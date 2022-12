Λονδίνο: Δεκάδες ποδοπατήθηκαν σε συναυλία- 4 σε κρίσιμη κατάσταση

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση, όταν ένα μεγάλο πλήθος κόσμου προσπάθησε να παραβιάσει την είσοδο και να εισέλθει στην αίθουσα συναυλιών O2 Academy στη συνοικία Μπρίξτον του Λονδίνου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για ένα, όπως είπε, «εξαιρετικά οδυνηρό» περιστατικό σε μια συναυλία του Νιγηριανού τραγουδιστή και συνθέτη Ασάκε.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο, που βρίσκεται στο νότιο Λονδίνο, περίπου στις 21:35 την Πέμπτη μετά από αναφορές ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπαθούσε να να παραβιάσει την είσοδο του χώρου.

Η συναυλία ακυρώθηκε 10 λεπτά μετά την εμφάνιση του Ασάκε στη σκηνή.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, αλλά έχει ξεκινήσει επείγουσα έρευνα.

