La Repubblica: Οι Βέλγοι δικαστές πιστεύουν ότι η Καϊλή γνώριζε τις δοσοληψίες του Τζιόρτζι Ο δημοσιογράφος Τζουλιάνο Φοσκίνι είπε ότι η σύλληψη Καϊλή δεν ήταν στο αρχικό πλάνο, όταν όμως βρέθηκαν τα χρήματα σπίτι της, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά Νέες αποκαλύψεις για το Qatargate έκανε ο δημοσιογράφος Τζουλιάνο Φοσκίνι, ο οποίος παρακολουθεί, για λογαριασμό της ιταλικής εφημερίδας «La Repubblica», τις εξελίξεις στην οπόθεση χρηματισμού και διαφθοράς, που ταλανίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, ο Φοσκίνι εξήγησε ότι η σύλληψη της Εύας Καϊλή δεν ήταν στο αρχικό πλάνο των Βέλγων εισαγγελέων, όταν όμως βρέθηκαν τα χρήματα στο σπίτι της, δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp3enyoa8qah) Παράλληλα, τόνισε ότι οι Βέλγοι δικαστές δεν έχουν πειστεί ότι η έμπειρη Ελληνίδα ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν γνώριζε την ύπαρξη των χρημάτων στο σπίτι της και ότι ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ήταν μπλεγμένος σε έναν «τζόγο διαφθοράς», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ο Ιταλός δημοσιογράφος σχολίασε επίσης, επικαλούμενος πηγές των Βρυξελλών, ότι ο Τζιόρτζι συνεργάζεται με τη βελγική Δικαιοσύνη, δίνοντας ονόματα και στοιχεία, προκειμένου να πετύχει συμβιβασμό όσον αφορά στην ποινή του. Θα πρέπει, ωστόσο, προσέθεσε, να δείξει ακόμα μεγαλύτερη διάθεση να συνδράμει την έρευνα των βελγικών Αρχών. Ο ρεπόρτερ της «Repubblica», πάντα στη συνέντευξη του στον ALPHA, ανέδειξε και ένα σημείο της υπόθεσης, το οποίο ο ίδιος θεωρεί χαρακτηριστικό, μολονότι αποτελεί μία πτυχή, που δεν έχει «φωτιστεί» τόσο πολύ. Όπως είπε, στις 8 Δεκεμβρίου, μία ημέρα πριν από την επιχείρηση της βελγικής αστυνομίας, οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο χρηματισμού βρίσκονταν μαζί σε πάρτι, που διοργάνωσε ο πρέσβης του Κατάρ -όπως χαρακτηριστικά είπε ο Φοσκίνι, το γεγονός αυτό δείχνει την «ασυδοσία» τους. Η κατάθεση-«ποταμός» του Τζιόρτζι Νωρίτερα σήμερα, νέες λεπτομέρειες για την κατάθεση-ομολογία του Φραντσέσκο Τζιόρτζι, του συντρόφου της Εύας Καϊλή, που συνελήφθη μαζί με την ίδια και άλλα δύο άτομα για το Κατάρ-gate , παρουσίασε η Corriere della Serra. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τζιόρτζι, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά στην ερεύνα των βελγικών αρχών για το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «ήταν ποταμός» στην ανάκρισή του το περασμένο Σάββατο (10/12). «Μιλούσε για δέκα ώρες υποχρεώνοντας τον επικεφαλής εισαγγελέα της έρευνας να αναβάλει τις ανακρίσεις των υπολοίπων προσώπων για την επόμενη ημέρα. Ανέφερε ονόματα και επίθεται, έδωσε εξηγήσεις, είπε σε ποιον και από ποιον διακινήθηκαν τα χρήματα από την ΜΚΟ Fight Impunity (σ.