Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα: Υπάρχει συναντίληψη με την Αίγυπτο για τα θαλάσσια σύνορα

Πεπεισμένος ότι θα βρεθεί λύση την Δευτέρα (19/12) στο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας όσον αφορά στο πλαφόν στο φυσικό αέριο εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την λήξη τη Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. «Είμαι σίγουρος ότι αυτή την φορά οι υπουργοί ενέργειας θα βρουν λύση καθώς έχουμε φτάσει πια αρκετά κοντά στις επιμέρους διαπραγματεύσεις. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι χρειαστήκαμε τόσους μήνες για να καταλήξουμε σε μια αυτονόητη απόφαση να περιορίσουμε το ύψος των τιμών του φυσικού αερίου έτσι ώστε να αποτρέψουμε την εργαλειοποίησή του από την Ρωσία» σημείωσε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης που ρωτήθηκε από δημοσιογράφο και για τον εκνευρισμό που επικρατεί στην Άγκυρα από την ενέργεια Σίσι να καθορίσει τα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λιβύη, έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία λέγοντας ότι Αθήνα και Κάιρο έχουν συναντίληψη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. «Υπάρχει συναντίληψη με Αίγυπτο για οριοθέτηση θαλάσσιας ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο… Εξάλλου να θυμίσω ότι Ελλάδα και Αίγυπτος προχώρησαν σε μερική οριοθέτηση απολύτως συμβατή με κανόνες διεθνούς δικαίου η οποία έχει αναγνωριστεί από όλους, σε αντίθεση με το άκυρο τουρκολυβικο μνημόνιο το οποίο δεν το έχει αναγνωρίσει κανείς» ανέφερε ο πρωθυπουργός. Για τον προϋπολογισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε: «Πολλοί από εσάς δεν θα στοιχημάτιζατε ότι η κυβέρνηση θα κατέθετε και θα ψήφιζε τον 4ο προϋπολογισμό της. Είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας για εξάντληση της 4ετιας. Θα περιγράψω το πλαίσιο των πολιτικών μας για τον επόμενο χρόνο και έναν συνολικό απολογισμός της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής μας και το σχέδιο μας για την επόμενη 4ετια. Εχουμε σχέδιο 8ετιας για πατρίδα μας. Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν τα σχέδια των κομμάτων για διαχείριση οικονομικών θεμάτων». Σε ερώτηση για την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Μου κάνει εντύπωση που τα λέει εδώ στις Βρυξέλλες ο κ.Τσίπρας. Εξ όσων θυμάμαι όταν επισκέφθηκε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Αθήνα είπε άλλα πράγματα. Το γεγονός ότι έρχεται εδώ να δυσφημεί την χώρα και την δυνατότητα της δικαιοσύνης να διαλευκάνει την υπόθεση των παρακολουθήσεων δεν αντιστοιχεί στον ρόλο ενός ανθρώπου που διατέλεσε πρωθυπουργός της χώρας για 4 χρόνια». Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες Γιάννης Καντέλης (ΣΚΑΪ): Άλλη μία εντολή προς τους Υπουργούς Ενέργειας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να βρουν λύση τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Γιατί τώρα πιστεύετε ότι θα βρουν λύση; Κι αν αυτή η λύση θα είναι κοντά στις επιδιώξεις που είχε θέσει η Ελλάδα, σε ένα πλαφόν δηλαδή κάτω από τα 200 ευρώ. Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά οι Υπουργοί Ενέργειας θα βρουν λύση, καθώς έχουμε φτάσει πια αρκετά κοντά στις επιμέρους διαπραγματεύσεις. Πράγματι, είναι λυπηρό το γεγονός ότι χρειαστήκαμε τόσους μήνες για να καταλήξουμε σε μία αυτονόητη απόφαση, να περιορίσουμε το ύψος των τιμών του φυσικού αερίου έτσι ώστε να αποτρέπουμε την εργαλειοποίησή του από τη Ρωσία. Όμως αυτή τη φορά, κ. Καντέλη, είμαι πράγματι αισιόδοξος -και η εντολή την οποία δώσαμε στους Υπουργούς μας είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη- ότι στις 19 Δεκεμβρίου θα έχουμε μία απόφαση η οποία θα είναι εναρμονισμένη με τις ελληνικές