Επεισόδιο Θεοδωρικάκου – Σκουρλέτη στη Βουλή: «Τους τραμπουκισμούς να τους κάνετε στην Κουμουνδούρου»

Σφοδρή σύγκρουση με βαρύτατους χαρακτηρισμούς μεταξύ Τάκη Θεοδωρικάκου και Πάνου Σκουρλέτη διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αντιδρώντας στην συμπεριφορά του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ που φώναζε από τα βουλευτικά έδρανα διακόπτοντας την ομιλία του ανέφερε «αυτούς τους ανέξοδους τραμπουκισμούς να τους κάνετε στην Κουμουνδούρου». «Ο όρος τραμπουκισμός και με φωνές έστω, θυμίζει εποχές ΕΚΟΦ ή Xρυσής Aυγής. Να ανακαλέσει ο υπουργός» ανταπάντησε ο κ. Σκουρλέτης κατηγορώντας τον υπουργό για «χρυσαυγίτικη νοοτροπία». «Ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται με το χάος. Για εμάς η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα. Το 2023 δεν μπορεί να ταυτιστεί με το 2015. Ελευθερία και δικαιοσύνη δεν υπάρχουν χωρίς ασφάλεια» επανήλθε ο κ. Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με πληροφορίες η σύγκρουση των δύο μεταφέρθηκε και εκτός Ολομέλειας στον διάδρομο του κοινοβουλίου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Σκουρλέτης λίγα μόνο λεπτά μετά τις καταγγελίες περί «χρυσαυγιτισμού», σε χαλαρότερο ύφος προσέγγισε τον κ. Θεοδωρικάκο και του πρότεινε να πιούνε καφέ. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη του απάντησε σε αυστηρό ύφος: «Ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε στην Ολομέλεια. Δεν γίνεται να μου μιλάς έτσι και μετά να μου προτείνεις να πιούμε καφέ. Δεν είναι αστείο. Μη χαμογελάς δεν κάνω πλάκα. Ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε στην Ολομέλεια». Πιο αναλυτικά η σύγκρουση εντός της Ολομέλειας ξεκίνησε όταν ο κ. Σκουρλέτης πήρε τον λόγο αμέσως μετά την ομιλία του Τάκη Θεοδωρικάκου. «Γράφτηκε ότι ο αρχηγός της ΕΛΑΣ παρακολουθείτο. Το ψάξατε; Είναι τρομακτικά ζητήματα αυτά. Δεν αισθανθήκατε την ανάγκη να πείτε τίποτα;» τον ρώτησε αναφορικά με τις παρακολουθήσεις για να προσθέσει «κατορθώσατε ένα ρεκόρ αρνητικό. Δύο θάνατοι Ρομα. Η εκπαίδευση των ΔΙΑΣ έγινε και ήταν αποτελεσματική πριν το θάνατο; Αποτύχατε. Πόσες δεκάδες είναι τα παιδιά που έχετε προσαγάγει στην ΓΑΔΑ. Σας νοιάζει περισσότερο να διαπαιδαγωγείτε τα στελέχη για να βλέπουν εχθρικά τους Ρομά και τους νέους. Μπορεί να θέλετε να αναστήσετε το παλιό κράτος της δεξιάς». Ο κ. Σκουρλέτης επεκτάθηκε και στην πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για την νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση την οποία είχε θεσπίσει ο κ. Θεοδωρικάκος ως υπουργός Εσωτερικών. «Εσείς με τη βούλα ο υπουργός της νοθείας των αποτελεσμάτων των προηγούμενων δημοτικών εκλογών. Δεν το λέω εγώ το λέει το ΣτΕ» σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Απαντώντας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε «είστε εγγύηση για να πάτε “καλά” στις τοπικές εκλογές όπως τα πήγατε και την προηγούμενη φορά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι ο νόμος είναι συνταγματικός. Λυπάμαι για εσάς πρέπει να μάθετε λίγα γράμματα. Είμαι περήφανος για τον νόμο που έφερα, ήταν δέσμευση της ΝΔ από την απλή αναλογική που εσείς θέλατε να κάνετε. Αν δεν υπήρχε πλειοψηφία στους δήμους, δεν θα μπορούσαν να μαζέψουν ούτε τα σκουπίδια. Ο πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη, άλλαξε πρόσωπα στην ΕΥΠ, έκανε ριζικές αλλαγές, έφερε νομοσχέδιο. Γιατί δεν τον ψηφίσατε; Και αν σας ενδιαφέρει το θέμα να ρωτήσετε τον κ Τσίπρα γιατί παρακολουθούσε τον Πιτσιορλα» ενώ για το θέμα του 16χρονου Ρομά σημείωσε «τραγικές στιγμές μπορεί να υπάρξουν οπουδήποτε. Για αυτό θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Μην παίζετε με την κοινωνία. Αφήστε την αστυνομία να κάνει την δουλειά της. Και οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι και κάνουν μία πολύ δύσκολη δουλειά. Οφείλουν να αντιμετωπίζουν το έγκλημα. Να είστε σίγουροι θα διαψευστείτε. Κυριακή κοντή γιορτή. Θα είστε πάλι σε αυτή τη θέση». Ο κ. Σκουρλέτης επανήλθε λέγοντας «με αποκάλεσε αγράμματo. Εγγράμματε ξαναδιαβάστε την πρόταση του ΣτΕ. Είναι αντισυνταγματική τελεία και παύλα. Έχετε αλλεργία σε υγειονομικούς, σε εκπαιδευτικούς, που τους ξυλοκοπάγατε εχθές έξω από τη Βουλή». Ο διάλογος που ακολούθησε έχει ως εξής: Θεοδωρικάκος: Επιχειρείτε να διαρρήξετε τις σχέσεις ανάμεσα στο κράτος, την ελληνική κυβέρνηση και την νέα γενιά. Θεωρείτε φυσιολογικό να γκρεμίζονται βιβλιοθήκες μέσα στα πανεπιστήμια; Σκουρλέτης: (φωνές) Θεοδωρικάκος: θα ακούσετε και θα μάθετε να σέβεστε. Στην φοιτητική εστία πάνε παιδιά του Ελληνικού λαού που δεν αντέχουν οι οικογένειες τους να πληρώνουν νοίκι. Θα μάθετε …θα τα ακούσετε… Να πω ότι όποιος σε αυτή την αίθουσα έχει αδυναμία επιχειρημάτων, απλώς φωνάζει και διακόπτει και δεν έχει την υπομονή να ακούσει κάτι διαφορετικό. Σκουρλέτης: (φωνές) Σακοράφα (αντιπρόεδρος Ολομέλειας): κύριε Σκουρλέτη δεν σας διέκοψε κανείς. Θεοδωρικάκος: Είχε γίνει άντρο εγκληματικότητας η εστία. Η ΕΛΑΣ το γνώριζε από τις αρχές του ‘18 και όποιος έχει αντίρρηση να τα πούμε στην Κατεχάκη. Σκουρλέτης: (φωνές) Θεοδωρικάκος: Αυτός τους ανέξοδους τραμπουκισμούς να τους κάνετε στην Κουμουνδούρου. Σκουρλέτης: Ο όρος τραμπουκισμός και με φωνές έστω, θυμίζει εποχές ΕΚΟΦ ή Χρυσής Αυγής. Να ανακαλέσει ο υπουργός. Θεοδωρικάκος: Προτεραιότητα της ΕΛΑΣ είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μία αστυνομία προσανατολισμένη στην διαφύλαξη της νομιμότητας… έχουν υπάρξει αρνητικά περιστατικά αλλά αντιμετωπίζονται. Μέλημά μας δεν είναι τι κάνουν οι φοιτητές στην πολιτική τους δράση, αλλά η ασφάλεια για όλους τους φοιτητές. Ειδήσεις σήμερα: ‘Ερχεται απότομη υποχώρηση της θερμοκρασίας – O καιρός προς τα Χριστούγεννα Στη φυλακή δύο από τους πέντε μαθητές που πήγαν να βιάσουν 14χρονη στην Κόρινθο Ισόβια για κανίβαλο που σκότωσε άνδρα με τον οποίο βγήκε ραντεβού και έφαγε τον έναν του όρχι

