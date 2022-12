Θεοδωρικάκος: Εγγυόμαστε την ασφάλεια των συνόρων την ενότητα των Ελλήνων την ανάπτυξη της Πατρίδας

Την ενίσχυση της ασφάλειας στις γειτονιές της Αττικής προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 αναφέροντας ότι τα αστυνομικά τμήματα της πρωτεύουσας θα στελεχωθούν με επιπλέον 600 ειδικούς φρουρούς εντός του Ιανουαρίου. «Όλοι οι νέοι αστυνομικοί που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους το 2022 τοποθετήθηκαν στην Αττική» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε πως «ακόμη 600 ειδικοί φρουροί θα ενισχύσουν τα ΑΤ στην περιοχή της πρωτεύουσας τον Ιανουάριο» ενώ σε άλλο σημείο τόνισε ότι «500 επιπλέον αστυνομικοί θα περιπολούν καθημερινά στις γειτονιές χάρη στην απαλλαγή της ΕΛ.ΑΣ. από τη διαδικασία των μεταγωγών κρατουμένων στα δικαστήρια, καθώς οι καταθέσεις τους θα γίνονται πλέον μέσω τηλεδιασκέψεων. Ακόμη περισσότεροι αστυνομικοί θα απελευθερωθούν και θα διατεθούν στην υπηρεσία του πολίτη από την ψηφιακή επίδοση των δικογράφων, που έχει ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί σε λίγες εβδομάδες. Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Στην υπηρεσία της ασφάλειας, για την ελευθερία και την ευημερία του πολίτη». Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «δύο είναι οι προτεραιότητές μας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το 2023: η διασφάλιση των συνόρων της πατρίδας μας από την απειλή των παράνομων μεταναστών και η ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά». Ειδικά για την ασφάλεια των συνόρων σημείωσε: «με το Σχέδιο «Ακρίτας» έχουμε αποτρέψει την είσοδο σε εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους μετανάστες. Μόνο το 2022 ο σχετικός αριθμός είναι άνω των 250 χιλιάδων. Έχουμε συλλάβει περισσότερους από 1200 διακινητές. Αναβαθμίζουμε τα συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης – Προσθέτουμε ακόμη 250 νέους συνοριοφύλακες τις ερχόμενες εβδομάδες. Ο φράχτης στον Έβρο δεν αποτελεί μόνο το ανάχωμα του Διεθνούς Δικαίου απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Αλλά, αναδεικνύεται και σε ισχυρή έκφραση της εθνικής μας αποφασιστικότητας. Γι’ αυτό και οι διαδικασίες για την επέκτασή του προχωρούν με ταχείς ρυθμούς. Στις 25 Οκτωβρίου η Βουλή ενέκρινε τη σχετική νομοθετική ρύθμιση που μας επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών μέσων, αποκλειστικά για την κατασκευή και την επέκταση του φράχτη. Προχώρησε η τεχνική μελέτη σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις για μια σειρά θεμάτων. Αποφασίστηκε τα πρώτα 35 χλμ. να γίνουν με εθνικούς πόρους με τη μέθοδο της πρόσκλησης των μεγάλων εταιρειών. Στόχος μας είναι η όλη διαδικασία ανάθεσης να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο. Τις επόμενες εβδομάδες κιόλας, να αναμένετε το πλήρες σχέδιο, αλλά και το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του που θα παρουσιάσουμε». Σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών είπε πως «Βάζουμε τέλος στα άβατα και τις γκρίζες ζώνες ανομίας. Απελευθερώσαμε κτίρια από καταλήψεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τα Χανιά και συνεχίζουμε. Βάλαμε τέλος στο αίσχος της Φοιτητικής Εστίας Ζωγράφου, όπου εξαρθρώθηκαν 3 εγκληματικές οργανώσεις. Το καλοκαίρι που μας πέρασε διπλασιάσαμε την παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. στις πύλες εισόδου της χώρας -αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς- και διασφαλίσαμε την άμεση εξυπηρέτηση των τουριστών, Ελλήνων και ξένων. Η ασφάλεια είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Κανείς δεν πηγαίνει σε μία χώρα αν δεν αισθάνεται ασφαλής, κανείς δεν πηγαίνει κάπου για να ταλαιπωρηθεί. Εφαρμόζουμε τον Νόμο για τις πορείες, διασφαλίζοντας το δικαίωμα στη διαδήλωση, αλλά και την ομαλή κοινωνική και οικονομική ζωή». 