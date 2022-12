Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ – Τουρκίας για τα F16, εμμένει στο «όχι» ο Μενέντεζ Την Τετάρτη ενημέρωσε συνομιλητές του ότι δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να επιτρέψει αυτή την αγορά Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας για τα F16 όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Λένα Αργύρη, η οποία σημείωσε ότι παραμένει η αντίθεση του Μπομπ Μενέντεζ για την πώληση αλλά και την αναβάθμισή τους. Το Κογκρέσο έχει τον τελευταίο λόγο στον τομέα των διεθνών πωλήσεων και ο Γερουσιαστής Μενέντεζ, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων στην Γερουσία έχει επανειλημμένως εκφράσει την πρόθεση να μπλοκάρει μια τέτοια εξέλιξη. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ Τουρκίας για τα F16 ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες στην Ουάσιγκτον/επόμενο στάδιο η ειδοποίηση του Κογκρέσου/η αντίθεση του Γερουσιαστή Μενεντεζ για πώληση-αναβάθμιση παραμένει— Lena Argiri (@lenaargiri) December 15, 2022 Το Στέητ Ντιπαρτμεντ όπως μεταδίδει η ΕΡΤ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση των συνομιλιών τονίζοντας ότι «βάσει της πολιτικής μας, δεν σχολιάζουμε δημοσίως ούτε επιβεβαιώνουμε τις προτεινόμενες αμυντικές μεταφορές έως ότου κοινοποιηθούν επίσημα στο Κογκρέσο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν τη συνεργασία τους με τη σύμμαχό τους στο ΝΑΤΟ, Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία έχουν μακροχρόνιους και βαθείς διμερείς αμυντικούς δεσμούς και η συνεχιζόμενη διαλειτουργικότητα της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ παραμένει προτεραιότητα». Ειδήσεις σήμερα: Qatargate – Politico: Ξανά στη φυλακή ο Ταλαμάνκα – Έφεση από τον εισαγγελέα του Βελγίου Εκρέμ Ιμάμογλου: Έφεση θα ασκήσει ο εισαγγελέας – Θεωρεί «λίγη» την ποινή Χένρι Καβίλ: Οργή κατά της DC για την απόλυσή του από Superman BEST OF NETWORK 15.12.2022, 18:25 15.12.2022, 18:22 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 21:31 15.12.2022, 21:30 15.12.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )