Σκρέκας για Προϋπολογισμό 2023: Παρά την ενεργειακή κρίση καταφέραμε να ισορροπήσουμε την κατάσταση

Με την ρήση του Αβραάμ Λίνκολν “ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις”, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, κατά την τοποθέτησή του στον Προϋπολογισμό 2023, παρουσίασε το έργο του υπουργείου του επικεντρωμένο στην άμβλυνση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης στην χώρα μας και τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ δημιουργούν το μέλλον, “ένα καλύτερο μέλλον για τους Έλληνες και για τη χώρα”. Ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι παρά την δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη και την Ελλάδα καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πυροδότησε μια ενεργειακή κρίση, η οποία με την σειρά της πυροδότησε πληθωριστική κρίση, η κυβέρνηση με τις δράσεις μας έχει καταφέρει μέχρι τώρα να ισορροπήσει την κατάσταση, δεν έκρυψε ωστόσο ότι και ο επόμενος χρόνος θα είναι ακόμη πιο δύσκολος. “Η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες χώρες, καθώς έχουμε έναν υπερδιπλασιασμό της τιμής του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η οποία έκανε το τεράστιο λάθος να εξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο” είπε και τόνισε ότι απέναντι σε αυτή την κρίση η Ελλάδα έχει λάβει μια σειρά από αποφάσεις κι έχει προχωρήσει σε ένα πλέγμα δράσεων έτσι ώστε να αναδειχθεί σε μια νησίδα σταθερότητας, ασφάλειας κι αξιοπιστίας ιδιαίτερα στο ενεργειακό πεδίο. Σημείωσε ότι έχουμε κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες: – Στην προσπάθεια να διατηρήσουμε σε προσιτά επίπεδα τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι τώρα κι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί σχεδόν 8 δις ευρώ από την αρχή του χρόνου ώστε να χρηματοδοτηθούν και να επιδοτηθούν οι λογαριασμοί του ρεύματος νοικοκυριών και επαγγελματιών. – Έχουμε προχωρήσει σε κρίσιμες υποδομές και σε συμφωνίες με γειτονικές χώρες ώστε να διασφαλίσουμε την επάρκεια εφοδιασμού. – Έχουμε επιταχύνει πολύ την πράσινη μετάβαση. Η διείσδυση των ΑΠΕ έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια κι ιδίως φέτος σε σχέση με τέσσερα – πέντε χρόνια πριν. Απαντώντας στους ισχυρισμούς της Αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ ακριβή χώρα στο κόστος της ενέργειας, ο κ. Σκρέκας κατέθεσε στοιχεία, που, όπως είπε, “αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο”. Ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει δαπανήσει το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της (το 3,7%) από όλες τις χώρες της Ευρώπης, για να στηρίξει λογαριασμούς ρεύματος. Η επιδότηση που παρέχει απορροφά το 100% της αύξησης στα κοινωνικά τιμολόγια, το 90% της αύξησης στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και 80% στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις (που αποτελούν το 90% των επιχειρήσεων στη χώρα) και 90% στα αγροτικά τιμολόγια. Προσέθεσε ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έλαβε την έγκριση για σχήμα ενίσχυσης στα επαγγελματικά τιμολόγια. Επίσης υπενθύμισε ότι από το προηγούμενο καλοκαίρι η κυβέρνηση αυτή κατήργησε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία είχε κληρονομήσει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κι έτσι υποχρέωσε τους προμηθευτές να δηλώνουν από τον προηγούμενο μήνα ποιά θα είναι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον επόμενο μήνα ώστε πλέον να μπορούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να βλέπουν ποιά είναι η υψηλότερη τιμή και να επιλέγουν τον πάροχο που τους συμφέρει. Ακόμη προσέθεσε πως με νόμο εφαρμόστηκε η υποχρέωση να αναγράφεται η επιδότηση πάνω στους λογαριασμούς του ρεύματος. “Πετύχαμε ακόμη με τους μηχανισμούς που έχουμε δημιουργήσει να έχουμε από τους χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος όσον αφορά τα κυμαινόμενα τιμολόγια” είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έδωσε ως παράδειγμα ότι τον Σεπτέμβριο του 2022 η τιμή αυτή στην Ισπανία ήταν διπλάσια από την Ελλάδα. Χαρακτήρισε “ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ” ότι η τιμή χοντρικής που αγοράζει η Ελλάδα είναι η ακριβότερη και κατέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία για το 2022, στην Ιταλία η τιμή αυτή ήταν 309 ευρώ ενώ στην Ελλάδα 285 ευρώ, ενώ τον Τον Δεκέμβριο σε ότι αφορά την τιμή χονδρικής η Ελλάδα είναι η τέταρτη φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη. “Σήμερα η Ελλάδα με τις ΑΠΕ έχει χονδρική τιμή 260 ευρώ, η Γερμανία 411 ευρώ και η Γαλλία 410 ευρώ. Που είναι λοιπόν το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ;” είπε. Ο κ. Σκρέκας κατέθεσε επίσης στα πρακτικά της Βουλής ενδεικτικούς λογαριασμούς ρεύματος ώστε να καταφανεί το πραγματικό ποσό της επιδότησης του ρεύματος, σύμφωνα με τα οποία: Σε κοινωνικό τιμολόγιο το πληρωτέο ποσό είναι 278 ευρώ και η επιδότηση 699 ευρώ, σε αγροτικό τιμολόγιο με ποσό πληρωμής 175 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στα 618, σε επαγγελματικό τιμολόγιο το πληρωτέο ποσό είναι 905 ευρώ και η επιδότηση 1200 ευρώ και σε οικιακό τιμολόγιο το πληρωτέο ποσό είναι 231 ευρώ και επιδότηση 564 ευρώ. Επίσης σε τιμολόγια αρτοποιείων, για τα οποία γίνεται πολύς λόγος, με πληρωτέο ποσό 300 ευρώ, 7000 είναι η επιδότηση και με ποσό πληρωμής 1900 ευρώ, η επιδότηση είναι 3.300 ευρώ. Εξήγησε ότι το 80% από τα 8 δισεκατομμύρια που διατέθηκαν για την στήριξη των λογαριασμών ρεύματος, έχει προέρθει από την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρείων ηλεκτρικής ενέργειας και από τα έσοδα από τους ρύπους και συγκεκριμένα σημείωσε ότι “Έχουμε εισπράξει πάνω από 2,7 δισεκ. Ευρώ από την φορολόγηση υπερκερδών, πάνω 300 εκ. Από την αναδρομική φορολόγηση υπερκερδών, 1,6 δις από τους ρύπους και τα υπόλοιπα διατέθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό”. Επιπλέον θύμισε ότι η Ευρώπη υιοθέτησε τον μηχανισμό πλαφόν στην λιανική τιμή και την χοντρική τιμή, που έβαλε πρώτη η ελληνική κυβέρνηση. “Δεν είμαστε ικανοποιημένοι όμως ικανοποιημένοι, όσο υπάρχουν νοικοκυριά που δυσκολεύονται να πληρώσουν τον λογαριασμό ρεύματος και όσο υπάρχουν επιχειρήσεις, που κινδυνεύει η βιωσιμότητά τους από την ακρίβεια στην ενέργεια. Αλλά προσπαθούμε κι αυτό έχει αποτελέσματα και θα συνεχίσουμε” είπε ο αρμόδιος υπουργός. Απευθυνόμενος προς τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε: “Αυτή είναι η πραγματικότητα όσο και αν δεν σας αρέσει. Και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση από κανένα Ινστιτούτο, το βλέπουν οι Έλληνες πολίτες στους λογαριασμούς τους. Τα στοιχεία που καταθέτω αποδεικνύουν πως κυβερνά η ΝΔ και πως κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μιλάτε για Αριστερά και Δεξιά και εμείς μιλάμε για ικανούς και ανίκανους πολιτικούς. Κι η αποτελεσματικότητα είναι αυτή που κάνει τον λαό να στηρίζει μια κυβέρνηση ή όχι".

