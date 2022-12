Τι απαντά ο Ανδρουλάκης στην κριτική για την υπόθεση Καϊλή – Συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα

Μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα για την πορεία του ΠΑΣΟΚ προς (και μετά) τις εκλογές και με την υπόθεση Καϊλή και του «δούρειου ίππου» να δημιουργεί ένα δύσκολο φόντο, συνεδριάζει σήμερα υπό το Νίκο Ανδρουλάκη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρότι αφορμή για τη συνεδρίαση ήταν η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, εντούτοις το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αναλυτική τοποθέτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ για τα άλλα μείζονα ζητήματα της συγκυρίας και δη για την πολιτική διαχείριση της πολύκροτης υπόθεσης Qatar Gate με αρνητική πρωταγωνίστρια την Εύα Καϊλή. Σε μια καθοριστικής σημασίας στιγμή για το «στίγμα» του ΠΑΣΟΚ στην αντιπαράθεση, τόσο με την κυβερνητική παράταξη, όσο και με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης καλείται να ανοίξει τα «χαρτιά» του όσον αφορά στην στρατηγική στόχευση και τη στάση του κόμματος απέναντι στα διάφορα μετεκλογικά σενάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει εκ νέου για «μηδενική ανοχή» απέναντι σε φαινόμενα που πληγώνουν την παράταξη» και θα επιχειρήσει να απαντήσει στην κριτική (άμεση ή έμμεση) που δέχεται από στελέχη του για τη φράση του ότι η κυρία Καϊλή ήταν «δούρειος ίππος της ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ». Χθες για παράδειγμα ο βουλευτής, Χάρης Καστανίδης διαφοροποιήθηκε από τους χειρισμούς της ηγεσίας και χρέωσε στο Νίκο Ανδρουλάκη αδυναμία πρόληψης και περιφρούρησης της τιμής της παράταξης. «Αυτό να μην ξανασυμβεί» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καστανίδης για να προσθέσει: «Υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτικών: αυτοί που ζουν για το πολιτικό κόμμα τους και αυτοί που ζουν από το πολιτικό κόμμα τους». Η αιχμηρή αναφορά του κ. Καστανίδη έκλεισε δε, ως εξής: «Υπάρχουν δύο κατηγορίες διαγραφομένων: αυτοί που διαγράφονται για τις ιδέες και αυτοί που παραβιάζουν τον όρκο τους. Η ευθύνη των ηγεσιών αν ανέχονται αυτούς που ζουν απο τα πολιτικά κόμματα και παραβιάζουν με ατιμωτικό τρόπο τις θέσεις τους, είναι να προλαμβάνουν. Έρχονται οι ηγεσίες ως τεθλιμμένοι εκ των υστέρων και τους διαγράφουν αφού έχουν διαπράξει το ατόπημα . Αυτό να μη ξανασυμβεί». Από την περασμένη Κυριακή -όταν απευθύνθηκε στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος- ο κ. Ανδρουλάκης είχε υποστηρίξει ότι είχαν εγκαίρως ενημερωθεί οι της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας ότι θα άφηνε εκτός ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ την ευρωβουλευτή την οποία κατηγορούσε για την αντίδρασή της σε σχέση με τις υποκλοπές αλλά και για το Κατάρ και τα εργασιακά δικαιώματα. Το ερώτημα όμως με την εκκρεμή απάντηση, όπως σχολιάζουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι γιατί ο κ. Ανδρουλάκης αφού αντιμετώπιζε ως δούρειο ίππο της ΝΔ την κυρία Καϊλή δεν την είχε διαγράψει νωρίτερα. «Από τα πρώτα δευτερόλεπτα πήραμε καθαρές αποφάσεις», ισχυρίζεται ο Γραμματέας της ΚΕ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, συμπληρώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν το μοναδικό πολιτικό κόμμα, που αποδοκίμασε δημόσια τις τοποθετήσεις της Ευρωβουλευτού το Νοέμβριο για το Κατάρ». Άλλα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι η θέση της ως εισηγήτρια στην Επιτροπή Pega απέτρεπε σε εκείνη τη φάση τη διαγραφή της- τα ίδια στελέχη όμως δεν δίνουν σαφείς απαντήσεις όσον αφορά την αντίδραση στις δηλώσεις της για τον εργασιακό χάρτη του Κατάρ. Κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κ. Ανδρουλάκης θα κάνει εκ νέου επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη- όχι μόνο για την υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού του από την ΕΥΠ και τη μη ενημέρωσή του. «Όταν