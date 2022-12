Σπυράκη: Αναστέλλεται η κομματική της ιδιότητα – Δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής της ΝΔ Όσο διαρκεί η απόφαση της αναστολής, δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Μαρίας Σπυράκη με απόφαση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη.Όσο διαρκεί η απόφαση της αναστολής, η Μαρία Σπυράκη δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ειδικότερα, με ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει: «Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας της Ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση υπόθεσης για την οποία ελέγχεται. Όσο διαρκεί η ανωτέρω απόφαση της αναστολής, η Μαρία Σπυράκη δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές».Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ζήτησε, χθες το απόγευμα, την άρση ασυλίας της ευρωβουλευτή της ΝΔ Μαρίας Σπυράκη, για προβληματική διαχείριση της αμοιβής και συγκεκριμένα του επιπλέον επιδόματος του διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού της, προκάλεσε αναταράξεις, ενώ ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξερχόμενος της Συνόδου Κορυφής χαρακτήρισε την υπόθεση «σοβαρή» και δεσμεύτηκε για ανακοίνωση περαιτέρω αποφάσεων. Ο πρωθυπουργός επέστρεψε αργά το βράδυ της Πέμπτης από τις Βρυξέλλες και όπως είχε γράψει το thetimes|-.gr σήμερα το πρωί συνεδρίασε κανονικά ο «πρωινός καφές», όπου και ελήφθησαν οι περαιτέρω αποφάσεις. Η Μαρία Σπυράκη είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα ζητούσε σήμερα την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας, μετά το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας της. Κι αυτό γιατί όπως είπε η ευρωβουλευτής δεν θέλει να υπάρχουν σκιές.Η κ. Σπυράκη ανέφερε ότι «έχω αποδεχθεί να προχωρήσει γρήγορα και με συνοπτικές διαδικασίες η άρση της ασυλίας μου. Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει άμεσα». «Ζητώ να προχωρήσει άμεσα και χωρίς να περάσει από την αρμόδια Επιτροπή. Με συνοπτικές διαδικασίες (…). Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση θα γίνει στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου, θέλω όμως να τελειώσει αυτή η υπόθεση το συντομότερο» είπε. Ειδήσεις σήμερα: «Κόλαφος» το πόρισμα των ελεγκτών για τον Πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα Φινάλε για τον α’ κύκλο του Maestro – Αποθεωτικά τα σχόλια στο Twitter Όταν ο Αντίνοος Αλμπάνης φίλησε στο στόμα τον Θεοχάρη Ιωαννίδη – «Φιλάς ωραία» BEST OF NETWORK 16.12.2022, 10:30 16.12.2022, 07:19 16.12.2022, 09:50 15.12.2022, 21:31 15.12.2022, 21:30 15.12.2022, 12:00