επιδιώξεις. Υπάρχει πια μια καθολική κατανόηση, θα έλεγα, σε επίπεδο των ομολόγων μου ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τον χρόνο και να παραπέμψουμε το θέμα για ακόμα μια φορά στο μέλλον. Σοφία Φασουλάκη (ΟΡΕΝ): Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Πληροφορηθήκαμε ότι ήταν πολύ έντονος ο προβληματισμός για τον αμερικανικό Νόμο για τη Μείωση του Πληθωρισμού (IRA) και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η δική μας θέση. Αν αναμένεται να υπάρξει κάποια ουσιαστική απάντηση και πότε εσείς την περιμένετε; Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, η αμερικανική παρέμβαση η οποία φέρει μεν το όνομα «Νομοσχέδιο για τον Περιορισμό του Πληθωρισμού», ουσιαστικά είναι μία μεγάλη κρατική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στις καθαρές τεχνολογίες και στις εταιρείες που τις αναπτύσσουν. Και υπάρχει, νομίζω, μια κατανόηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο -υπερθεμάτισα κι εγώ υπέρ αυτής της άποψης- ότι δεν μπορούμε να μένουμε ακίνητοι και να βλέπουμε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες να μετακινούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή απλά αυτές έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο κινήτρων από ό,τι μπορούμε εμείς στην Ευρώπη. Έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας και δεν αναφέρομαι μόνον στο RRF, αλλά και στο REPowerEU το οποίο έχει πια εγκριθεί. Πρέπει όμως να ενισχύσουμε κι άλλο τον ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό φάκελο, προκειμένου να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τις ευρωπαϊκές παραγωγικές επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό ότι δώσαμε μία εντολή στην Επιτροπή, πολύ σύντομα, στα τέλη Ιανουαρίου, να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχουμε έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο και το λέω αυτό διότι δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο. Οι εταιρείες βλέπουν, συγκρίνουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και αν δεν κινηθούμε γρήγορα, φοβάμαι ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα ευρωπαϊκής αποβιομηχάνισης. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά συνολικά την Ευρώπη. Και βέβαια θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί μεν να χαλαρώνουμε τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Αυτό, όμως, ευνοεί πρωτίστως τις πιο πλούσιες χώρες. Δεν έχουν όλες οι χώρες τις ίδιες δυνατότητες να στηρίξουν την εγχώρια βιομηχανία τους, γι’ αυτό και θα εξακολουθώ να επιμένω ότι πρέπει να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή αντίδραση. Για να το πω πολύ απλά: να βάλουμε και άλλα ευρωπαϊκά λεφτά στο τραπέζι. Σπύρος Μουρελάτος (ΑΝΤ1): Κύριε Πρόεδρε, αν μού επιτρέπετε να σάς πάω στα εσωτερικά. Έχουμε μεθαύριο τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι μια συζήτηση η οποία πέφτει μέσα στον προεκλογικό αγώνα, τον άτυπο εν πάση περιπτώσει, αλλά έτσι είναι όσο πλησιάζουμε προς το εκλογικό ραντεβού του 2023, κατά πόσον υπάρχει έκπληξη ως προς το οικονομικό σκέλος. Γιατί μιλήσατε στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο για 1 δισεκατομμύριο απόθεμα στην κατεύθυνση της στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και πώς όλο αυτό μπορεί να «παντρευτεί» πάλι με τη δική σας επισήμανση πως πρέπει να υπάρξει αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς να σας πω, κ. Μουρελάτε, ότι πολλοί από εσάς δεν θα στοιχηματίζατε μάλλον ότι η κυβέρνηση αυτή θα κατέθετε και θα ψήφιζε τον τέταρτο Προϋπολογισμό της. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει το γεγονός ότι είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας περί εξάντλησης της τετραετίας. