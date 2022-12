Εύα Καϊλή: Κενά και ερωτήματα στην πρώτη της κατάθεση για το Qatargate

Νέες λεπτομέρειες για την πρώτη κατάθεση της Εύας Καϊλή στις βελγικές αρχές «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας, εν αναμονή της εμφάνισής της ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου, στις 22 του μηνός, όπου και θα κριθεί εάν θα προφυλακιστεί για το Qatargate. Σύμφωνα με ανταπόκριση του ΣΚΑΙ στις Βρυξέλλες, η Εύα Καϊλή, κατά την προσαγωγή της, ανακρινόταν για τουλάχιστον πέντε ώρες από τις βελγικές αρχές. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής φέρεται να βρισκόταν σε καθεστώς σύγχυσης και σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όμως, δεν επικαλέστηκε τη βουλευτική της ασυλία -γεγονός που εκτιμάται ότι μπορεί να «μετρήσει» στην εικόνα που διαμορφώνουν οι δικαστές. Το στοιχείο, ωστόσο, που ενδέχεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά για την κυρία Καϊλή, είναι, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αλλά και με πληροφορίες της εκπομπής Live News του MEGA, ότι, σε αυτήν ακριβώς την πρώτη της κατάθεση, φέρεται να ανέφερε ότι είχε δει και παλιότερα μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα στο σπίτι όπου έμεναν η ίδια και ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο Ιταλός σύντροφός της. «Μετά την προσαγωγή του Παντσέρι πανικοβλήθηκα. Επικοινώνησα με τον πατέρα μου, που βρισκόταν στις Βρυξέλλες με τη σύζυγό του και του ζήτησα να μεταφέρει τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι μου σε ασφαλές σημείο και να τα παραδώσει στον πραγματικό δικαιούχο τους. Εκείνος ήρθε, πήρε τη βαλίτσα με τα λεφτά και επέστρεψε στο ξενοδοχείο που έμενε. Προφανώς, όμως, τον παρακολουθούσαν ήδη αστυνομικοί. Έκαναν έφοδο στο δωμάτιό του και κατέσχεσαν τα χρήματα» φέρεται να σημείωσε στην κατάθεσή της η Εύα Καϊλή. Και εδώ εντοπίζεται ένα ακόμη στοιχείο προβληματισμού, καθώς προκύπτει το ερώτημα γιατί η Εύα Καϊλή δεν ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές για τα χρήματα στο σπίτι της, αλλά προτίμησε να ζητήσει από τον πατέρα της να τα απομακρύνει από εκεί. Υπάρχει ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ των ΣΚΑΙ και MEGA, που βασίζονται σε πληροφορίες για την πρώτη κατάθεση της κυρίας Καϊλή στους Βέλγους, ένα ακόμη ερώτημα: Εάν η ίδια δεν γνώριζε την ύπαρξη των χρημάτων στο σπίτι της, πώς γνώριζε σε ποιον έπρεπε να επιστραφούν; Απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω αναμένεται να ζητήσουν οι Βέλγοι δικαστές στις 22 Δεκεμβρίου από την Εύα Καϊλή, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα παραταθεί η κράτησή της ή θα αφεθεί ελεύθερη. Ειδήσεις σήμερα: Επεισόδιο Θεοδωρικάκου – Σκουρλέτη στη Βουλή: «Τους τραμπουκισμούς να τους κάνετε στην Κουμουνδούρου» «Στο Μάτι έκαψαν το παιδί μου, τους γονείς μου και τον αδερφό μου στον βωμό των φιλοδοξιών» ‘Ερχεται απότομη υποχώρηση της θερμοκρασίας – O καιρός προς τα Χριστούγεννα

