Επανεκλογή Πατούλη στην Περιφέρεια Αττικής θέλει το 52,2% σύμφωνα με δημοσκόπηση της Rass

Την επανεκλογή του Γιώργου Πατούλη στην Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί πάνω από το 50% των ψηφοφόρων της Περιφέρειας, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Rass. Πιο συγκεκριμένα το 52,2% των ερωτηθέντων θέλει την επανεκλογή του προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο του. Παράλληλα είναι από τους πλέον αναγνωρίσιμους Περιφερειάρχες καθώς το 80% φαίνεται να γνωρίζει ποιος είναι ο κ. Πατούλης. Ακόμη το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι επιτυχημένος και αυτό εξηγεί την επιθυμία των ψηφοφόρων για την επανεκλογή του στον θώκο της Περιφέρειας. Άλλο ένα πλεονέκτημα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση είναι ότι πέραν της μεγάλης αναγνωρισιμότητάς του έχει γνώση της Αυτοδιοίκησης, ενώ οι ψηφοφόροι του αναγνωρίζουν και την αποτελεσματικότητά του. Στην ερώτηση πώς αξιολογείτε το έργο του Γιώργου Πατούλη, οι ψηφοφόροι της περιφέρειας απαντούν σε ποσοστό 55,1% ότι είναι όπως το περίμεναν, ενώ ένα 27,4% δηλώνει απογοητευμένο και ένα 13,4% δηλώνει ότι έχει εκπλαγεί ευχάριστα από το έργο του Περιφερειάρχη. Αναφορικά με το ποιους τομείς θα πρέπει να δώσει έμφαση η νυν διοίκηση της Περιφέρειας έως τη λήξη της θητείας της, οι ψηφοφόροι απαντούν «στην κυκλοφορία και τους οδικούς άξονες», ενώ ακολουθούν τα έργα για το πράσινο και την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τα τεχνικά έργα. Μάλιστα άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι το κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Και αυτό διότι σε ποσοστό 71,5% απαντούν ότι θα ψηφίσουν το πρόσωπο που θα δώσει λύσεις στα προβλήματα, ενώ μόλις το 11,6% απαντά ότι θα ψηφίσει τον υποψήφιο που θα στηρίξει το κόμμα που ψηφίζουν. Τέλος στην ερώτηση αν θα ψηφίσουν ξανά τον Γιώργο Πατούλη, το 48,7% λέει όχι και μάλλον όχι, ενώ το 45,3% λέει ναι και μάλλον ναι. Πρόθεση ψήφουΗ έρευνα της Rass περιλαμβάνει και πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ με 9,4 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 32,8% ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση 23,4%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με 14,1% και στην τέταρτη το ΚΚΕ με 6,7%. Στο 3,8% καταγράφεται το ΜέΡΑ 25, ενώ 3,1% συγκεντρώνει η Ελληνική Λύση. Ειδήσεις σήμερα: Επεισόδιο Θεοδωρικάκου – Σκουρλέτη στη Βουλή: «Τους τραμπουκισμούς να τους κάνετε στην Κουμουνδούρου» «Στο Μάτι έκαψαν το παιδί μου, τους γονείς μου και τον αδερφό μου στον βωμό των φιλοδοξιών» ‘Ερχεται απότομη υποχώρηση της θερμοκρασίας – O καιρός προς τα Χριστούγεννα

