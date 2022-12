Παναγιωτόπουλος: Έρχεται νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οδοιπορικά 6 ημέρων «δώρο» στα στελέχη του Άμυνας

Πρωτοχρονιάτικο «μποναμά», που θα αντιστοιχεί σε οδοιπορικά 6 ημερών, πρόκειται να λάβουν μέσα στις επόμενες ημέρες τα στελέχη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μιλώντας σήμερα στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το στρατιωτικό ρεπορτάζ και παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας, ο ΥΕΘΑ κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Πρώτου Θέματος», τόνισε ότι έχει ήδη ληφθεί σχετική μέριμνα ώστε τα χρήματα να εκταμιευθούν άμεσα, επισημαίνοντας πως παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου μισθολογίου στο στράτευμα. Ταυτόχρονα επεσήμανε πως αύριο πρόκειται να κατατεθεί σε διαβούλευση στη Βουλή, ένα σημαντικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, το οποίο θα ρυθμίζει μια σειρά από επείγοντα προς επίλυση αλλά και αρκετά χρόνια ζητήματα που αφορούν το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η χώρα μας θα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, ενώ όπως τόνισε είναι θετικό να υπάρχουν επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές προς αποφυγή της έντασης. Ο κ. ΥΕΘΑ ανέφερε πως πέρα από τις διμερείς συναντήσεις που έχουν υπάρξει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με τον τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ διατηρεί μία απευθείας επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, προσθέτοντας ωστόσο πως για να υπάρξει μία περεταίρω προσέγγιση ανάμεσα στις δυο πλευρές θα πρέπει η τουρκική ηγεσία να εγκαταλείψει τη ρητορική της έντασης. «Θα μπορούσε να υπάρξει μία άτυπη συνάντηση ανάμεσα σε εμένα και τον Χουλουσί Ακάρ, όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και εδώ, να τον ξεναγήσω ακόμη και στην Καβάλα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει εν μέσω απειλών και επιθετικής ρητορικής», τόνισε ο κ. ΥΕΘΑ εκτιμώντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται πριν τις εκλογές στην Τουρκία. Ταυτόχρονα ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε και στο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ε.Δ, επισημαίνοντας πως τα τελευταία 3,5 χρόνια η χώρα μας μπόρεσε να αποκαταστήσει το ισοζύγιο ισχύος στην περιοχή, δαπανώντας σημαντικά ποσά για την ενίσχυση της άμυνας της, μέσω της προμήθειας σύγχρονων οπλικών συστημάτων όπως η φρεγάτες Bellara και τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale. Παράλληλα εκτίμησε πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί και η ανάθεσης του προγράμματος προμήθειας 3+1 κορβετών για το Π.Ν, ενώ μέσα στον ερχόμενο Ιανουάριο θα συμπληρωθεί και ο αριθμός των 20 ΤΟΜΑ Marder 1Α3, τα οποία παραλαμβάνονται στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας της χώρας μας με την Γερμανία σε αντιστάθμισμα για τα 20 σοβιετικής κατασκευής BMP-1 που παραχωρήθηκαν στην Ουκρανία. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε επίσης τους δημοσιογράφους ότι στις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), με ατζέντα που θα περιλαμβάνει και εκκρεμότητες εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και την προμήθεια αντιαρματικών πυραύλων Spike NLOS, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού. Ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε και στις ετήσιες κρίσεις στην ηγεσία των Ενόπλων δυνάμεων αναφέροντας ότι πραγματοποιηθούν στα μέσα του Ιανουαρίου και θα γίνουν σε «ομαλό πλαίσιο». Ταυτόχρονα απαντώντας σε ερώτηση για τις υποκλοπές ανέφερε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν ήταν η ΕΥΠ που έκανε τις επισυνδέσεις ή υπήρχε κάποιο παράνομο λογισμικό, εντούτοις όμως οι παρακολουθήσεις αξιωματούχων από ξένες δυνάμεις ή μυστικές υπηρεσίες είναι κάτι που γίνονταν και προφανώς γίνεται, σημειώνοντας πως όταν υπηρετείς σε κάποια ευαίσθητη θέση θα πρέπει να είσαι προσεκτικός με τις συνομιλίες σου, διότι πάντα υπάρχει ένας σχετικός κίνδυνος. Μάλιστα ο κ. Παναγιωτόπουλος όταν ρωτήθηκε, με αφορμή και τη φημολογία περί παρακολούθησης του Α/ΓΕΕΘΑ κ. Κ. Φλώρου, εάν διατίθεται να κάνει κάτι γι’ αυτό απάντησε αστειευόμενος ότι θα κάνει… «ΕΔΕ στην ΕΥΠ». Σπεύδοντας να συμπληρώσει ωστόσο, γελώντας, πως δεν είναι υπεύθυνος για την υπηρεσία πληροφοριών. Ειδήσεις σήμερα: Στο 5,4% η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις τάσεις της ΜRB Δεύτερος σεισμός ταρακούνησε Εύβοια και Αττική σε μισή ώρα Ομολόγησε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι – «Αφήστε ελεύθερη την Εύα, τα έκανα όλα για τα χρήματα»