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να μην αναφερθώ λεπτομερώς σε όσα θα πω στην ομιλία μου το Σάββατο. Προφανώς και θα περιγράψω το πλαίσιο των πολιτικών μας για τον επόμενο χρόνο, εξάλλου αυτό είναι ο Προϋπολογισμός. Αλλά θα μου δοθεί και η ευκαιρία να κάνω και έναν συνολικό απολογισμό μιας, πιστεύω, επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής όλης της τετραετίας που πέρασε, αλλά και να προδιαγράψω το όραμά μου, το σχέδιό μου για την επόμενη τετραετία, καθώς δεν έχω κρύψει ότι έχουμε ένα σχέδιο οκταετίας για την πατρίδα μας. Το 2023 τυχαίνει να είναι ο τέταρτος χρόνος της διακυβέρνησής μας. Όμως είπατε και εσείς ότι θα είναι ταυτόχρονα κι ένας προεκλογικός χρόνος. Άρα νομίζω ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι ξεκάθαρες επιλογές που έχουν μπροστά τους και ποια είναι τα σχέδια των κομμάτων που διεκδικούν το προνόμιο να κυβερνούν αυτόν τον τόπο, για το πώς .αντιλαμβάνονται τη διαχείριση των κρίσιμων οικονομικών θεμάτων. Γεωργία Σκιτζή (ΕΡΤ): Κύριε Πρόεδρε, στην υπόθεση αυτή, και θα σας πάω στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Αλέξη Τσίπρα, όπου εδώ από τις Βρυξέλλες και με αφορμή το Qatargate ανέφερε ότι η βελγική Δικαιοσύνη αντέδρασε τάχιστα -όπως είπε- σε αντίθεση με την ελληνική Δικαιοσύνη στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και προσέθεσε ότι πρέπει -όπως είπε ο κ. Τσίπρας- να αγωνιστούμε για την αποκατάσταση της Δικαιοσύνης παντού και θέλω να σας ρωτήσω πώς το σχολιάζετε. Κυριάκος Μητσοτάκης: Μού κάνει εντύπωση ότι τα λέει αυτά ο κ. Τσίπρας εδώ στις Βρυξέλλες, διότι εξ όσων θυμάμαι όταν επισκέφτηκε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Αθήνα είπε άλλα πράγματα. Και πιστεύω ότι συμφωνήσαμε τουλάχιστον στο γεγονός ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη να διαλευκάνει την υπόθεση αυτή. Άρα, το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται στο εξωτερικό ως τέως Πρωθυπουργός, όχι απλά ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, να δυσφημεί τη χώρα και να θέτει εν αμφιβόλω τη δυνατότητα της ελληνικής Δικαιοσύνης να διαλευκάνει αυτήν την υπόθεση, θεωρώ ότι είναι μια πρακτική η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν αντιστοιχεί στον ρόλο ενός ανθρώπου ο οποίος διατέλεσε Πρωθυπουργός της χώρας για τέσσερα χρόνια. Ευαγγελία Τσικρίκα (Alpha): Κύριε Πρόεδρε, η κίνηση της Αιγύπτου στην πραγματικότητα να «σκίσει στα δύο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο προκαλεί έντονο εκνευρισμό στην Τουρκία. Τι απαντάτε στην Άγκυρα; Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να μιλάω για τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει μια συναντίληψη με την Αίγυπτο για τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο με τον οποίον πρέπει να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξάλλου, θέλω να σάς θυμίσω ότι Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν ήδη προχωρήσει σε μία μερική οριοθέτηση, η οποία είναι απολύτως συμβατή με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, εξ ου κι έχει αναγνωριστεί από όλους. Σε αντίθεση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί από κανέναν. Εξου και το θεωρούμε όλοι -όταν λέμε όλοι εννοώ και όλη η ευρωπαϊκή οικογένεια- ως άκυρο κι ως ένα κείμενο το οποίο δεν παράγει ουσιαστικά κανένα έννομο αποτέλεσμα. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύθηκε η περιουσία του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας Qatargate: Η Ευρωβουλή «παγώνει» όλες τις ρυθμίσεις για το Κατάρ – Σχέδιο 10 σημείων κατά της διαφθοράς Κόρινθος: Το χρονικό της ομαδικής απόπειρας βιασμού μαθήτριας: «Μου έκανε κεφαλοκλείδωμα, μετά ήλθαν και οι υπόλοιποι…»

