Καραγιάννης: Τα εργοτάξια αποδεικνύουν το έργο της κυβέρνησης της ΝΔ

Στα έργα που υλοποιήθηκαν επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από τα οποία, όπως τονίστηκε, συντελέστηκε η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών στη χώρα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, από την Καβάλα. Μιλώντας στο Επιμελητήριο της πόλης, στην εκδήλωση που διοργάνωσε η γραμματεία Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ, με θέμα «Επιχειρείτε!#innovate #cooperate #educate Νέες Υποδομές – Ανάπτυξη, Κοινωνία, Επιχειρηματικότητα», ο κ. Καραγιάννης σημείωσε με έμφαση ότι η δημιουργία νέων υποδομών σχετίζεται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. «Στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», υπογράμμισε ο υφυπουργός, «συμβασιοποιήθηκαν έργα ύψους 5 δισ. ευρώ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνιστικής διαδικασίας έργα ύψους 10 δισ. ευρώ, και μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα συμβασιοποιηθούν έργα ύψους 6 δισ. ευρώ. Όταν την τετραετία 2015-2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαν συμβασιοποιηθεί έργα ύψους μόλις 1 δισ. ευρώ. Στόχος μας είναι να ανοίξουμε τον κατασκευαστικό κλάδο, να φέρουμε πίσω τους μηχανικούς που έφυγαν στο εξωτερικό, να ξεκινήσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτούν έργα. Στόχος του υπουργείου και δέσμευση του πρωθυπουργού είναι να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν όλα τα μεγάλα έργα υποδομής». Από τα σημαντικότερα σιδηροδρομικά έργα της ΕΕ η σύνδεση Θεσσαλονίκη- Τοξότες Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καραγιάννης και στα τεχνικά έργα που υλοποιούνται στην ανατολική Μακεδονία, δίνοντας βαρύτητα στη νέα σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη-Τοξότες, λέγοντας πως πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα σιδηροδρομικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα συνδέσει τρία μεγάλα λιμάνια -της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης- αναβαθμίζοντας σημαντικά τις περιοχές αυτές και δημιουργώντας νέα αναπτυξιακά δεδομένα. «Ενώ την ίδια ώρα τα τρία λιμάνια μεταμορφώνονται σε διαμετακομιστικά κέντρα υψηλής ανάπτυξης», συμπλήρωσε. Ο υφυπουργός Υποδομών έκανε αποτίμηση του κυβερνητικού έργου στα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας -μεταξύ άλλων- ότι η κυβέρνηση λειτούργησε μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, όπου θα έπρεπε να γίνουν γρήγορες ενέργειες και στοχευμένες κινήσεις ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. «Σήμερα, τρία χρόνια μετά», τόνισε, «και αντιλαμβανόμενος κάποιος τις μεγάλες δυσκολίες που είχαμε να διαχειριστούμε, πρέπει να νιώθουμε περήφανοι ότι τα καταφέραμε. Η κοινωνία και η οικονομία κρατήθηκαν όρθιες. Η Ελλάδα, από μαύρο πρόβατο της ΕΕ αποτελεί πλέον βασικό κύτταρο εξέλιξης και ανάπτυξης». Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Καραγιάννης σημείωσε με έμφαση πως τα εργοτάξια που υπάρχουν σε όλη τη χώρα αποδεικνύουν περίτρανα το σημαντικό έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, επισημαίνοντας πως τόσο το υπουργείο όσο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός δίνουν σημασία στη συνέπεια λόγων και έργων. Ειδήσεις σήμερα: Επεισόδιο Θεοδωρικάκου – Σκουρλέτη στη Βουλή: «Τους τραμπουκισμούς να τους κάνετε στην Κουμουνδούρου» «Στο Μάτι έκαψαν το παιδί μου, τους γονείς μου και τον αδερφό μου στον βωμό των φιλοδοξιών» ‘Ερχεται απότομη υποχώρηση της θερμοκρασίας – O καιρός προς τα Χριστούγεννα

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )