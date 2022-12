Μαρία Σπυράκη: Παραιτούμαι της ασυλίας – Να ξεκαθαρίσει το θέμα με τον βοηθό μου, δεν έχω σχέση με το σκάνδαλο του Κατάρ Ξεκαθάρισε την θέση της η ευρωβουλευτής μιλώντας στον ΑΝΤ1 για το αίτημα του Ευρωπαίου εισαγγελέα να αρθεί η ασυλία της για παρατυπίες σχετικά με το επίδομα αλλοδαπής για έναν πρώην βοηθό της Παραιτείται από την ευρωβουλευτική ασυλία η Μαρία Σπυράκη και ζητεί το άμεσο ξεκαθάρισμα της υπόθεσης για την οποία ο Ευρωπαίος εισαγγελέας ζήτησε άρση ασυλίας: Όπως είπε η ίδια στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, η υπόθεση αφορά το επίδομα αλλοδαπής που ελάμβανε συνεργάτης της, χωρίς να έχει το απαιτούμενο διάστημα παραμονής στην έδρα του ευρωκοινοβουλίου. Όπως είναι σαφές, το ζήτημα δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το Qatargate. Ωστόσο, η αξιωματική αντιπολίτευση επιχείρησε να συσχετίσει τις δύο υποθέσεις, πράγμα που οδήγησε τη ΝΔ να κάνει λόγο για «αντιπολιτευτική απελπισία». Δείτε την Μαρία Σπυράκη στον ΑΝΤ1: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp2kky9702wx) «Πρώην συνεργάτης έχει λάβει ποσό επιδόματος αλλοδαπής ενώ σύμφωνα με το συμβόλαιο έπρεπε να είναι συγκεκριμένες μέρες στο ευρωκοινοβούλιο αλλά απουσίαζε για προσωπικούς λόγους. Το έλαβε ενώ δεν το δικαιούτο. Έχουμε συχνά τέτοιου είδους ανακοινώσεις και πολύ συχνά η πρόταση για άρση ασυλίας απορρίπτεται. Εγώ ωστόσο δεν επικαλούμαι την ασυλία, θέλω να ξεδιαλύνει και να ξεκαθαρίσει η υπόθεση» είπε η Μαρία Σπυράκη. «Τα χρήματα τα έχει πάρει ο πρώην βοηθός μου, ο ίδιος μπορεί να αποδείξει τα της παρουσίας του. Δεν έχω κανενός είδους συναλλαγή με τον συνεργάτη μου, δεν έχω καμία οικονομική εκκρεμότητα με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο» ανέφερε η ευρωβουλευτής. Σε ό,τι με αφορά, δεν έχω καμία ανάμειξη με κανενός είδους σκάνδαλο, ανέφερε η κα Σπυράκη, αναφερόμενη στη σύμπτωση να ζητηθεί η άρση της ασυλίας της ενώ στην κορυφή της επικαιρότητας είναι το σκάνδαλο χρηματισμού στελεχών του ευρωκοινοβουλίου από το Κατάρ, στο οποίο εμπλέκεται η Εύα Καϊλή, για την οποία ζητήθηκε επίσης η άρση της ασυλίας της για ανάλογο ζήτημα. Επίθεση από ΣΥΡΙΖΑ «Υποθέτουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα κάνει πως δεν γνωρίζει και την κα Σπυράκη, όπως την κα Καϊλή, και θα την αποπέμψει από τη ΝΔ» σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση σε ανακοίνωσή της, μετά το αίτημα για άρση της ασυλίας της. Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Για άλλη μια φορά οι βελγικές αρχές δείχνουν τι σημαίνει διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς και απάτης, σε αντίθεση με το αίσθημα αδικίας και τη διαρκή συγκάλυψη στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Υποθέτουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα κάνει πως δεν γνωρίζει και την κα Σπυράκη, όπως την κα Καϊλή, και θα την αποπέμψει από τη ΝΔ. Οι άνθρωποι αποδεικνύονται συνεπείς μόνο στη διαφθορά και το διασυρμό της χώρας εντός και εκτός συνόρων». Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να εμπλέξει ανόμοια πράγματα για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Η υπόθεση της κυρίας Σπυράκη δεν έχει καμία σχέση με το Qatargate. Η ίδια η κυρία Σπυράκη έχει δηλώσει ότι αποδέχεται το αίτημα άρσης της ασυλίας της, προκειμένου να διαφανεί ότι πρόκειται για διοικητική διαφορά σχετικά με επίδομα πρώην συνεργάτη της και ότι η ίδια δεν έχει οικονομική διαφορά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνουμε την αντιπολιτευτική απελπισία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ας περιμένουμε τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών. «Ναι» από το ΕΛΚ στην άρση ασυλίας Η κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα υποστηρίξει την άρση της ασυλίας της Μαρίας Σπυράκη για να μπορέσει η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να προχωρήσει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της (η Κ.Ο. του ΕΛΚ). “Καλούμε την ευρωβουλευτή Σπυράκη να συνεργαστεί πλήρως με το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας”, σημειώνει η ανακοίνωση της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. BEST OF NETWORK 15.12.2022, 18:25 15.12.2022, 18:22 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 21:31 15.12.2022, 21:30 15.12.2022, 15:30