35 γραφεία αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην δράση της ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας αλλά και του ηλεκτρονικού εγκλήματος. «Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υλοποιούνται δράσεις (ημερίδες ασφαλούς πλοήγησης, εκπαιδευτικές επισκέψεις, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά «σποτ», ενημερωτικά φυλλάδια, λειτουργία ιστότοπου cyberkid.gr και εφαρμογής cyberkid, παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.), που εντάσσονται στα προληπτικά μέτρα προστασίας των ανηλίκων. Μόνο το έτος 2022 -μέχρι στιγμής- έχουν γίνει 249 ημερίδες και δράσεις. Το διδακτικό έτος 2021-2022 πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία και φορείς περισσότερες από 1100 διαλέξεις και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού, ενδοοικογενειακής βίας και βελτίωσης της κυκλοφοριακής αγωγής. Συμμετείχαν περισσότεροι από 155.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί, ενώ οι εκπαιδευτικές δράσεις θα συνεχισθούν και τη φετινή σχολική χρονιά» είπε χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός είπε πως «Έχουν πραγματοποιηθεί 13 σειρές εκπαιδεύσεων/επιμορφώσεων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με θέμα τη διαχείριση περιστατικών σωματικά κακοποιημένων παιδιών. Έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα συνολικά 1.550 στελέχη του Σώματος. Στόχος η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Χάρη στο σχέδιο και την αποφασιστικότητα με την οποία το εφαρμόζουμε έχουμε αποτελέσματα» για να εξηγήσει «Το ποσοστό εξιχνίασης δολοφονιών έχει ανέβει το 2022 στο 90%. Όπως είπε «η σύγκριση του 11μηνου του 2022 με το 11μηνο του 2018 και του 2019, πριν από την πανδημία, δείχνει σημαντική μείωση της μικρής και μεσαίας εγκληματικότητας που αγορά την ελληνική οικογένεια. Ενδεικτικά αναφέρω ότι κλοπές κι διαρρήξεις είναι μείον 17,71% το 11μηνο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και μείον 9,28% σε σχέση με το 2018» αναφέροντας τα ακόλουθα στοιχεία: -Οι κλοπές τροχοφόρων είναι μείον 14,80% και 23,73% αντίστοιχα. Και οι ληστείες μείον 34,72% και 35,21%. -Τα στοιχεία αφορούν στο σύνολο της Επικράτειας. -Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά μείωσης και για την Αττική, όπου -όπως έχουμε τονίσει- εντοπίζεται το 70% της εγκληματικής δραστηριότητας. «Για να τα κάνουμε όλα αυτά πράξη, για να πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα στηρίζουμε την Αστυνομία και τους αστυνομικούς μας. Αυτή είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε μία Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική και ταυτόχρονα ανθρώπινη, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Δώσαμε λύση σε χρόνια προβλήματα: ● Κάναμε πράξη το νέο βαθμολόγιο ● Την αυξηση των νυχτερινών στις 64 ώρες ● Τη στήριξη του ΤΑΠΑΣΑ για να χορηγεί βοηθήματα με κριτήρια στους αστυνομικούς που έχουν ανάγκη και να αξιοποιήσει την περιουσία του ● Επιλύσαμε το ζήτημα των διημερεύσεων στις μεταγωγές κρατουμένων Αναβαθμίσαμε και αναβαθμίζουμε την αστυνομική εκπαίδευση: ● Καθιερώνοντας τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο πρότυπο των στρατιωτικών σχολών ● Και αναβαθμίζοντας τις σπουδές όλων των αστυνομικών Ακόμη: ● Είναι σε εξέλιξη -μεταξύ άλλων- και η προμήθεια 105 λεωφορείων, 20 μεταγωγικών και 410 μηχανών, προμήθεια ύψους 40 εκ. ευρώ ● Έχει βγει ανάδοχος στον διαγωνισμό για τις κάμερες των ένστολων πρώτης γραμμής, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στα μέσα του ’23 ● Στηρίξαμε και στηρίζουμε τους αστυνομικούς αθλητές Και συνεχίζουμε την προσπάθεια να αναγνωριστεί το επάγγελμα του αστυνομικού ως επικίνδυνο. Δυστυχώς, σε αυτή την πορεία ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Επιμένετε συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην ιδεοληπτική στάση σας έναντι των ενστόλων μας, έναντι της Ελληνικής Αστυνομίας» πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος. «Τα όσα τραγελαφικά έγιναν με τη ψήφο για το επίδομα των 600 ευρώ είναι αποκαλυπτικά: Ψηφίσατε “όχι”, το κάνατε “ναι” την επομένη -λέγοντας ότι μπερδέψατε τα κουτάκια- και τώρα τσακώνεστε. Για το επίδομα των πολιτών με στολή που δίνουν τη μάχη της ασφάλειας στα σύνορα και τις γειτονιές. Είναι δυνατόν ο αρχηγός σας να λέι ότι “εάν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων, μέσω των τραπεζών και των funds, μπορεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Εάν, όμως, κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη, μπορεί να βρεθείς με μια σφαίρα στο κεφάλι”; Aυτή είναι η άποψή σας κύριοι; Kαι στη συνέχεια στελέχη σας ξεφούρνισαν ποιες αστυνομικές υπηρεσίες θα καταργήσετε αν ο ελληνικός λαός κάνει το λάθος να σας κάνει ξανά κυβέρνηση» είπε ο υπουργός απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ. «Την ίδια ώρα διατυπώθηκε από κόμμα της αντιπολίτευσης η θέση ότι υπάρχουν υπηρεσίες που δεν δικαιούνται επιδόματος και δεν θα έπρεπε καν να έχουν μισθό, ότι δεν έχουν θέση στην ΕΛ.