σ. την είχε ιδρύσει ο επίσης κατηγορούμενος για το Qatargate, Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντζέρι), αναφέρθηκε σε μεγάλες δωρέες που έγιναν χάρη στο κύρος που της έδιναν τα μέλη του συμβουλίου επί τιμή στο οποίο συμμετείχαν κάτοχοι βραβείων Νόμπελ, πρώην επίτροποι και πρώην πρωθυπουργοί» αναφέρει η Corriere. Κατά το δημοσίευμα ο Τζιόρτζι ανέλαβε όλη την ευθύνη για τα χρήματα που βρέθηκαν σε χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ, εφαρμόζοντας, όπως επισημαίνεται, «τη στρατηγική της Εύας Καϊλή: να διαχωρίσουν ο ένας τη θέση του από του άλλου προσπαθώντας να σώσουν αυτόν που έχει να χάσει τα περισσότερα, όπως η κυρία Καϊλή ως μητέρα και ως πρόσωπο του οποίου πλήττεται το κύρος. Σύμφωνα με την Corriere della Serra ο Τζιόρτζι «έσπασε» και παραδέχθηκε τα γεγονότα, ότι, δηλαδή, αυτός και μόνο αυτός έλαβε τα χρήματα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στο κέντρο των Βρυξελλών στο οποίο ζούσε με την Εύα Καϊλή και από αυτά τα χρήματα ήταν όσα βρέθηκαν στη βαλίτσα του πατέρα της Ελληνίδας ευρωβουλευτή όταν τον σταμάτησαν αστυνομικοί έξω από το ξενοδοχείο Sofitel στην πρωτεύουσα του Βελγίου την 9η Δεκεμβρίου. Η ιταλική εφημερίδα επισημαίνει, επίσης, την δεύτερη έρευνα σε βάρος της Εύας Καϊλή που έγινε γνωστή το απόγευμα της Πέμπτης (15/12) για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε σχέση με τη διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης, και ιδίως όσον αφορά την αμοιβή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών. Στο δημοσίευμα, τέλος, γίνεται αναφορά στην έρευνα που ξεκίνησε στην Αθήνα η Οικονομική Εισαγγελία για τα αδικήματα της δωροληψίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος από την Εύα Καϊλή με την προϋπόθεση η ευρωβουλευτής να μη διώκεται στο Βέλγιο για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Όπως έγραψε χθες, Πέμπτη, το thetimes|-.gr πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οικονομικός εισαγγελέας ζήτησε από δύο συναδέλφους του να αιτηθούν από τις βελγικές αρχές, μέσω δικαστικής συνδρομής σε συνεργασία με το εθνικό μέλος της Εurojust για την Ελλάδα, αντίγραφα της δικογραφίας που μέχρι τώρα έχει σχηματιστεί για την ευρωβουλευτή. Επίσης, οι δύο εισαγγελείς θα ζητήσουν να πληροφορηθούν για την πορεία των μέχρι τώρα ερευνών των βελγικών αρχών. Σκοπός των δύο εισαγγελέων θα είναι να διακριβώσουν την τυχόν τέλεση εκ μέρους της κυρίας Καϊλή των αξιόποινων πράξεων της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παράγραφος 4 του ΚΠΔ (περί κωλύματος άσκησης νέας ποινικής δίωξης). Ακόμη οι δύο εισαγγελείς θα ερευνήσουν και αν τυχόν έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε άλλο αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αδίκημα. Ειδήσεις σήμερα: Πρόστιμα €50.787 σε πέντε αλυσίδες σούπερ μάρκετ – Πουλούσαν με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους Η Αντζελίνα Τζολί εγκαταλείπει τον ρόλο της στον ΟΗΕ μετά από 20 χρόνια Τα εντυπωσιακά θραύσματα του Παρθενώνα που επιστρέφει το Βατικανό – Δείτε φωτογραφίες BEST OF NETWORK 16.12.2022, 14:00 16.12.2022, 13:34 08.12.2022, 11:27 16.12.2022, 13:53 16.12.2022, 13:52 16.12.2022, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )