διευκρίνισε για τις επισκέψεις του κ. Παππά στα γραφείς της εταιρείας «Τοξότης»: «Δεν νομίζω ότι ερχόταν για να πιεί καφέ». Ειδικότερα, ο κ. Μπασιάς ρωτήθηκε από την Όλγα Σμυρλή αν γνωρίζει οτιδήποτε για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών και το ρόλο του Νίκου Παππά, ο μάρτυρας απάντησε: «Τον Νίκο Παππά τον έχω δει αρκετές φορές στα γραφεία μας, κυκλοφορούσε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ερχόταν. Ξέρω για τις επαφές και για την προσπάθεια να πάρει μέρος στις τηλεοπτικές άδειες” και σημείωσε: «Ξέρω ότι συνεργαζόταν ο κ. Παππάς με τον κ. Καλογρίτσα για να πάρει μέρος στον διαγωνισμό». Εισαγγελέας: Δηλαδή τι εννοείτε «συνεργασία»; Μάρτυρας: Δεν ήμουν ποτέ παρών σε συναντήσεις τους. Ξέρω μόνο ότι ήταν πολλές και στα γραφεία μας και εκτός. Δεν νομίζω ότι ερχόταν να πιει καφέ στο γραφείο του κ. Καλογρίτσα. Εισαγγελέας: Πώς συμπεραίνετε ότι συνεργάζονταν; Μάρτυρας: Είναι δική μου αντίληψη, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου και από τα γεγονότα που διαδραματίζονταν εκείνη την περίοδο του διαγωνισμού. Δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν ξέρω. Μπορώ να έχω προσωπική κρίση και άποψη. Εισαγγελέας: Θέλουμε να μας πείτε πραγματικά γεγονότα. Μάρτυρας: Το μόνο πραγματικό γεγονός είναι ότι είχαν πολλές συνεργασίες στα γραφεία μας την περίοδο που διαδραματίζονταν τα συγκεκριμένα γεγονότα με τις τηλεοπτικές άδειες. Η εισαγγελέας συνέχισε να ρωτά επίμονα τον μάρτυρα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε το δικαστήριο να διακόψει. Ο μάρτυρας θα συνεχίσει την κατάθεσή του άλλη ημέρα. Νωρίτερα ο κ. Μπασιάς είχε καταθέσει ότι δεν γνώριζε για την συμφωνία που είχαν συνάψει οι δύο πλευρές, δηλαδή, Τοξότης-CCC τις παραμονές του διαγωνισμού. Κατέθεσε όμως ότι στις 30 Αυγούστου 2016 ο Χρήστος Καλογρίτσας τον φώναξε και του έδωσε εντολή να επικοινωνήσει με την CCC (Consolidated Contractors Company) να τους δώσει ό,τι παραστατικά χρειάζονται για το λογιστήριό τους και συνέχισε: «Μου έδωσε την εντολή χωρίς άλλη διευκρίνιση» σημείωσε ο μάρτυρας και συνέχισε λέγοντας ότι την επόμενη ημέρα έγινε μια σύσκεψη στα γραφεία της CCC και του ζήτησαν μια προσφορά για ένα συγκεκριμένο έργο. «Ήταν ένα έργο 500 εκατομμυρίων και ήθελαν προσφορά για τα ηλεκτρομηχανολογικά. Μου έδωσαν ένα μονοσέλιδο. Τους είπα “μόνο μια σελίδα; Μου είπαν ότι είναι μια εικονική προσφορά. Είχε έντεκα τομείς εργασιών. Μου έκαναν παράκληση να το υποβάλω άμεσα και στις 20 Σεπτεμβρίου τους έστειλα μισή σελίδα προσφορά 262 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είχε δοθεί κανένα άλλο χαρτί πλην αυτού του μονοσέλιδου να αφορά το έργο. Κανονικά σε ένα τέτοιο έργο η προσφορά είναι πολυσέλιδη, δεν κουβαλιέται και σε σχεδόν μισό μήνα είναι αδύναντον να συνταχθεί. Συνήθως τέσσερις μήνες χρειάζονται για τέτοιες προσφορές». Όπως είπε στη συνέχεια ο μάρτυρας, η CCC μέσω μέιλ απάντησε ότι η προσφορά ήταν μεγαλύτερη από το μπάτζετ τους και το θέμα έμεινε εκεί και προσέθεσε: «Ότι υπήρχε κάποια προγενέστερη προσφορά με προκαταβολή το έμαθα εκ των υστέρων από τις εφημερίδες. Με την CCC είχα ασχοληθεί ξανά τον Αύγουστο για μια προσφορά για ένα υπόστεγο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος” και είχαμε δώσει προσφορά στις 3 Σεπτεμβρίου. Ήταν η μόνη πραγματική προσφορά που είχα κάνει εγώ με την CCC». Δημοσθένης Βερύκιος Ο Δημοσθένης Βερύκιος αναφερόμενος στον πρώην υπουργό Επικρατείας είπε ότι «τον Παππά τον τιμώρησαν οι ίδιοι, τον έχουν καταδικάσει μόνοι τους» και σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «τον έχει τιμωρήσει το σύστημα» γι΄ αυτό και έχει εξαφανιστεί, «δεν θα τον ξαναδείτε στην τηλεόραση». Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος ρωτήθηκε από την πρόεδρο Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα για την επίμαχη συνάντηση του Δημήτρη Κοντομηνά με τον Χρήστο Καλογρίτσα μετά την πρώτη φάση του διαγωνισμού και εάν γνωρίζει κάτι για το ρόλο του Νίκου Παππά. Πρόεδρος: Ποια ήταν η ανταλλαγή; Μάρτυρας: Ο Καλογρίτσας είχε την άδεια. Κανένας δεν ήθελε να κλείσει ο ΑΛΦΑ. Η τότε κυβέρνηση διαισθανόταν το πολιτικό κόστος και ο κ. Καλογρίτσας θα έπαιρνε ένα έτοιμο κανάλι. Πίστευαν ότι ήταν “ψόφιος” επιχειρηματίας λόγω οικονομικών προβλημάτων και θα μπορούσαν να του πάρουν το κανάλι. Πρόεδρος: Με δεδομένο ότι ο Κοντομηνάς ήταν εκτός διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να ζήτησε από τον Νίκο Παππά να βρουν λύση; Μάρτυρας: Μπροστά μου δεν είχε μιλήσει ο Κοντομηνάς με τον Παππά. Με τον Τσίπρα είχε μιλήσει, με άλλους υπουργούς είχε μιλήσει με τον Παππά μπροστά μου δεν είχε μιλήσει ποτέ. Και δεν του χρωστώ, ξέρω ότι είχε ζητήσει ο Παππάς την απόλυσή μου. Αλλά δεν χρειάζεται να τον τιμωρήσω εγώ τον Παππά, τον τιμώρησαν οι ίδιοι. Πέντε χρόνια δεν τον έχουν αφήσει να βγει στην τηλεόραση. Τον έχουν καταδικάσει μόνοι τους. Ακόμη, ο μάρτυρας χαρακτήρισε τον Χρήστο Καλογρίτσα “εθνικό παίκτη” εξηγώντας: “με όλες τις κυβερνήσεις όποια πέτρα να σηκώσεις τον Καλογρίτσα θα δεις”, επαναλαμβάνοντας ότι δεν είχε ακούσει να μιλά απευθείας ο Δημήτρης Κοντομηνάς με τον Νίκο Παππά. Η δίκη συνεχίζεται την ερχόμενη Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022. Δηλώσεις συνηγόρων Παππά Δήλωση των Γ. Μαντζουράνη, Θ. Μαντά και Β. Γεωργακόπουλου, συνηγόρων υπεράσπισης του Ν. Παππά. Ακόμα δύο μάρτυρες, ο δημοσιογράφος και στενός συνεργάτης του Δ. Κοντομηνά, κ. Δήμος Βερύκιος και το υψηλόβαθμο στέλεχος της Τοξότης Α.Ε., κ. Γιώργος Μπασιάς, δεν είδαν και δεν άκουσαν τον Νίκο Παππά στην προσπάθεια τού κ. Χρήστου Καλογρίτσα να διεκδικήσει τηλεοπτική άδεια και να αποκτήσει κανάλι. Ο κ. Βερύκιος επεσήμανε ότι: -«Δεν είδα ποτέ τον Παππά στον Alpha. Δεν είχε μιλήσει ο Κοντομηνάς μαζί του. Τον μισούσε (σ.σ.: λόγω του διαγωνισμού), τον είχε κάνει εχθρό». -«Δεν έχω ούτε ένα στοιχείο κατά του Ν. Παππά για να του τη "ρίξετε"». -«Το ραντεβού Κοντομηνά – Καλογρίτσα κλείστηκε μετά από επικοινωνία των δύο. Ο Καλογρίτσας τηλεφώνησε πρώτος». -«Μετά το ραντεβού, ο Κοντομηνάς μού είπε: Τελικά, ο Καλογρίτσας δεν είναι "δικός" τους (σ.σ.: της τότε κυβέρνησης)». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά του κ. Δήμου Βερύκιου για τη «στοχοποίηση», όπως χαρακτηριστικά είπε, του Ν. Παππά. Όπως κατέθεσε: -«Στη στρατηγική μας να ρίξουμε τον διαγωνισμό, έπρεπε -για να εικονοποιήσουμε την οργή- να στοχοποιήσουμε τον Παππά».