ΑΣ.. Για ποιους μιλάτε; Mήπως αναφέρεστε στους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και άλλων υπηρεσιών οι οποίοι, κατά την κακοκαιρία που έπληξε τον Νομό Αττικής στις 24 και τις 25 Ιανουαρίου του 2022, σήκωσαν στην κυριολεξία στις πλάτες τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί; Πιστεύω θα θυμάστε την εικόνα με το μικρό κοριτσάκι στην πλάτη του αστυνομικού; Ή εννοείτε τους αστυνομικούς μας, τους άνδρες των ΜΑΤ και τους συνοριοφύλακες οι οποίοι από τον Μάρτιο του 2020 κρατούν όρθια τα σύνορα της χώρας μας, από τις χιλιάδες παράνομων μεταναστών που προωθεί στον Έβρο η Τουρκία, που δεν διστάζει να εργαλειοποιεί δυστυχισμένους ανθρώπους; Μήπως μιλάτε για τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που συγκέντρωσαν χρηματικό ποσό το οποίο και έδωσαν σε ζευγάρι ηλικιωμένων οι οποίοι είχαν πέσει θύματα ληστείας στο Χαλάνδρι, τον Νοέμβριο του 2021; Για τους ΟΠΠΙ που μας ενημέρωσαν για την ύπαρξη αποθήκης-οπλοστασίου στην Πανεπιστημιούπολη; Μήπως αναφέρεστε στους αστυνομικούς της Δ/νσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι τον περασμένο Φεβρουάριο, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συνέδραμαν στη διάσωση δεκαεπτά (17) Τούρκων πολιτών (ανάμεσά τους υπήρχαν γυναίκες και παιδιά), οι οποίοι βρισκόταν σε κίνδυνο, εγκλωβισμένοι σε βαλτώδη περιοχή σε νησίδα στο Δέλτα του ποταμού Έβρου;» συνέχισε τα ερωτήματα προς τον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. «Θα μου πείτε τι ρωτώ; Εδώ δεν διστάσατε να μας κατηγορήσετε για δολοφόνους το καλοκαίρι, υιοθετώντας αστήριχτους ισχυρισμούς για τον θάνατο μιας πεντάχρονης που συμμετείχε -δήθεν- σε ομάδα παράνομων μεταναστών που είχαν εγκλωβιστεί σε νησίδα στο ΈΒρο. Το γερμανικό περιοδικό ζήτησε συγνώμη, η ΜΚΟ ζήτησε συγνώμη, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας. Θα μπορούσα να σας αναφέρω 100αδες τέτοια παραδείγματα. Αλλά, εσείς δεν διστάσατε να εργαλειοποιήσετε το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη για να χύσετε δηλητήριο σε βάρος των αστυνομικών μας. Αξιοποιώντας το ως πεδίο άντλησης μικροκομματικών οφελών. Καταφεύγοντας σε αυθαίρετες και επικίνδυνες γενικεύσεις. Εκφράζοντας την έμφυτη αλλεργία που έχει προς την Ελληνική Αστυνομία και τους ένστολους της πατρίδας, γενικά». Έστειλε, δε, το μήνυμα ότι »είμαστε ξεκάθαροι: δεν επιτρέπουμε αναβίωση των θλιβερών γεγονότων του Δεκέμβρη του 2008. Όσο και αν κάποιοι το επιθυμούν. Η ισχύς της Δημοκρατίας μας και το Κράτος Δικαίου δεν μπορεί να αμφισβητηθούν από κανέναν. Μια λέξη μόνο: ντροπή! Εμείς είμαστε στο πλευρό τους. Είμαστε στο πλευρό κάθε Έλληνα πολίτη. Εργαζόμαστε για την ασφάλεια, γιατί χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει ευημερία, δεν μπορεί να λειτουργήσει η Δημοκρατία μας. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Χτίζουμε την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Mια Ελλάδα με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Με αναπτυξιακή δυναμική. Δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Μέρος κάθε λύσης. Μιας χώρας που κοιτά τις προκλήσεις στα μάτια, που δεν φοβάται, μια χώρα που δεν δέχεται απειλές, μια χώρα που πορεύεται με αρχές και αξίες, με αυτοπεποίθηση. Όπως αξίζει στις Ελληνίδες και τους Έλληνες! Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό του 2023» Ειδήσεις σήμερα: ‘Ερχεται απότομη υποχώρηση της θερμοκρασίας – O καιρός προς τα Χριστούγεννα Στη φυλακή δύο από τους πέντε μαθητές που πήγαν να βιάσουν 14χρονη στην Κόρινθο Ισόβια για κανίβαλο που σκότωσε άνδρα με τον οποίο βγήκε ραντεβού και έφαγε τον έναν του όρχι

