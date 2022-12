Μαρία Σπυράκη: Έτοιμη να στραφεί νομικά εναντίον του συνεργάτη της

Έτοιμη να στραφεί νομικά εναντίον του συνεργάτη της εμφανίζεται η Μαρία Σπυράκη μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ζήτησε, την άρση ασυλίας της ευρωβουλευτή της ΝΔ για προβληματική διαχείριση της αμοιβής του διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού της. Κύκλοι προσκείμενοι στην Μαρία Σπυράκη μιλώντας στο Mega ανέφεραν πως πρόκειται για μία παλιά της υπόθεση, ενώ τόνισαν πως θα στραφεί εναντίον του συνεργάτη της. «Η υπόθεση είναι παλιά και αφορά την πρώτη μου θητεία. Ο συνεργάτης είχε προβλήματα υγείας με τη μητέρα του, τον πατέρα του, αλλά αντιμετώπιζε πρόβλημα και ο ίδιος. Οι εκθέσεις μου είχαν κοινοποιηθεί εδώ και καιρό, σκοπεύω να πάω τη Δευτέρα να πληρώσω το πρόστιμο που μου καταλογίστηκε, ενώ θα στραφώ και εναντίον του συνεργάτη μου», ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι μεταφέροντας τις απόψεις της στο MEGA. Δείτε βίντεο: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp3avm7n8snt) Η Μαρία Σπυράκη είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δεν θέλει να υπάρχουν σκιές και υπογράμμισε πως έχει «αποδεχθεί να προχωρήσει γρήγορα και με συνοπτικές διαδικασίες η άρση της ασυλίας της. «Ζητώ να προχωρήσει άμεσα και χωρίς να περάσει από την αρμόδια Επιτροπή. Με συνοπτικές διαδικασίες (…). Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση θα γίνει στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου, θέλω όμως να τελειώσει αυτή η υπόθεση το συντομότερο» είπε. Η αναστολή της κομματικής της ιδιότητας Νωρίς το πρωί σήμερα ανεστάλη η κομματική ιδιότητα της Μαρίας Σπυράκη με απόφαση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσο διαρκεί η απόφαση της αναστολής, η Μαρία Σπυράκη δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ειδικότερα, με ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει: «Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας της Ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση υπόθεσης για την οποία ελέγχεται. Όσο διαρκεί η ανωτέρω απόφαση της αναστολής, η Μαρία Σπυράκη δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές». Ειδήσεις σήμερα: Μετά τα 25άρια έρχεται κρύο από εβδομάδα, λέει ο Καλλιάνος – Χιόνια στα ορεινά της Αττικής Ο πάπας Φραγκίσκος επιστρέφει θραύσματα του Παρθενώνα στην Ελλάδα και στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Η ζωή της Καϊλή στις φυλακές Χάρεν – «Συναναστρέφεται με άλλες 20 κρατούμενες» – Δείτε βίντεο

