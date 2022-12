Qatargate: Η Ευρωβουλή «παγώνει» όλες τις ρυθμίσεις για το Κατάρ – Σχέδιο 10 σημείων κατά της διαφθοράς

Τα επόμενα βήματά του προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τα ζητήματα διαφθοράς καθορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην σκιά του Qatargate που συγκλονίζει τις Βρυξέλλες. Όπως αναφέρει το Politico, σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέθηκε σε ψηφοφορία τροπολογία της Γαλλίδας αριστερής νομοθέτη Leïla Chaibi βάσει της οποίας αναστέλλεται το νομοθετικό έργο για την απελευθέρωση των βίζα για τους Καταριανούς μαζί με την αεροπορική συμφωνία ΕΕ-Κατάρ. Ζητούν επίσης να ανασταλεί η πρόσβαση στην Ευρωβουλή όλων των εκπροσώπων των συμφερόντων του Κατάρ μέχρι οι δικαστικές έρευνες να παράσχουν σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις. Ωστόσο, τουλάχιστον για τις αεροπορικές εταιρείες, η απόφαση του Κοινοβουλίου θα έχει μικρό αντίκτυπο, καθώς η συμφωνία με το Κατάρ είναι ήδη σε ισχύ. Οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν τελική έγκριση μόνο όταν όλα τα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη συμφωνία, η οποία υπογράφηκε το 2021. Μέχρι στιγμής μόνο έξι χώρες έχουν: Αυστρία, Λετονία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Εσθονία και Τσεχική Δημοκρατία. Πρόκειται για ένα σχέδιο 10 σημείων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς το οποίο θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στην παροχή προσταίας σε καταγγέλλοντες που αποκαλύπτουν σκοτεινές συναλλαγές εντός της Ευρωβουλής. Το σχέδιο επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην παροχή ενισχυμένης προστασίας στα «βαθιά λαρύγγια» του Ευρωκοινοβουλίου. Αν και το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ για τους πολίτες της ΕΕ, σταμάτησε να παρέχει τέτοιες προστασίες στους δικούς του υπαλλήλους και οι καταγγέλλοντες είχαν αντιμετωπίσει αντίποινα επειδή μιλούσαν για παράνομη ή ύποπτη συμπεριφορά στα γραφεία τους. Το σχέδιο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 541-2, και τρεις αποχές. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν μεταξύ άλλων να καταστήσουν υποχρεωτικό και να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Διαφάνειας της ΕΕ σε εκπροσώπους τρίτων χωρών και πρώην ευρωβουλευτές, αλλά και να το ενισχύσουν, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρέστερη επαλήθευση των πληροφοριών. Ζτούν επίσης τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την εξέταση περιστατικών διαφθοράς και αθέμιτων ενεργειών από τρίτες χώρες, καθώς και μια ειδική επιτροπή για την εξεύρεση ατελειών στο υφιστάμενο πλαίσιο του Κοινοβουλίου και την υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθεί σε έναν Αντιπρόεδρο του ΕΚ η επαλήθευση της ακεραιότητας και η καταπολέμηση της διαφθοράς και των ξένων παρεμβάσεων. Ένας αξιωματούχος της ΕΕ είπε σύμφωνα με το Politico, ότι μπορεί να χρειαστεί έως και μια δεκαετία μέχρι να επιστρέψει η νομοθεσία στο Κοινοβούλιο, επομένως αυτό είναι απίθανο να συμβεί πριν κλείσει οποιαδήποτε έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς. Μετά την ψηφοφορία στην ολομέλεια, η πρόεδρος της επιτροπής μεταφορών του Κοινοβουλίου, Γαλλίδα Green Karima Delli, δήλωσε ότι επιθυμεί έναν «ενεργό ρόλο» σε οποιαδήποτε έρευνα που θα πρέπει να «ρίξει φως στη διαφάνεια του νομοθετικού έργου, ιδίως σε σχέση με την αεροπορική συμφωνία με το Κατάρ». Η ψηφοφορία έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την έρευνα της βελγικής ομοσπονδιακής αστυνομίας για διαφθορά, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που οδήγησε στη σύλληψη της Ελληνίδας ευρωβουλευτού Εύα Καϊλή, η οποία καθαιρέθηκε από την αντιπροεδρία την περασμένη Τρίτη. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο που ψηφίστηκε Το Κοινοβούλιο «καταγγέλλει, με τον πιο έντονο τρόπο, τις προσπάθειες του Κατάρ να επηρεάσει βουλευτές, πρώην βουλευτές και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω πράξεων διαφθοράς, οι οποίες συνιστούν σοβαρή ξένη παρέμβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ», αναφέρει το προσχέδιο. «Ακατάλληλα μέσα επιρροής, δωροδοκία και άλλα ποινικά αδικήματα είναι απαράδεκτα». Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την αναστολή των σημάτων πρόσβασης που εκδίδονται σε «εκπροσώπους των συμφερόντων του Κατάρ», η οποία μπορεί να υπερβαίνει τους υπηκόους του Κατάρ, έως ότου η έρευνα αποσαφηνίσει περαιτέρω τα γεγονότα. Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ απαιτούν την εισαγωγή σημάτων ταυτότητας. Επιπλέον, οι νομοθέτες αποφάσισαν να αναστείλουν «όλες τις εργασίες για τους νομοθετικούς φακέλους που σχετίζονται με το Κατάρ», ιδιαίτερα την αεροπορική συμφωνία ΕΕ-Κατάρ, η οποία δεν έχει ακόμη επικυρωθεί πλήρως, και την αμφιλεγόμενη απελευθέρωση της βίζα για τους πολίτες του Κατάρ και του Κουβέιτ. Οι ευρωβουλευτές θα ακυρώσουν επίσης όλες τις «προγραμματισμένες επισκέψεις» στη χώρα του Κόλπου, η οποία φιλοξενεί επί του παρόντος το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, και ζήτησαν απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ των πολιτικών δωρεών που γίνονται από χώρες εκτός του μπλοκ. «Η εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα του κοινοβουλίου και το κράτος δικαίου είναι υψίστης σημασίας για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας», ανέφεραν οι νομοθέτες στην πρόταση, που υποστηρίζεται από έξι πολιτικά κόμματα. «Είναι βασικό να διασφαλίσουμε ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες δεν θα συλληφθούν από ιδιωτικά και εξωτερικά συμφέροντα». Επιπλέον, το ψήφισμα ζητά μια εσωτερική έρευνα, μια ειδική επιτροπή για τη διαφάνεια και την ακεραιότητα και έναν «αφιερωμένο» αντιπρόεδρο υπεύθυνο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της ξένης παρέμβασης. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης αυστηρότερους κανόνες για την προστασία των καταγγελιών, την παρακολούθηση των αποκαλούμενων ομάδων φιλίας και τη ρύθμιση των «παράπλευρων θέσεων εργασίας», καθώς και να καταστεί υποχρεωτικό το Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ. Μετσόλα: Υπάρχουν «τρύπες» στο Ευρωκοινοβούλιο που θα καλυφθούν Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, παραδέχθηκε ότι οι ποινικές διαδικασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη για το σκάνδαλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καταστροφικές για τη δημοκρατία, την Ευρώπη και για ό,τι υπερασπιζόμαστε. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα «Πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στους εξωτερικούς παράγοντες που προσπαθούν να μας υπονομεύσουν, ότι δε θα ενδώσουμε, ότι θα σταθούμε στις αξίες μας , το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη» ανέφερε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, επισήμανε ότι προωθεί μεγάλο πακέτο μεταρρύθμισης με στόχο να είναι έτοιμο το 2023. Όπως εξήγησε η κ. Μέτσολα, θα περιλαμβάνει πιο ισχυρή προστασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαγόρευση όλων των ανεπίσημων ομάδων φιλίας, επανεξέταση του ελέγχου του κώδικα συμπεριφοράς και «μία απόλυτη και σε βάθος» έρευνα σχετικά με την αλληλεπίδραση με τρίτες χώρες. Σε ερώτηση της ΕΡΤ, σχετικά με το εάν έχει δεχτεί «ύποπτες» προσεγγίσεις από το Κατάρ, το Μαρόκο ή άλλες τρίτες χώρες και γιατί έπρεπε να αποκαλυφθεί το παρόν σκάνδαλο για να ληφθούν αποφάσεις που θα κλείσουν υπάρχουσες «τρύπες», η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραδέχτηκε ότι υπάρχουν «τρύπες», οι οποίες ωστόσο θα καλυφθούν όπως σημείωσε φέρνοντας ως παράδειγμα τη δραστηριότητα πρώην μελών του ΕΚ ,το ποιος είναι τώρα στο μητρώο διαφάνειας ή το ποιος μπορεί να μπει στο ΕΚ. «Πρέπει να κοιτάξουμε τις ΜΚΟ, οι οποίες είναι στο μητρώο διαφάνειας, αυτές που δεν είναι αλλά χρησιμοποιούνται ως βιτρίνα αποσκοπώντας σε πηγή χρηματοδότησης, αποσκοπώντας σε τρόπους δράσης» υπογράμμισε η Ρομπέρτα Μέτσολα. Επίσης, ανέφερε ότι προσκλήθηκε να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, αλλά αρνήθηκε.«Αρνήθηκα γιατί έχω ανησυχίες γι’ αυτή τη χώρα και κάθε ευκαιρία που είχα-είχα δύο συναντήσεις με εκπροσώπους της κυβέρνησης του Κατάρ στις Βρυξέλλες κατά τις οποίες έλαβα προσκλήσεις είτε για να παραβρεθώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο ή με ανοιχτό αίτημα από τους Καταριανούς για να απευθυνθώ στο κοινοβούλιο-την απέρριψα». Corriere della Sera: Ανοιχτό να βρεθούν στο στόχαστρο των ερευνών για το Qatar Gate πάνω από 60 ευρωβουλευτές Σημειώνεται ότι η ιταλική Corriere della Sera γράφει ότι οι εισαγγελείς του Μιλάνου αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι ανάγκη να υπάρξει διεύρυνση των ερευνών , με πάνω από 60 ευρωβουλευτές να μπαίνουν στο στόχαστρο(πρόκειται για πρόσωπα τα οποία προέρχονται από τους Ευρωσοσιαλιστές, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και «νέα κόμματα της δεξιάς»). Οι μυστικές υπηρεσίες του Βελγίου για την «κρατική ασφάλεια» συνεργάζονταν επί μήνες με τις μυστικές υπηρεσίες άλλων πέντε χωρών, αλλά όχι της Ιταλίας, που αποκλείστηκαν από την επιχείρηση, μολονότι όλα φαίνεται να περιστρέφονται γύρω από Ιταλούς», γράφει η ιταλική εφημερίδα. Ακόμη προσθέτει πως αν και ξεκίνησε «ως ζήτημα «εθνικής ασφάλειας» η υπόθεση μετετράπη σε ζήτημα διεθνούς διαφθοράς, σοβαρό μεν, αλλά λιγότερο ανησυχητικό για τους Βέλγους μυστικούς πράκτορες, που μεταβίβασαν τον φάκελο στο απλό δικαστικό σώμα όταν συνειδητοποίησαν ότι η απειλή σταμάτησε, ή ίσως δεν υπήρξε ποτέ». Πρός ώρας δεν είναι γνωστό ποιος αποκάλυψε την υπόθεση στις βελγικές μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή εάν πρόκειται για κοινοβουλευτικό βοηθό, που κατήγγειλε όσα είδε για να εκδικηθεί για την απώλεια της θέσης του, όπως λένε κάποιοι, ή αν τρίτη χώρα σήμανε συναγερμό, όπως έγραψε η βελγική De Standaard. Ωστόσο έγινε σαφές πως οι έρευνες επικεντρώθηκαν αμέσως στον Πιερ Αντόνιο Παντσέρι και τη ΜΚΟ του «Fight Impunity». Το διαμέρισμα του πρώην ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες βρισκόταν υπό παρακολούθηση, όπως άλλωστε και ο ίδιος. Μάλιστα οι ειδικές εξουσίες που δίνονται στο Βέλγιο στις μυστικές υπηρεσίες ήταν αυτές που επέτρεψαν στις αρχές να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους έρευνες χωρίς να έχουν λάβει το πράσινο φως από τις δικαστικές αρχές. Τον Ιούλιο του 2022 οι μυστικές υπηρεσίες του Βελγίου είχαν μία εικόνα για την κατάσταση και έτσι η έρευνα για το Qatar Gate πέρασε στα χέρια του ομοσπονδιακού εισαγγελέα, ο οποίος άνοιξε φάκελο που αφορούσε τα εγκλήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τελεσθέντα από την 1η Ιανουαρίου του 2021 μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου του 2022. Έτσι λοιπόν πέρασαν στα χέρια των δικαστικών αρχών οι επαφές που είχε ο Παντσέρι, με πρώτη εκείνη που αφορούσε τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, σύντροφο της Εύας Καίλή. Η ιταλική εφημερίδα σημειώνει ότι το ποσό των 750.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή Τζόρτζι – Καϊλή προέρχονταν από το Κατάρ. Ομοίως και τα 600.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του Παντσέρι. Σημειώνεται πως οι έρευνες θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό. Και αυτό διότι από τους σειριακούς αριθμούς των χαρτονομισμάτων προκύπτει ότι τα περισσότερα από αυτά πέρασαν από βελγικές τράπεζες. Έτσι λοιπόν διαψεύδεται η υπόθεση με βάση την οποία τα χρήματα μεταφέρθηκαν με βαλίτσες από το εξωτερικό. Ειδήσεις σήμερα: Έρευνα και στην Ελλάδα για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Εύα Καϊλή «Προηγήθηκε πάλη του φονικού στο Μαρούσι, δεν ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση», λέει ο δικηγόρος της 17χρονης Ζευγάρι Ελλήνων δασκάλων σε σερβοκροατικό καρτέλ ναρκωτικών – Δείτε φωτογραφίες

