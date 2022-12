«Η αλήθεια θα λάμψει», λέει η κυβέρνηση για το δημοσίευμα του Euractiv για τις παρακολουθήσεις «Δεν παρεμποδίστηκε ο έλεγχος της ΑΔΑΕ», σχολιάζει η Cosmote – Τι λένε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου προκάλεσε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Euractiv σύμφωνα με το οποίο παρακολουθούνταν από τις μυστικές υπηρεσίες τα τηλέφωνα του ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου και του δημοσιογράφου Τάσου Τέλλογλου. «Η σταθερή και καθαρή θέση μας είναι ότι η ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία στηρίζουμε και εμπιστευόμαστε, με την αμέριστη συνδρομή των δημοσίων αρχών, έχει αναλάβει ήδη τη διερεύνηση για τα λογισμικά παρακολούθησης και ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της ΕΥΠ», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου. «Η χώρα έχει θεσμούς, νόμους και κανόνες. Η αλήθεια θα λάμψει και οι όποιες ευθύνες θα αποδοθούν δικαίως μόνο εάν τηρηθούν ευλαβικά οι νόμιμες διαδικασίες. Κι αυτό είναι ευθύνη όλων των θεσμικών οργάνων. Η λεγόμενη «πολιτική διαχείριση» θεμάτων της δικαιοσύνης και η καθ΄οιονδήποτε τρόπο προσπάθεια παρέμβασης στο έργο της, είναι το πρώτο βήμα της εκτροπής και της παραθεσμικότητας, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλούσιο παρελθόν», προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Η Ελλάδα θα παραμείνει κράτος δικαίου, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των νοσταλγών του ολοκληρωτισμού», καταλήγει ο κ. Οικονόμου. Το δημοσίευμα του Euractiv Ο ευρωβουλευτής, Γιώργος Κύρτσος και ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου βρίσκονταν υπό καθεστώς παρακολούθησης ισχυρίζεται δημοσίευμα του ευρωπαϊκού μέσου Euractiv. Η ιστοσελίδα επικαλείται ανώνυμες πηγές που πρόσκεινται στο θέμα και οι οποίες δήλωσαν ότι κλιμάκιο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) επισκέφθηκε στις 15 Δεκεμβρίου την εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Cosmote. Η ΑΔΑΕ προχώρησε σε έλεγχο μετά από αιτήματα που υπέβαλαν στην αρχή τόσο ο Έλληνας ευρωβουλευτής όσο και ο δημοσιογράφος καθώς ήθελαν να μάθουν εάν παρακολουθούνται από μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ο έλεγχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο βρέθηκαν υπό παρακολούθηση από τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά η αιτία δεν αποκαλύφθηκε για λόγους «εθνικής ασφάλειας». Όπως επισημαίνει το Euractiv η ΑΔΑΕ αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τη διενέργεια του ελέγχου. «Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου φέρεται να προσπάθησε να εμποδίσει τον έλεγχο λέγοντας ότι ήταν παράνομος. Αρκετές πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, μετά από συνεννόηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο, επιχείρησε να σταματήσει τον έλεγχο αμφισβητώντας την αρμοδιότητα της αρχής. Οι εκπρόσωποι της ΑΔΑΕ αντέδρασαν επικαλούμενοι τη συνταγματική τους αρμοδιότητα και επέμειναν στον έλεγχο», τονίζεται χαρακτηριστικά. Η εταιρεία, σύμφωνα με τις πηγές του Euractiv, ενημέρωσε την ΑΔΑΕ ότι θα επικοινωνήσει με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο για οδηγίες. Οι εκπρόσωποι της ΑΔΑΕ ενημερώθηκαν στη συνέχεια ότι η διαδικασία είναι παράνομη. Η εταιρεία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζήτησε γραπτή γνωμοδότηση από τον εισαγγελέα, την οποία φέρεται να αρνήθηκε. Παρά τις εκκλήσεις να μην πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, οι εκπρόσωποι της ΑΔΑΕ επέμειναν, λέγοντας ότι είναι ανεξάρτητοι από τη δικαιοσύνη, και συνέχισαν τη διαδικασία. Cosmote: Δεν παρεμποδίστηκε ο έλεγχος της ΑΔΑΕΔεν παρεμποδίστηκε ο έλεγχος της ΑΔΑΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της η COSMOTE σχολιάζοντας το δημοσίευμα του Euractiv για τις υποκλοπές σε Γιώργο Κύρτσο και Τάσο Τέλλογλου, σύμφωνα με το οποίο δημοσίευμα, ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, μετά από συνεννόηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο, επιχείρησε να σταματήσει τον έλεγχο αμφισβητώντας την αρμοδιότητα της αρχής. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας «δεν ισχύει σε καμία περίπτωση ότι παρεμποδίστηκε το έργο της Αρχής, ούτε ότι αμφισβητήθηκε η αρμοδιότητά της. Η COSMOTE εξέφρασε προβληματισμό για την διαδικασία του ελέγχου, καθώς ο σχετικός νόμος έχει αλλάξει πρόσφατα». Αναλυτικά η ανακοίνωση της COSMOTE έχει ως εξής:«Σε συνέχεια δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην COSMOTE και σε σχετικό έλεγχο της ΑΔΑΕ, η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν ισχύει σε καμία περίπτωση ότι παρεμποδίστηκε το έργο της Αρχής, ούτε ότι αμφισβητήθηκε η αρμοδιότητά της. Η COSMOTE εξέφρασε προβληματισμό για την διαδικασία του ελέγχου, καθώς ο σχετικός νόμος έχει αλλάξει πρόσφατα. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος προχώρησε απρόσκοπτα και συνεχίζεται. Η COSMOTE συνεργάζεται πάντα με όλες τις αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους». ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Μητσοτάκης να απαντήσει ποιος ο λόγος εθνικής ασφαλείας που η ΕΥΠ παρακολουθούσε Κύρτσο και Τέλλογλου»Στο μεταξύ θέση για το εν λόγω ζήτημα πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο να απαντήσει ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφάλειας για τον οποίο παρακολουθούνταν ο κ. Κύρτσος και ο κ. Τέλλογλου. Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η δημοκρατική εκτροπή που επιχειρεί ο κος Μητσοτάκης δεν έχει τέλος. Σύμφωνα με την αποκάλυψη του ευρωπαϊκού ιστοτόπου Euractiv, κλιμάκιο της ΑΔΑΕ σε έρευνά του στην Cosmote διαπίστωσε χθες ότι έχουν τεθεί σε παρακολούθηση από την ΕΥΠ τα κινητά τηλέφωνα του κου Κύρτσου και του κου Τέλλογλου. Μετά την επιβεβαιωμένη παρακολούθηση Χατζηδάκη, πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στο σίριαλ της εκτροπής Μητσοτάκη, που οφείλει επιτέλους να απαντήσει στον ελληνικό λαό, χωρίς να το βάζει στα πόδια όπως τη περασμένη εβδομάδα στη Βουλή: Ποιος ο λόγος εθνικής ασφάλειας για τον οποίο, διαπιστωμένα πλέον, παρακολουθούσε έναν ακόμη ευρωβουλευτή και έναν ακόμη δημοσιογράφο; Απαντήσεις ωστόσο οφείλουν και οι ταγοί της Δικαιοσύνης. Γιατί και πόσες φορές η Εισαγγελέας της ΕΥΠ, κα Βλάχου υπέγραψε τις διατάξεις παρακολούθησης; Πως είναι δυνατόν η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντί να σπεύδει η ίδια για έρευνα στους παρόχους, να φέρεται να εμποδίζει την έρευνα από την συνταγματικά αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή; Αναμένουμε απαντήσεις. ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Κρύβουν την αλήθεια για τις παρακολουθήσεις Κύρτσου και Τέλλογλου«Είναι πράγματι φιλότιμη η προσπάθεια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να βαφτίσει το ψάρι κρέας και να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ακολούθως επισημαίνει ότι: «Αντί να επαναλαμβάνει, όμως, τα ίδια πολιτικάντικα επιχειρήματα, τον καλούμε να πάρει θέση δημόσια για τη φερόμενη παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, στην έρευνα που διεξήγαγε η ΑΔΑΕ μετά τα αιτήματα του ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου και του δημοσιογράφου Τάσου Τέλλογλου. Ο κ. Μητσοτάκης πιστός στα χνάρια του προκατόχου του χρησιμοποιεί τους “αρμούς της εξουσίας” για να κρύψει την αλήθεια». 