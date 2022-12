Υποψήφιος με το ΜέΡΑ25 ο Δημήτρης Ζερβουδάκης «Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή ότι, σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προσωποποιεί και εκπροσωπεί την ενότητα στη βάση», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης Ελένη Γκρήγκοβιτς 15.12.2022, 21:51 Την προσχώρηση στο ΜέΡΑ25 και την υποψηφιότητα στη Β’ Θεσσαλονίκης, του γνωστού τραγουδοποιού και προέδρου του Συλλόγου Μουσικών Β. Ελλάδας, Δημήτρη Ζερβουδάκη, ανακοίνωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης. «Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή ότι, σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προσωποποιεί και εκπροσωπεί την ενότητα στη βάση», είπε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, καλωσορίζοντας τον γνωστο τραγουδοποιό. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης γεννήθηκε, σπούδασε και κατοικεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Έχει φοιτήσει στη νομική Θεσσαλονίκης, ενω στο μουσικό του ενεργητικό έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τον Γιώργο Νταλάρα και τη Γιώτα Νέγκα. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύθηκε η περιουσία του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας Qatargate: Η Ευρωβουλή «παγώνει» όλες τις ρυθμίσεις για το Κατάρ – Σχέδιο 10 σημείων κατά της διαφθοράς Κόρινθος: Το χρονικό της ομαδικής απόπειρας βιασμού μαθήτριας: «Μου έκανε κεφαλοκλείδωμα, μετά ήλθαν και οι υπόλοιποι…» Ελένη Γκρήγκοβιτς 15.12.2022, 21:51 BEST OF NETWORK 15.12.2022, 18:25 15.12.2022, 18:22 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 21:31 15.12.2022, 21:30 15.12.2022, 15:30

