Μαρία Σπυράκη: Θα ζητήσω αναστολή της κομματικής μου ιδιότητας – Αποφάσεις στον «πρωινό καφέ» στο Μαξίμου

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ζήτησε την άρση ασυλίας της ευρωβουλευτή της ΝΔ Μαρίας Σπυράκη, για προβληματική διαχείριση της αμοιβής και συγκεκριμένα του επιπλέον επιδόματος του διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού της, προκάλεσε αναταράξεις, ενώ ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξερχόμενος της Συνόδου Κορυφής χαρακτήρισε την υπόθεση «σοβαρή» και δεσμεύτηκε για ανακοίνωση περαιτέρω αποφάσεων σήμερα το πρωί. Ο πρωθυπουργός επέστρεψε αργά το βράδυ από τις Βρυξέλλες και σήμερα το πρωί θα συνεδριάσει κανονικά ο «πρωινός καφές», όπου και θα ληφθούν οι περαιτέρω αποφάσεις. Η ίδια η Μαρία Σπυράκη, πάντως, από χθες εμφανίζεται απολύτως ανοιχτή σε όλα τα σενάρια, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή ότι είναι πρόθυμη να αρθεί η ασυλία της, «προκειμένου να διαφανεί ότι δεν έχω ούτε ένα ευρώ οικονομική διαφορά με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο», όπως τόνισε. Είναι, πάντως, γεγονός ότι ο εδώ και λίγους μήνες πρώην κοινοβουλευτικός της βοηθός λάμβανε για πολύ καιρό την επιπρόσθετη αμοιβή που δικαιούνται όσοι συνεργάτες ευρωβουλευτών εργάζονται στις Βρυξέλλες, παραμένοντας στην Αθήνα λόγω σοβαρών προσωπικών προβλημάτων. «Τα χρήματα τα έχει πάρει ο πρώην βοηθός μου, ο ίδιος μπορεί να αποδείξει τα της παρουσίας του. Δεν έχω κανενός είδους συναλλαγή με τον συνεργάτη μου, δεν έχω καμία οικονομική εκκρεμότητα με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο» ανέφερε η ευρωβουλευτής μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, παραδεχόμενη επί της ουσίας την παρατυπία. Σε νέες της δηλώσεις το πρωί της Πέμπτης (15/12) στο ΟΡΕΝ η κυρία Σπυράκη δήλωσε ότι «θα ζητήσω σήμερα την αναστολή της κομματικής μου ιδιότητας» εξηγώντας ότι «δεν θέλω να υπάρχουν σκιές» προσθέτοντας στην ΕΡΤ ότι θα στείλει τη σχετική επιστολή στον γραμματέα της ΝΔ ,Παύλο Μαρινάκη, έχοντας ήδη ενημερώσει σχετικά με την πρόθεσή της. Βεβαίως, η περίπτωση της κυρίας Σπυράκη ουδεμία σχέση έχει με αυτή της κ. Καϊλή, πολλώ δε με το QatarGate. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, η κ. Καϊλή, της οποίας η άρση ασυλίας επίσης ζητείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παρατυπίες ως προς τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, ερευνάται για πολύ σοβαρότερα αδικήματα, με άμεση εμπλοκή και της ίδιας, ως προς την παράτυπη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων που πήγαιναν στους συνεργάτες της. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κ. Καϊλή εμφανιζόταν το προηγούμενο διάστημα «προβληματισμένη«, καθώς είχε ενημερωθεί αρμοδίως για την έρευνα της OLAF. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση της κ. Σπυράκη θα τεθεί επί τάπητος σήμερα το πρωί. Τα σενάρια στο παρασκήνιο είναι πολλά, αν και εξ αρχής η ΝΔ στήριξη τη γαλάζια ευρωβουλευτή κάνοντας λόγο για «διοικητική διαφορά» ως προς το επίδομα του συνεργάτη της. Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι η κ. Σπυράκη δεν πρόκειται να «δικαστεί πολιτικά» πριν υπάρξει απόφαση της δικαιοσύνης, από την άλλη το πολιτικό πρόβλημα είναι σαφές. Υπό αυτό το πρίσμα, στις επιλογές του κ. Μητσοτάκη, μεταξύ άλλων, είναι η ανάκληση της υποψηφιότητας της στην Α’ Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ανακοινωθεί πριν από μερικές εβδομάδες. Η ίδια η κ. Σπυράκη σε συνομιλητές της εμφανίζεται να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, αλλά είναι απολύτως πεπεισμένη ότι σύντομα θα «καθαρίσει» το όνομά της. Εμφανιζόταν, πάντως, ανοιχτή στις όποιες αποφάσεις του πρωθυπουργού, μη θέλοντας να δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα στη ΝΔ. Ειδήσεις σήμερα: «Κόλαφος» το πόρισμα των ελεγκτών για τον Πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα Το μήνυμα της μητέρας της 14χρονης που δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από 5 συμμαθητές της Το συγκινητικό «αντίο» του Φερνάντο Σάντος στην Εθνική Πορτογαλίας – Δείτε βίντεο

