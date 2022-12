Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία των «27» για το πλαφόν στο αέριο – Στις 19 Δεκεμβρίου η απόφαση

Πιο κοντά πριν την οριστική συμφωνία για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου βρίσκονται πλέον οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς στη Σύνοδο Κορυφής συμφωνήθηκε να «κλείσει» το θέμα στις 19 Δεκεμβρίου, στην επόμενη Σύνοδο για το Ενεργειακό. Η σύγκλιση των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήρθε πιο κοντά μιας και ο χρόνος πιέζει, όπως άλλωστε επεσήμανε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας πως θα πρέπει να έχει βρεθεί λύσει έως τις 19 Δεκεμβρίου στην παρέμβασή του. Στο κείμενο συμπερασμάτων όπως επισημαίνει το Politico, αναφέρεται ρητώς η απόφαση για οριστική λύση την επόμενη εβδομάδα, κάνοντας λόγο για έναν μηχανισμό που θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές και θα παρεμβαίνει όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο. Στόχος, όπως αναφέρεται στο κείμενο συμπερασμάτων, είναι να δημιουργηθεί ασφάλεια επάρκειας ενόψει του επόμενου χειμώνα (2023-2024), καθώς η κρίση θα έχει διάρκεια. Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά το κείμενο συμπερασμάτων που παρουσίασε το Politico: Ακόμη όπως σημειώνει το Politico, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να αναθέσουν στους υπουργούς Ενέργειας την οριστικοποίηση της συμφωνίας για το ανώτατο όριο της τιμής του φυσικού αερίου σε ολόκληρο το μπλοκ την επόμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι μια συμφωνία για τον λεγόμενο μηχανισμό διόρθωσης της αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως επί το πλείστον διευθετηθεί, εκτός από την απάντηση σε ένα κρίσιμο ερώτημα: ποια τιμή θα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό; Οι υπουργοί Ενέργειας πρόκειται να συναντηθούν τη Δευτέρα για να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία. Πιθανό εμπόδιο, λέει το Politico Ωστόσο, όπως σημειώνει το Politico, ακριβώς όταν όλοι νόμιζαν ότι όλα άρχιζαν να πηγαίνουν καλά με τις συζητήσεις για το ανώτατο όριο της τιμής του φυσικού αερίου, εμφανίζεται ένα άλλο πιθανό εμπόδιο. Η Intercontinental Exchange (ICE), η αμερικανική εταιρεία που διαχειρίζεται το κύριο χρηματιστήριο φυσικού αερίου της ΕΕ, το TTF, έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να αποχωρήσει από την Ολλανδία εάν επιβληθεί το ανώτατο όριο. Σε ένα σημείωμα που εστάλη σε διπλωμάτες της ΕΕ και το οποίο είδε το Politico, ο χειριστής ανταλλαγών είπε ότι εάν συμφωνηθεί με τους τρέχοντες όρους, το ανώτατο όριο θα εισαχθεί «χωρίς χρόνο για ανθεκτικές δοκιμές και ενδελεχή διαχείριση κινδύνου. Κατά συνέπεια, είναι ευθύνη του ICE ως φορέα εκμετάλλευσης της αγοράς να εξετάσει όλες τις επιλογές εάν συμφωνηθεί αυτός ο μηχανισμός, μέχρι και εάν μια αποτελεσματική αγορά στην Ολλανδία εξακολουθεί να είναι βιώσιμη». Ένας διπλωμάτης της ΕΕ είπε ότι η προειδοποίηση είχε «τρομοκρατήσει» ορισμένες πρωτεύουσες. Αναμένετε να είναι στο μυαλό των υπουργών Ενέργειας όταν συναντηθούν για να καταλήξουν σε συμφωνία τη Δευτέρα. Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Να κλείσει επειγόντως το θέμα του πλαφόν στις 19 Δεκεμβρίου Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του υπογράμμισε, ότι, ενώ η εντολή για την διαμόρφωση ενός πλαφόν (μηχανισμού διόρθωσης τιμών ) δόθηκε από τον περασμένο Οκτώβριο, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Ξεκαθάρισε δε ότι το ζήτημα θα πρέπει να κλείσει τη Δευτέρα στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, ενώ ζήτησε να συμπεριληφθεί στο κείμενο των συμπερασμάτων, κάτι, που εν τέλει έγινε, σχετική αναφορά για την ανάγκη να οριστικοποιηθεί επειγόντως το θέμα στις 19 Δεκεμβρίου. Κατά τη συζήτηση για τις διατλαντικές σχέσεις που προηγήθηκε και ειδικότερα για τον αμερικανικό Νόμο για τη Μείωση του Πληθωρισμού (Inflation Reduction Act), ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί συντεταγμένα και να στηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, βάζοντας χρήματα στο τραπέζι και ενισχύοντας το RepowerEU. Ειδήσεις σήμερα: Qatargate – Politico: Ξανά στη φυλακή ο Ταλαμάνκα – Έφεση από τον εισαγγελέα του Βελγίου Εκρέμ Ιμάμογλου: Έφεση θα ασκήσει ο εισαγγελέας – Θεωρεί «λίγη» την ποινή Χένρι Καβίλ: Οργή κατά της DC για την απόλυσή του από Superman

