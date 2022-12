Καϊλή: Οικονομικές έρευνες και στην Ελλάδα – «Κίτρινη κάρτα» στο Κατάρ από την Ευρωβουλή Ελέγχονται τα περιουσικά στοιχεία της Ευρωβουλευτή, μεταξύ των οποίων και έναν οικόπεδο που αγόρασε με τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι στην Πάρο Γεωργία Σαδανά 16.12.2022, 06:58 Το «πάγωμα» κάθε δραστηριότητας σχετιζόμενης με το Κατάρ αποφάσισε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προχωρώντας στην ανάληψη μιας σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν την μεγαλύτερη απόσταση από ομάδες συμφερόντων και λόμπινγκ, κατά τη διαδικασία λήψης ευρωπαϊκών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, «η διαφθορά διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και αυτό είναι οδυνηρό, γι’ αυτό πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη», εκτίμησε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ερωτηθείσα στη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής για το σκάνδαλο διαφθοράς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Η διαφθορά είναι έγκλημα και πρέπει να διωχθεί και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στις βελγικές αρχές που έχουν την ευθύνη και την εξουσία να ασχοληθούν με αυτόν τον φάκελο», τόνισε ακόμη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ θύμισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα ψήφισμα που δείχνει την πορεία που θα ακολουθηθεί από εδώ και μπρος. Σε πρώτη φάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε το νομοθετικό έργο για την απελευθέρωση των βίζα για τους Καταριανούς μαζί με την αεροπορική συμφωνία ΕΕ-Κατάρ, ενώ ζητείται και η αναβολή της πρόσβασης στην Ευρωβουλή όλων των εκπροσώπων των συμφερόντων του Κατάρ μέχρι οι δικαστικές έρευνες να παράσχουν σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις. Παράλληλα, το Ευρωκοινοβούλιο προχωρά στην εφαρμογή ενός σχεδίου 10 σημείων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς το οποίο θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στην παροχή προσταίας σε καταγγέλλοντες που αποκαλύπτουν σκοτεινές συναλλαγές εντός της Ευρωβουλής. Το σχέδιο επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην παροχή ενισχυμένης προστασίας στα «βαθιά λαρύγγια» του Ευρωκοινοβουλίου. Αν και το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ για τους πολίτες της ΕΕ, σταμάτησε να παρέχει τέτοιες προστασίες στους δικούς του υπαλλήλους και οι καταγγέλλοντες είχαν αντιμετωπίσει αντίποινα επειδή μιλούσαν για παράνομη ή ύποπτη συμπεριφορά στα γραφεία τους. Το σχέδιο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 541-2, και τρεις αποχές. Ακόμη, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν μεταξύ άλλων να καταστήσουν υποχρεωτικό και να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Διαφάνειας της ΕΕ σε εκπροσώπους τρίτων χωρών και πρώην ευρωβουλευτές, αλλά και να το ενισχύσουν, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρέστερη επαλήθευση των πληροφοριών. Ζητούν επίσης τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την εξέταση περιστατικών διαφθοράς και αθέμιτων ενεργειών από τρίτες χώρες, καθώς και μια ειδική επιτροπή για την εξεύρεση ατελειών στο υφιστάμενο πλαίσιο του Κοινοβουλίου και την υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθεί σε έναν Αντιπρόεδρο του ΕΚ η επαλήθευση της ακεραιότητας και η καταπολέμηση της διαφθοράς και των ξένων παρεμβάσεων. «Τρύπες» στη διαφάνεια Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, παραδέχθηκε ότι οι ποινικές διαδικασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη για το σκάνδαλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καταστροφικές για τη δημοκρατία, την Ευρώπη και για ό,τι υπερασπιζόμαστε. Σε ερώτηση της ΕΡΤ, σχετικά με το εάν έχει δεχτεί «ύποπτες» προσεγγίσεις από το Κατάρ, το Μαρόκο ή άλλες τρίτες χώρες και γιατί έπρεπε να αποκαλυφθεί το παρόν σκάνδαλο για να ληφθούν αποφάσεις που θα κλείσουν υπάρχουσες «τρύπες», η Πρόεδρος του ΕΚ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν «τρύπες», οι οποίες ωστόσο θα καλυφθούν όπως σημείωσε φέρνοντας ως παράδειγμα τη δραστηριότητα πρώην μελών του ΕΚ ,το ποιος είναι τώρα στο μητρώο διαφάνειας ή το ποιος μπορεί να μπει στο ΕΚ. «Πρέπει να κοιτάξουμε τις ΜΚΟ, οι οποίες είναι στο μητρώο διαφάνειας, αυτές που δεν είναι αλλά χρησιμοποιούνται ως βιτρίνα αποσκοπώντας σε πηγή χρηματοδότησης, αποσκοπώντας σε τρόπους δράσης» υπογράμμισε η Ρομπέρτα Μέτσολα. 60 Ευρωβουλευτές στο στόχαστρο Την ίδια ώρα, η ιταλική Corriere della Sera γράφει ότι οι εισαγγελείς του Μιλάνου αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι ανάγκη να υπάρξει διεύρυνση των ερευνών, με πάνω από 60 ευρωβουλευτές να μπαίνουν στο στόχαστρο (πρόκειται για πρόσωπα τα οποία προέρχονται από τους Ευρωσοσιαλιστές, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και «νέα κόμματα της δεξιάς»). Οι μυστικές υπηρεσίες του Βελγίου για την «κρατική ασφάλεια» συνεργάζονταν επί μήνες με τις μυστικές υπηρεσίες άλλων πέντε χωρών, αλλά όχι της Ιταλίας, που αποκλείστηκαν από την επιχείρηση, μολονότι όλα φαίνεται να περιστρέφονται γύρω από Ιταλούς», γράφει η ιταλική εφημερίδα. Ακόμη προσθέτει πως αν και ξεκίνησε «ως ζήτημα «εθνικής ασφάλειας» η υπόθεση μετετράπη σε ζήτημα διεθνούς διαφθοράς, σοβαρό μεν, αλλά λιγότερο ανησυχητικό για τους Βέλγους μυστικούς πράκτορες, που μεταβίβασαν τον φάκελο στο απλό δικαστικό σώμα όταν συνειδητοποίησαν ότι η απειλή σταμάτησε, ή ίσως δεν υπήρξε ποτέ». Οικονομικές έρευνες και στην Ελλάδα Παράλληλα, η έρευνα περνά και επί ελληνικού εδάφους, καθώς η Οικονομική Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για τα αδικήματα της δωροληψίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οικονομικός εισαγγελέας ζήτησε από δύο συναδέλφους του να αιτηθούν από τις βελγικές αρχές, μέσω δικαστικής συνδρομής σε συνεργασία με το εθνικό μέλος της Εurojust για την Ελλάδα, αντίγραφα της δικογραφίας που μέχρι τώρα έχει σχηματιστεί για την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή. Επίσης οι δύο εισαγγελείς θα ζητήσουν να πληροφορηθούν για την πορεία των μέχρι τώρα ερευνών των βελγικών αρχών. Σκοπός των δύο εισαγγελέων θα είναι να διακριβώσουν την τυχόν τέλεση εκ μέρους της κυρίας Καϊλή των αξιόποινων πράξεων της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παράγραφος 4 του ΚΠΔ (περί κωλύματος άσκησης νέας ποινικής δίωξης). Ακόμη οι δύο εισαγγελείς θα ερευνήσουν και αν τυχόν έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε άλλο αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αδίκημα. Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλη κρατείται στις φυλακές του Βελγίου έως τις 22 Δεκεμβρίου, όταν και θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου το οποίο και θα αποφασίσει αν θα παραμείνει έγκλειστη ή θα αποφυλακιστεί. Η ομολογία του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, όμως, αλλάζει τους συσχετισμούς, καθώς αυτός φέρεται να ομολόγησε τα πάντα στις Αρχές. Εμφανίστηκε υπερασπιστικός όσον αφορά την κ. Καϊλή και εξομολογητικός όσον αφορά τις σχέσεις του με τον μέντορά του, Αντόνιο Παντσέρι, τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή σε όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς στις 10 Δεκεμβρίου όταν και ανακοινώθηκε επίσημα η σύλληψή του για το σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει την Ευρώπη. Μετανιωμένος ο Τζιόρτζι «Τα έκανα όλα για χρήματα που δεν χρειαζόμουν» ήταν, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η La Repubblica, τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Τζιόρτζι για να παραδεχθεί τις σε βάρος του κατηγορίες – ξέπλυμα χρήματος, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διαφθορά. «Αφού κατέρρευσε μπροστά στους αξιωματούχους των Βρυξελλών, ο Τζιόρτζι παραδέχθηκε ότι είχε ενεργήσει παράνομα και δήλωσε μετανιωμένος» αναφέρει η ιταλική εφημερίδα. «Την ίδια ώρα, όμως, προσπάθησε να προστατεύσει την σύντροφό του, την καθαιρεθείσα αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μητέρα της 22 μηνών κόρης τους, ζητώντας να αφεθεί ελεύθερος» προστίθεται στο δημοσίευμα της La Repubblica. 7 στρέμματα στην Πάρο Όσον αφορά τα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ο Τζιόρτζι υποστηρίζει ότι προορίζονταν μόνο για τον ίδιο και τον Παντζέρι «προσπαθώντας με κάθε μέσο να κρατήσει μακριά την σύντροφό του υπογραμμίζοντας ρητά ότι δεν ήταν η αποδέκτης των χρημάτων». «Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να ελευθερωθεί η σύντροφός μου και να φροντίσει την 22 μηνών κόρη μας» φέρεται να είπε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Στα νέα, πάντως, στοιχεία της υπόθεσης προστίθεται και η είδηση αγοράς ενός οικοπέδου, στην Πάρο, που πραγματοποίησε η Εύα Καϊλή με τον σύντροφό της Φρατσέσκο Τζιόρτζι, έχει μπει στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Πρόκειται για ένα οικόπεδο στην Πάρο, στα όρια του οικισμού Ιστέρνι, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων από τη θάλασσα, με θέα προς τη Νάξο. Ρεπορτάζ της ΕΡΤ και άλλων τηλεοπτικών σταθμών επισημαίνει ότι πρόκειται για έκταση 7 στρεμμάτων, η οποία αγοράστηκε για 300.000 ευρώ από έναν πωλητή από την Αθήνα. Συνολικά 280 τετραγωνικά μέτρα από την έκταση είναι οικοδομήσιμα, ενώ σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα μηχανικό στόχος του ζευγαριού το οίκημα θα γινόταν παραθεριστική κατοικία. Σημειώνεται ακόμη ότι η αγορά δεν έχει δηλωθεί στο πόθεν έσχες γιατί έγινε φέτος τον Μάρτιο, οπότε η δήλωση θα γινόταν από την ευρωβουλευτή το 2023. Ειδήσεις σήμερα: Συννεφιά, σκόνη και ο υδράργυρος στους 22 βαθμούς – Που θα βρέξειΤουλάχιστον 8 νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι σε κατολίσθηση στη Μαλαισία – Δείτε βίντεο Συνελήφθη ο δράστης της ένοπλης ληστείας σε μίνι-μάρκετ στην Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο Γεωργία Σαδανά 16.12.2022, 06:58

