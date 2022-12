Κικίλιας: Τα απόνερα της υπόθεσης Καϊλή δημιουργούν πρόβλημα στο σύνολο του πολιτικού σύστηματος

Ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, μίλησε στο «MEGA» για την πορεία του τουρισμού στη χώρα μας αλλά και για την υπόθεση διαφθοράς που φέρεται να εμπλέκεται η ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή. Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στον τουρισμό και στην φετινή συνεχώς ανοδική πορεία του. «Οι μέρες, παρά τα προβλήματα, είναι τέτοιες, είναι γιορτινές, με μία πρωτεύουσα γεμάτη, τους τουριστικούς προορισμούς μας πολύ δυνατούς. Ο τουρισμός πάει πολύ καλά και συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία και στην πρωτογενή παραγωγή και στον εμπορικό κόσμο. Χειμερινοί προορισμοί έως και των Φώτων θα είναι σε υψηλές πληρότητες, μετά θα κάνουμε κλήρωση για 125.000 vouchers των 150 ευρώ έτσι ώστε να στηρίξουμε και το χρονικό διάστημα που απομένει», ανέφερε σχετικά με την τουριστική κίνηση. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp263flm47vd) Σχετικά με την υπόθεση διαφθοράς που φέρεται να εμπλέκεται η ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, ο κ. Κικίλιας είπε πως, «στη χώρα έχει γίνει μία προσπάθεια να φτιάξουμε το brand μας στο εξωτερικό. Για 20 χρόνια ήμασταν σε μνημόνια και σε άλλα δεινά, είχαμε την εικόνα ότι είμαστε το μαύρο πρόβατο. Η χώρα αντιμετώπισε την πανδημία εξαιρετικά, η χώρα έκανε “rebranding” και θεωρήθηκε ασφαλής προορισμός. Το τουριστικό brand είναι στα καλύτερα του κόσμου, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και όλοι οι άνθρωποι βοήθησαν σε όλη αυτή τη μεταστροφή της Ελλάδας ως σοβαρός προορισμός. Λυπάμαι που το λέω αλλά είναι ένα τεράστιο σοκ που δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στη χώρα. Προφανώς και στο ΠΑΣΟΚ αλλά τα «απόνερα» δημιουργούν τεράστιο θέμα το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιπαρέλθουμε σοβαρά και να αποδείξουμε ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν αφορά οριζόντια όλους». «Έχει ξανασυγκλονιστεί η Κομισιόν, την 10ετία του ’90 από παρόμοιες καταστάσεις, αυτό ωστόσο δείχνει την ανάγκη να επιστρέψει στην βασική καρδιά του ρόλου του ο βουλευτής, ο ευρωβουλευτής, ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τους συνανθρώπους του στο ελληνικό ή το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Πρέπει να ξανασκεφτούμε ποιοι μας έστειλαν σε αυτή τη θέση, ποιοι είναι οι κανόνες συμπεριφοράς και ο αξιακός κώδικας και πως αυτό μεταφράζεται στην καθημερινότητά μας. Δεν μας έστειλαν προκειμένου να πατήσουμε πάνω τους, για οποιαδήποτε άλλη καριέρα ή πλαίσιο μη νόμιμο και αποδεκτό», πρόσθεσε ο υπουργός Τουρισμού. «Ο κανιβαλισμός δεν μου αρέσει και βλέπετε ότι σε έρευνα δικαστική που υπάρχει ουδέποτε έχω παρέμβει. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη που είναι ξεχωριστή εξουσία βάσει του Συντάγματος. Δυστυχώς επικρατεί μία κακή εικόνα και αυτή η ιστορία κάνει κακό στο σύνολο του πολιτικού συστήματος κι θέλει μεγάλη προσπάθεια για να αναστραφεί αυτή η προσπάθεια. Με στεναχωρεί και με λυπεί που ως Ελλάδα βρισκόμαστε απολογούμενοι», τόνισε χαρακτηριστικά.Ειδήσεις σήμερα: Στο 5,4% η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις τάσεις της ΜRB Δεύτερος σεισμός ταρακούνησε Εύβοια και Αττική σε μισή ώρα Ομολόγησε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι – «Αφήστε ελεύθερη την Εύα, τα έκανα όλα για τα χρήματα»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )