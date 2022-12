Σταϊκούρας: «Αλαζονική» και «τυχοδιωκτική» η οικονομική πολιτική των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ – Χρεοκοπήσατε τη χώρα, του απάντησε ο Τσακαλώτος

Σύγκρουση για την πορεία της οικονομίας και της ανάπτυξης είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής ο Χρήστος Σταϊκούρας και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανταλλάσσοντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Ο υπουργός Οικονομικών κατά την βασική του ομιλία αναφέρθηκε και στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζοντας την οικονομική πολιτική της τετραετίας 2015-19 «αλαζονική» και «τυχοδιωκτική» με αποτέλεσμα να θέσει την Ελλάδα σε ειδικό καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας από τους θεσμούς. «Ναι, ήμασταν η μόνη χώρα με ενισχυμένη εποπτεία» παραδέχθηκε ο κ. Τσακαλώτος απαντώντας για να προσθέσει επιχειρώντας να υποβαθμίσει την ενισχυμένη εποπτεία «Ποια όμως ήταν η διαφορά σε σχέση με τις άλλες χώρες που πέρασαν από μνημόνια; Εμείς είχαμε τέσσερις συναντήσεις με τους Θεσμούς ενώ οι άλλοι που βρίσκονταν σε καθεστώς μεταπνημονιακής παρακολούθησης είχαν 2. Και μπήκαμε σε ενισχυμένη εποπτεία γιατί εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα. Ντροπή σας. Εχω συμμετάσχει σε 11 συζητήσεις προϋπολογισμών και δεν έχω αποκαλέσει κανέναν ψεύτη, τυχοδιώκτη και αλαζόνα όπως εσείς. Σας επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς: είστε και ψεύτης και αλαζόνας και τυχοδιώκτης» Επανερχόμενος ο κ. Σταϊκούρας ανταπάντησε «στα 11 χρόνια κ. Τσακαλώτε που βρίσκεστε εδώ δεν είναι η πρώτη φορά που εκνευρίζεστε. Οσο γίνονται καλύτερα τα οικονομικά αποτελέσματα της χώρας τόσο αυξάνει ο εκνευρισμός σας. Εγώ στα 16 χρόνια που βρίσκομαι εδώ έχω να σας επισημάνω ότι ο καλύτερος σύμβουλος, ιδίως στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι η ψυχραιμία». Αναφορικά με την ενισχυμένη εποπτεία επανέλαβε είπε ότι οι θεσμοί χαρακτήρισαν την έξοδο της χώρας από το συγκεκριμένο καθεστώς ως «ιστορική στιγμή» και σημείωσε «από μνημόνιο πέρασαν κι άλλες χώρες όμως μόνο η δική μας μπήκε σε ενισχυμένη εποπτεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί είχε εσάς». Ο κ. Σταϊκούρας αποδέχθηκε την πρόκληση του κ. Τσακαλώτου να συγκρίνουν τα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων 8 ετών λέγοντας μεταξύ άλλων «το 2014 η αποτίμηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα ήταν 11,6 δις ευρώ και το πήγατε το 2015 στα 2,5 δις ευρώ. Αυτό δεν είναι χρεοκοπία; Η μέση ανάπτυξη την περίοδο 2015-18 ήταν μόλις 0,53% ενώ στην στην Ευρωζώνη 2,08%. Σήμερα η μέση ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι 1,73% και στην ευρωζώνη 1%. Το διαθέσιμο εισόδημα, επι ημερών σας ‘ηταν 71,62 σε μονάδα βάσης σήμερα στο 80. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι αλλά υπάρχει πρόοδος. Όχι όμως να μας μιλάτε και εσείς. Επενδύσεις 11 δις ευρώ επι ημερών σας και σήμερα στα 16 δις ευρώ. Καταθέσεις από τα 148 δις ευρώ στα 136 δις ευρώ επι ημερών σας και σήμερα στα 185 δις ευρώ». Καρότο και μαστίγιο προς τράπεζες Νωρίτερα ο κ. Σταϊκούρας εμφανίστηκε στην Ολομέλεια με την τακτική του «καρότο και μαστίγιο» προς το τραπεζικό σύστημα. Από την μια επικρότησε τα πρώτα θετικά βήματα των τραπεζών για την απορρόφηση μέρους της αύξησης των δανειακών επιτοκίων αλλά παράλληλα κάλεσε τις διοικήσεις να προχωρήσουν σε πιο θαρραλέες παρεμβάσεις και να μειώσουν δραστικά τις υπέρογκες χρεώσεις «Μέχρι ένα σημείο μπορεί το κόστος να το αναλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός και ο Έλληνας φορολογούμενος. Η λογική «τα κέρδη δικά μου, το κόστος δικό σου», δεν