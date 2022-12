Καραμανλής: Τόσα πολλά έργα σε τόσο σύντομο χρόνο δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα ποτέ στο παρελθόν

Το πρόγραμμα υποδομών που καθιστούν την Ελλάδα μεταφορικό και ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. Μιλώντας για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023, ο Υπουργός σημείωσε ότι το συνολικό πλέγμα έργων υποδομής ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ. «Τόσο πολλά έργα, να ξεκινούν σε τόσο σύντομο χρόνο, δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα ποτέ στο παρελθόν. Ποτέ» ανέφερε ο κ. Καραμανλής, «Δεν θα κάνω σύγκριση με τη δική σας περίοδο, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που σε 4,5 χρόνια συμβασιοποιήσατε έργα 800 εκατομμυρίων. Απλώς θα σας πω ότι τους σημερινούς ρυθμούς η Ελλάδα δεν τους έφτασε ούτε καν την περίοδο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες», είπε, απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα έργα αφορούν 3 βασικές κατηγορίες: «Πρώτα απ’ όλα, έργα εμβληματικά, που τα ξεμπλοκάραμε ενώ βάλτωναν επί χρόνια και οι πολίτες τα είχαν σχεδόν ξεγράψει: Πατρών–Πύργου, Άκτιο–Αμβρακία, Ε65, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, η επέκταση της Γραμμής 3 προς Πειραιά που ολοκληρώσαμε και βέβαια το Μετρό Θεσσαλονίκης. Έχουμε επίσης, μια σειρά από έργα που τα βρήκαμε απλά σχέδια επί χάρτου και προχωρήσαμε ταχύτατα την ωρίμανσή τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους. Πρώτο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ΒΟΑΚ, καθώς και η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης,… η Παράκαμψη Χαλκίδας-Ψαχνών,… το Δράμα–Αμφίπολη και τόσα άλλα. Και βέβαια, σχεδιάσαμε και βάλαμε μπρος τα έργα νέας γενιάς. Όπως το flyover στη Θεσσαλονίκη. Αλλά κι έργα υδροδοτικά, αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά. Και βέβαια, είναι η μεγάλη επένδυση που πραγματοποιούμε στο σιδηρόδρομο με το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Έτσι, ενώνουμε τα μεγάλα λιμάνια, μετά το οδικό, και με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Και υπηρετούμε ταυτοχρόνως και τον ευρωπαϊκό στόχο των πράσινων μεταφορών και την εθνική στρατηγική της αναβάθμισης της Ελλάδας σε κόμβο υποδομών και συνδυασμένων μεταφορών. Δείτε, για παράδειγμα, τι έγινε με την Αλεξανδρούπολη, την οποία καταφέραμε να εντάξουμε στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών». Για τον τομέα των μεταφορών Ο κ. Καραμανλής παρουσίασε και τις ενέργειες στον τομέα των μεταφορών «Στην Αθήνα παραλάβαμε 850 οχήματα στο δρόμο, σήμερα έχουμε 1310. Αύξηση 55%. Στη Θεσσαλονίκη παραλάβαμε 235, σήμερα έχουμε 460. Αύξηση σχεδόν 100%. Κι επίσης: Αυξήσαμε με ανάταξη τους διαθέσιμους συρμούς του Μετρό κατά 19% και μειώσαμε τις χρονοαποστάσεις. Τώρα ξεκινήσαμε και την ανάταξη 14 συρμών της Γραμμής 1. Δώσαμε σε λειτουργία 6 νέες στάσεις στη Γραμμή 3. Ξεκινήσαμε τη Γραμμή 4. Ενισχύσαμε και επεκτείναμε το δίκτυο του Τραμ, ενώ παραλάβαμε και 25 νέους συρμούς. Ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν να έρχονται τα 650 νέα πράσινα λεωφορεία μηδενικών ρύπων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ίσως το πιο σημαντικό από όλα: Δημιουργήσαμε 1.389 νέες θέσεις απασχόλησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Και μην ξεχνάμε ότι 4,5 χρόνια η δήθεν φιλολαϊκή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε ούτε ένα λεωφορείο! Δεν έκανε ούτε μία πρόσληψη! Το μόνο που αύξησαν ήταν η τιμή του εισιτηρίου… Αλλά ήρθαμε εμείς και τη μειώσαμε ξανά! Η αλήθεια είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι κάθε χρόνο σε αυτή την ομιλία για τον Προϋπολογισμό, ποτέ δεν έχω καταφέρει να καλύψω όλο το εύρος της δράσης του Υπουργείου. Αυτή τη δουλειά κάνουμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αυτό το έργο παράγουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και έτσι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Και το 2023 και τα επόμενα χρόνια». Ειδήσεις σήμερα: Μετά τα 25άρια έρχεται κρύο από εβδομάδα, λέει ο Καλλιάνος – Χιόνια στα ορεινά της Αττικής Ο πάπας Φραγκίσκος επιστρέφει θραύσματα του Παρθενώνα στην Ελλάδα και στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Η ζωή της Καϊλή στις φυλακές Χάρεν – «Συναναστρέφεται με άλλες 20 κρατούμενες» – Δείτε βίντεο

