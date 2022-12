Σύνοδος Κορυφής: Αισιοδοξία Μητσοτάκη για συμφωνία τη Δευτέρα για το αέριο Διλήμματα στον προϋπολογισμό – Το Σάββατο η ψήφισή του Γιώργος Ευγενίδης 16.12.2022, 06:30 Ακόμα πιο αισιόδοξος για πλαφόν στο φυσικό αέριο ακόμα και από την αρχική του δήλωση το πρωί της Πέμπτης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της συνεδρίασης των ηγετών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες. Και αυτό γιατί, κατα πληροφορίες, στη χθεσινή Σύνοδο επαναβεβαιώθηκε η πολιτική συμφωνία των «27» στη Σύνοδο του Οκτωβρίου για παρέμβαση στην αγορά, με την μπάλα να «πασάρεται» στους υπουργούς Ενέργειας για τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το ύψος, από το οποίο και μετά θα ενεργοποιείται ο «κόφτης» της τιμής, αλλά και τον μηχανισμό ανάσχεσης του πλαφόν. «Είμαι πράγματι αισιόδοξος -και η εντολή την οποία δώσαμε στους Υπουργούς μας είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη- ότι στις 19 Δεκεμβρίου θα έχουμε μία απόφαση η οποία θα είναι εναρμονισμένη με τις ελληνικές επιδιώξεις. Υπάρχει πια μια καθολική κατανόηση, θα έλεγα, σε επίπεδο των ομολόγων μου ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τον χρόνο και να παραπέμψουμε το θέμα για ακόμα μια φορά στο μέλλον», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης, προτάσσοντας την πολιτική αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση, ώστε η Ευρώπη να μην στείλει (ακόμα μια φορά) το λάθος μήνυμα στους πολίτες, παρατείνοντας την εκκρεμότητα εις το διηνεκές. Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός δίνει το επόμενο ραντεβού στην αυριανή του ομιλία για τον προϋπολογισμό, τον τελευταίο που καταθέτει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της θητείας της. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ομιλία του θα έχει και απολογιστικά χαρακτηριστικά, με δεδομένο τον χαρακτήρα αυτού του προϋπολογισμού, αλλά και τη διαπίστωση ότι η οικονομία είναι σε καλύτερη μοίρα εν σχέσει με το 2019 που ανέλαβε η ΝΔ τις τύχες της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, επιμένει σε ένα σχέδιο οκταετίας για τη χώρα, επιμένοντας στην ανάγκη αυτοδυναμίας στις δεύτερες εκλογές, αφ ης στιγμής που διαπιστώνει ταύτιση θέσεων του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι η ΝΔ πρέπει να βρεθεί στην αντιπολίτευση. Εξ ου και ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει και διλήμματα προς τους πολίτες ως προς τα δημόσια οικονομικά από την ομιλία του, περιγράφοντας ενδεχομένως ακροθιγώς και οικονομικές προτεραιότητες της δεύτερης τετραετίας με αυτόν στο τιμόνι. «Νομίζω ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι ξεκάθαρες επιλογές που έχουν μπροστά τους και ποια είναι τα σχέδια των κομμάτων που διεκδικούν το προνόμιο να κυβερνούν αυτόν τον τόπο, για το πώς αντιλαμβάνονται τη διαχείριση των κρίσιμων οικονομικών θεμάτων», είπε χθες το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας μια πρόγευση για τη σαββατιάτικη ομιλία του. Ειδήσεις σήμερα: Qatargate – Politico: Ξανά στη φυλακή ο Ταλαμάνκα – Έφεση από τον εισαγγελέα του Βελγίου Εκρέμ Ιμάμογλου: Έφεση θα ασκήσει ο εισαγγελέας – Θεωρεί «λίγη» την ποινή Χένρι Καβίλ: Οργή κατά της DC για την απόλυσή του από Superman Γιώργος Ευγενίδης 16.12.2022, 06:30 BEST OF NETWORK 15.12.2022, 18:25 15.12.2022, 18:22 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 21:31 15.12.2022, 21:30 15.12.2022, 15:30

