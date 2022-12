Μηταράκης: Η δουλειά μας στο μεταναστευτικό, βοηθά στα εθνικά θέματα

Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, «φιλοξενήθηκε» το πρωί της Παρασκευής (16/12) ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, όπου αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το μεταναστευτικό. Ο κύριος Μηταράκης ξεκαθάρισε πως η Τουρκία, η οποία αποτελεί χώρα πρώτης υποδοχής, οφείλει να σεβαστεί όσα συμφώνησε το 2016, μέσω της Κοινής Δήλωσης που υπέγραψε με την Ευρώπη, προσθέτοντας παράλληλα πως οι δράσεις στο μεταναστευτικό έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο για την Ελλάδα στα εθνικά θέματα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε και στο θέμα με τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Υπουργείου, το οποίο έγινε αντικείμενο σχολιασμού από την Αριστερά. «Ήταν μία έκπληξη της κεντρικής υπηρεσίας που υπάγεται σε εμένα και γι’ αυτό ήμουν εγώ σε αυτή την έκπληξη των υπαλλήλων, η οποία από ότι φαίνεται, όπως έγραψε και η Καθημερινή κατακρεουργήθηκε από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Κοιτάξτε, για να το κλείσουμε. Η ιδέα των υπαλλήλων να κάνουν ένα πρωτότυπο δέντρο με έμφαση στον κάθε εργαζόμενο της υπηρεσίας ήταν μία καλή ιδέα, το ίδιο είπε και ο Σύλλογος. Το λάθος έγινε από τα παιδιά που σήκωσαν το βίντεο με έναν ενθουσιασμό χωρίς πολιτικό αισθητήριο, και σήκωσαν ένα βίντεο που είδα και εγώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο ήταν υπερβολικό. Αυτό δημιούργησε την αντίδραση. Εντάξει, δικαιολογημένη η όποια αντίδραση. Παρακάλεσα το γραφείο να το κατεβάσει. Ενώ η ιδέα ήταν να έχουμε ένα δέντρο με όλους τους υπαλλήλους. Να σας πω κάτι; Περάσαμε τρία χρόνια δύσκολα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα, δεθήκαμε όλη η ομάδα εκεί πέρα που αντιμετωπίσαμε μια κρίση από το 2020 μέχρι το 2022 και η ιδέα των υπαλλήλων ήταν να τιμήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα γιατί τα Υπουργεία είναι οι άνθρωποί του που δουλεύουν». Σχετικά με την υπόθεση της Ευρωβουλευτού, Μαρίας Σπυράκη, ο κύριος Μηταράκης, σχολίασε: «Κοιτάξτε, είναι μία κακή συγκυρία. Αυτή η κακή συγκυρία βάζει ένα μεγεθυντικό φακό μεγαλύτερου του συνηθισμένου σε όλα τα θέματα. Η κυρία Σπυράκη, καταρχήν αντέδρασε η ίδια με απόλυτη αξιοπρέπεια, βγήκε και η ίδια είπε ότι ζητάω την άρση της ασυλίας μου, ζητάω την άρση της κομματικής μου ιδιότητας μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Δεν το ξέρουμε το θέμα. Και εμείς το διαβάζουμε, όπως και εσείς το περιγράφετε είπατε ότι είναι και ένα θέμα παλαιότερο, δεν το ήξερα αυτό. Και από ότι κατάλαβα, δεν είναι ένα θέμα που αφορά την ίδια, αφορά τους εργαζόμενους του γραφείου της και αυτής ως Προϊστάμενος. Δεν είναι ότι αυτή έχει πάρει κάποια λεφτά. Νομίζω και η αντίδραση της ίδιας και η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας έδειξε την ευαισθησία που πρέπει να υπάρχει σε τέτοια θέματα. Ειδικά, επαναλαμβάνω, σε μία συγκυρία που είναι όλοι πολύ πιο ευαίσθητοι δικαιολογημένα. Ξέρετε, η Ευρώπη έχει σοκαριστεί από ένα πρωτοφανές γεγονός, το οποίο όπως είπα και στη Βουλή προχθές στη συζήτηση του Προϋπολογισμού δημιουργεί και πολλά ερωτήματα για άλλες επιτροπές και για άλλα θέματα όπου υπάρχει εναγκαλισμός ΜΚΟ. Και ξέρετε, αυτή η επιμονή της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια προς τις ΜΚΟ… Δηλαδή, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι πολλές φορές θεωρούνται σε ευρωπαϊκά όργανα υποδεέστεροι της κάθε ΜΚΟ αγνώστου προελεύσεως, αγνώστου χρηματοδότησης, οι οποίες ΜΚΟ ουσιαστικά τι κάνουν στην Ευρώπη; Δεν μιλάω για ΜΚΟ που είναι στο έδαφος και βοηθάνε ανθρώπους. Μιλάω για τους ανθρώπους που κάνουν lobbying στις Βρυξέλλες ουσιαστικά προωθούν πολιτικές απόψεις. Κοιτάξτε, όταν βλέπουμε μικρές ΜΚΟ, οι οποίες βρίσκουν πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις, δεν ξέρουμε από πού, οι οποίες παράγουν διαρκώς εκθέσεις, οι οποίες επιτίθονται στην Ελλάδα για το θέμα προστασίας των συνόρων. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι η προστασία των ελληνικών συνόρων έχει στερήσει στους λαθροδιακινητές περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι πέρα των πολιτικών διαστάσεων γιατί το μεταναστευτικό έχει εργαλειοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και από τη Ρωσία και από την Τουρκία και από άλλες χώρες». Ο κύριος Μηταράκης αναφέρθηκε και στις ΜΚΟ στην Ελλάδα, τονίζοντας: «Όχι μόνο υπάρχει το Μητρώο, υπάρχουν πολλές δικογραφίες πλέον, οι οποίες υπάρχουν εις βάρος ΜΚΟ, οι οποίες έχουν εμπλακεί στη λαθροδιακίνηση. Και πρόσφατα διαβάσατε και μία δικογραφία εναντίον μίας ΜΚΟ, η οποία εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. ΜΚΟ οι οποίες όμως είχαν παίξει και ένα ρόλο εναντίον της χώρας μας στην περίφημη υπόθεση των 38. Και επειδή αναφέρω την περίπτωση των 38 – να θυμίσω γιατί το είπα και αυτό στη Βουλή προχθές – ότι ενώ το Spiegel ανακάλεσε τα άρθρα προς τιμήν του, να είμαι ειλικρινής, η ελληνική αντιπολίτευση που μας κατηγορούσε δήθεν για το θάνατο ενός παιδιού δεν έχει ζητήσει ακόμα συγγνώμη». «Η Τουρκία το 2016, όταν η προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδειξε αδυναμία να διαχειριστεί το μεταναστευτικό, ήρθε η Ευρώπη και μας επέβαλε το Μάρτιο του 2016 την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας με πολύ σημαντικά πολιτικά ανταλλάγματα για την Τουρκία. Σήμερα, που στο μεταναστευτικό δεν είμαστε έρμαιο των γειτόνων η Τουρκία δεν έχει απέναντι στην Ευρώπη την ίδια διαπραγματευτική ισχύ που είχε το 2016. Άρα αυτό που κάνουμε στο μεταναστευτικό συμβάλει και στα εθνικά θέματα., σχολίασε ο κύριος Μηταράκης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε και στις αφίξεις που υπάρχουν στη χώρα μας, όπου φέτος καταγράφεται το δεύτερο χαμηλότερο νούμερο της δεκαετίας: «Από 1 εκατομμύριο αφίξεις που είχαμε, φέτος είμαστε στις 15.000. Πέρσι ήμασταν πιο χαμηλά. Από τον Μάρτιο του 2020 και μετά είναι διαχειρίσιμες οι ροές. Είχαμε προβλήματα σε αγροτικές περιοχές καθώς δεν υπήρχαν μετανάστες. Πλέον έχουμε 33 δομές σε όλη την Ελλάδα. Κλείνουμε το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, γιατί οι δομές επαρκούν για τις στεγαστικές ανάγκες. Οι παράνομοι μετανάστες είναι πολύ λιγότεροι από όσο πιστεύει ο κόσμος. Κάναμε μια συμφωνία με το Μπαγκλαντές και δίνουμε τη δυνατότητα να πάρουν άδεια πενταετούς εργασίας. Ενώ η κοινή γνώμη νομίζει πως υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες, ωστόσο δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μιλάμε για λίγες δεκάδες χιλιάδες, κάτω από το 0,5% του πληθυσμού». 