ο κ. Μητσοτάκης δυσκολεύεται και έχει να αντιμετωπίσει τα δικά τους σκάνδαλα και αδιέξοδα, προσπαθεί να βρει ένα δράκο. Είχε τον κ. Τσίπρα επί χρόνια, αλλά, όταν ξεκίνησε η μεγάλη άνοδος του ΠΑΣΟΚ, άρχισε να μπαίνει στα δύσκολα. Δεν είχε συνηθίσει στη σκληρή αλλά εποικοδομητική αντιπολίτευση. Έτσι, από το καλοκαίρι και μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και τις συνεχόμενες κρίσεις της ενέργειας και της ακρίβειας, λέει το ίδιο: ότι ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ και βγαίνει Τσίπρας. Αυτά είναι παραμύθια χωρίς δράκο», τονίζει χαρακτηριστικά , ο Ανδρέας Σπυρόπουλος υπενθυμίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τηρεί τη γραμμή της πολιτικής αυτονομίας και έχει ξεκαθαρίσει πως η θέση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι «να καταδικάσει ο ελληνικός λαός την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτό που ζήσαμε επί τέσσερα χρόνια με Τσίπρα-Καμμένο» Με την εισαγωγική του ομιλία ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτική ομάδα θα κρατήσει αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα υπογραμμίσει επίσης ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο βολικός εταίρος» αναχαιτίζοντας την επιθετική γραμμή της ΝΔ που «βλέπει» ταύτιση του ΠΑΣΟΚ με την Κουμουνδούρου. Ο κ. Ανδρουλάκης θα περιγράψει το κόμμα του ως εγγυητή της πολιτικής σταθερότητας, θα ταχθεί υπέρ των προγραμματικών συζητήσεων και ενδεχόμενων συμφωνιών την επόμενη μέρα, σημειώνοντας ότι τα διλήμματα αφορούν την πρώτη Κυριακή. Αναφερόμενος στα θέματα του προϋπολογισμού θα δώσει έμφαση στις προτεραιότητες για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης, για την ενεργειακή επάρκεια και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για την ανάγκη αναβάθμισης του ΕΣΥ και του εκπαιδευτικού συστήματος και για την εξωτερική πολιτική, ενώ θα παρουσιάσει προτάσεις για την ενίσχυση των θεσμών και τη δημιουργία αναχωμάτων απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Η συνεδρίαση στην αίθουσα της Γερουσίας στη βουλή θα διαρκέσει δύο ώρες. Στο διάστημα αυτό θα έχουν τον χρόνο για σύντομες όμως παρεμβάσεις και οι βουλευτές. Να σημειωθεί ότι υποψήφιοι βουλευτές έχουν ήδη εκδηλώσει τη δυσφορία τους για την αναβολή ανακοίνωσης των ψηφοδελτίων- χθες το βράδυ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τη λίστα της Αιτωλοκαρνανίας ο γνωστός γιατρός, Βαγγέλης Γάκης. Στην επιστολή του προς τον Γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο και τον Επικεφαλής της Επιτροπής των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ευάγγελο Αργύρη, ο Βαγγέλης Γάκης επεξηγεί αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους προέβη σε αυτή την απόφαση. Μεταξύ άλλων, ο κ. Γάκης κάνει λόγο για «εμπαιγμό» με αφορμή την διαδικασία ανακοινώσεων των ψηφοδελτίων, που «κατάντησαν εσωκομματικό ανέκδοτο». Παράλληλα, ο κ. Γάκης ψέγει την ηγεσία του κόμματος πως διέψευσε «με τον πλέον τραγικό τρόπο, τις προσδοκίες των προοδευτικών πολιτών», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο «θολό ιδεολογικοπολιτικό στίγμα που συνεχίζει να κυριαρχεί και να απογοητεύει τους προοδευτικούς πολίτες», αλλά και ότι «τα συνεχόμενα λάθη, η ατολμία, η στασιμότητα, η εσωστρέφεια, η αυτοαναφορικότητα και ο τακτικισμός αποστρέφουν τους πολίτες». Επιπλέον στην επιστολή του ο Βαγγέλης Γάκης τονίζει τα εξής: «Ακούμε για ‘’Δούρειους Ίππους’’, οι οποίοι ήταν στην παράταξη εν γνώσει της ηγεσίας. Ουδείς απάντησε στο για ποιο λόγο παρέμεινε εν γνώσει τους ένας ‘’Δούρειος Ίππος στην ‘’καρδιά’’ της Παράταξης». «Μια βουλευτική έδρα όμως δεν είναι αυτοσκοπός και δεν μπορεί να είναι αυτοεξευτελισμός», καταλήγει ο κ. Γάκης. Ειδήσεις σήμερα: Συννεφιά, σκόνη και ο υδράργυρος στους 22 βαθμούς – Που θα βρέξειΤουλάχιστον 8 νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι σε κατολίσθηση στη Μαλαισία – Δείτε βίντεο Συνελήφθη ο δράστης της ένοπλης ληστείας σε μίνι-μάρκετ στην Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο

