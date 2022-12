Μηταράκης: Προστατεύουμε τα σύνορα και οι λαθροδιακινητές χάνουν πάνω από 300 εκατ. ευρώ το χρόνο Όπως ανέφερε «έχουμε χαλάσει την αγορά», γι’ αυτό είναι πολλοί εκείνοι που θέλουν να ανοίξουμε ξανά τα σύνορά μας «Ηπροστασία των συνόρων μας, έχει κοστίσει στα κυκλώματα των λαθροδιακινητών τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ το χρόνο», τόνισε στο ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «έχουμε χαλάσει την αγορά», γι’ αυτό είναι πολλοί εκείνοι που θέλουν να ανοίξουμε ξανά τα σύνορά μας. Ο υπουργός δήλωσε δε, ότι από 1 εκατομμύριο αφίξεις μεταναστών που είχαμε το 2019, φέτος είχαμε όλη τη χρονιά 15 χιλιάδες, ενώ πέρυσι 9 χιλιάδες. Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη από τον Μάρτιο του 2020 οι ροές στην χώρα μας είναι απόλυτα διαχειρίσιμες. Σημείωσε ότι στις 31 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα μίσθωσης διαμερισμάτων για αιτούντες άσυλο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς πλέον οι δομές φιλοξενίας επαρκούν. Σχετικά με τους μη νόμιμους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας, σημείωσε ότι οι παράνομα διαμένοντες είναι λίγες δεκάδες χιλιάδες. Εξήγησε ότι πρόκειται για πολύ μικρότερο νούμερο σε σχέση με ό,τι νομίζει η κοινή γνώμη. Ειδήσεις σήμερα: ‘Ερχεται απότομη υποχώρηση της θερμοκρασίας – O καιρός προς τα Χριστούγεννα Στη φυλακή δύο από τους πέντε μαθητές που πήγαν να βιάσουν 14χρονη στην Κόρινθο Ισόβια για κανίβαλο που σκότωσε άνδρα με τον οποίο βγήκε ραντεβού και έφαγε τον έναν του όρχι BEST OF NETWORK 16.12.2022, 11:00 16.12.2022, 11:46 16.12.2022, 09:50 15.12.2022, 21:31 15.12.2022, 21:30 16.12.2022, 10:40

