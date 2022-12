Elon Musk: Φίμωσε γνωστούς δημοσιογράφους – Μπλόκαρε τα προφίλ τους στο Twitter

Σάλος επικρατεί στο Twitter μετά την απόφαση του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης να αναστείλει τους λογαριασμούς πολλών γνωστών δημοσιογράφων που κάλυπταν τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη του Elon Musk, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έθεταν σε κίνδυνο την οικογένειά του.

Αργά την Πέμπτη, ρεπόρτερ από έντυπα όπως η Washington Post, η New York Times, το Mashable και το CNN αντιλήφθηκαν ότι οι λογαριασμοί τους έχουν μπλοκαριστεί και και τα tweets τους δεν ήταν πλέον ορατά.

Ο Μusk είπε ότι τα τα συγκεκριμένα προφίλ, στα οποία περιλαμβάνεται και αυτό του αθλητικού και πολιτικού σχολιαστή Keith Olbermann, ανήκαν σε άτομα που είχαν δημοσιεύσει την τοποθεσία του σε πραγματικό χρόνο, επισημαίνοντας ότι αυτό ισοδυναμούσε «βασικά με συντεταγμένες δολοφονίας».

«Δεν μου δόθηκε καμία προειδοποίηση. Δεν έχω - ή επικοινωνία από την εταιρεία σχετικά με τον λόγο της αναστολής», έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος των New York Times Ryan Mac από έναν νέο λογαριασμό. Δημοσίευσε μια οθόνη από την εφαρμογή λέγοντας ότι έχει τεθεί σε οριστική αναστολή. «Κάνω ρεπορτάζ για το Twitter, τον Elon Musk και τις εταιρείες του. Και θα συνεχίσω να το κάνω» πρόσθεσε.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Twitter προχώρησε στη συνέχεια σε μία δημοσκόπηση μεταξύ των ακολούθων του για το πότε πρέπει να “ξεπαγώσει” τους λογαριασμούς. Η τυπική περίοδος απαγόρευσης για την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών τοποθεσίας — επίσης γνωστή ως doxxing — στην υπηρεσία είναι 7 ημέρες, είπε.

7 day suspension for doxxing. Some time away from Twitter is good for the soul …

Νωρίτερα το Twitter είχε μπλοκάρει και το Mastodon, το οποίο είχε δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο στη σελίδα του, ο οποίος οδηγούσε σε λογαριασμό στη δική του υπηρεσία, και παρακολουθεί το ιδιωτικό τζετ του Musk.

Την Τετάρτη, το Twitter είχε αναστείλει πολλά προφίλ που παρακολουθούσαν τοποθεσίες ιδιωτικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένου του αεροσκάφους του ιδιοκτήτη του.

Ο Elon Musk, ο οποίος τάσσεται υπέρ της απόλυτης ελευθερίας του λόγου, έγραψε στον λογαριασμό του πως «οι κανόνες του doxxing ισχύουν για τους δημοσιογράφους όπως και για όλους τους άλλους».

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not

— Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022