βρίσκει ανταπόκριση στη σημερινή Κυβέρνηση. Αντιθέτως, το κόστος πρέπει να μοιράζεται και με το τραπεζικό σύστημα, σεβόμενοι πάντα το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και την ανάγκη διατήρησης της κουλτούρας πληρωμών» ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας για να προσθέσει «χθες, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, οι συστημικές τράπεζες εξέδωσαν Δελτίο Τύπου. Σε αυτό: 1ον. Οι τράπεζες αποτυπώνουν τη – συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή – πρόταση για την επιδότηση δόσεων δανείων ευάλωτων ενήμερων δανειοληπτών με στεγαστικό δάνειο ή με δάνειο μικρών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της τράπεζας προέλευσης του δανείου, συστημικής ή μη, είτε αυτό παραμένει σε τραπεζικό ισολογισμό είτε έχει μεταβιβαστεί σε τρίτους. Αυτή η πρόταση, η οποία – για πρώτη φορά – είναι με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, θα υλοποιηθεί άμεσα. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, «οποιαδήποτε αλλαγή των χαρακτηριστικών του σχήματος, είτε αναφορικά με τη μεγέθυνση της περιμέτρου, είτε με το ποσοστό επιδότησης της δόσης, θέτει σε κίνδυνο την υφιστάμενη εποπτική αξιολόγηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, τους δείκτες δανείων σε καθυστέρηση και την κεφαλαιακή τους επάρκεια». Και αυτό πρέπει να αποφευχθεί. 2ον. Οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε βελτιωτικές προτάσεις, τις αμέσως προσεχείς εβδομάδες, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό εγκρισιμότητας στον εξωδικαστικό μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένων – για πρώτη φορά – και των ενήμερων δανειοληπτών που έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους. Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη μειωθεί τα επιτόκια στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, και υφίσταται καθολική έγκριση των ρυθμίσεων σε δανειολήπτες ελβετικού φράγκου. Μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί 2.367 ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 437 εκατ. ευρώ. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 350 ρυθμίσεις οφειλών. Με αυτά τα στοιχεία, ο υφιστάμενος εξωδικαστικός μηχανισμός καθίσταται το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ρύθμισης οφειλών της τελευταίας δεκαετίας. Δεν είμαστε, όμως, ακόμη ικανοποιημένοι. Απαιτείται περισσότερη δουλειά, κυρίως από τους διαχειριστές δανείων. 3ον. Οι τράπεζες αποδέχονται ότι υφίσταται – το τελευταίο διάστημα – σημαντική απόκλιση στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων, και δεσμεύονται να αναθεωρήσουν την πολιτική επιτοκίων. 4ον. Οι τράπεζες σχεδιάζουν και επανεξετάζουν μειώσεις προμηθειών για διάφορες απλές τραπεζικές συναλλαγές. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει καταθέσει 12 συγκεκριμένες προμήθειες οι οποίες χρήζουν αναπροσαρμογής από το τραπεζικό σύστημα. Συμπερασματικά, αυτές οι προτάσεις των τραπεζών αποτελούν ένα καλό, πρώτο βήμα! Σήμερα, έχουμε τα πρώτα, θετικά αποτελέσματα. Εκτιμούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα, άμεσα! Πιστεύουμε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα κινηθούν πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά. Άλλωστε, αυτό είναι προς το συμφέρον της σταθερότητας του συστήματος και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού». Ειδήσεις σήμερα: Πρόστιμα €50.787 σε πέντε αλυσίδες σούπερ μάρκετ – Πουλούσαν με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους Η Αντζελίνα Τζολί εγκαταλείπει τον ρόλο της στον ΟΗΕ μετά από 20 χρόνια Τα εντυπωσιακά θραύσματα του Παρθενώνα που επιστρέφει το Βατικανό – Δείτε φωτογραφίες

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )