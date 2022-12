Γιάνης Βαρουφάκης: «Φούσκα» η ανάπτυξη και θα σκάσει στην αγορά των ακινήτων «Την ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε, την δημιούργησε το λεφτόδεντρο της Φρανκφούρτης» υποστήριξε ο γραμματέας του ΜεΡΑ25 Χρήστος Μπόκας 17.12.2022, 15:56 Να αποδομήσει τον προϋπολογισμό και τα στοιχεία για την πορεία της εθνικής οικονομίας επιχείρησε ο γγ του ΜεΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης λέγοντας μεταξύ άλλων πως η ανάπτυξη είναι «φούσκα». Ανοίγοντας τον κύκλο τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 στην Ολομέλεια της Βουλής είπε «δημιουργείται νέος οχετός κόκκινων δανείων και ασφαλιστικό κενό που εγγυώνται το βάθεμα της κρίσης, την αποεπένδυση και το συνεχιζόμενο φευγιό των νέων μας» για να προσθέσει «Φούσκα είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε, την δημιούργησε το λεφτόδεντρο της Φρανκφούρτης». Ο κ. Βαρουφάκης εκτίμησε ότι η «φούσκα» θα σκάσει στην αγορά των ακινήτων ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι «φούσκα» αποτελεί και η μείωση του δημόσιου χρέους. «Ο κόσμος γνωρίζει ότι αυτό για το οποίο θριαμβολογείτε για μείωση δημόσιου χρέους είναι λόγω αύξησης του πληθωρισμού. Παραπλανά το ποσοστό χρέους αναφορικά με την δυνατότητα του δημοσίου να αποπληρώνει το δημόσιο χρέος» είπε. «Είμαστε σε ιστορική συγκυρία που το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο κατέρρευσε και οι άνθρωποι έξω πλημμυρίζουν από οργή» ανέφερε ο κ. Βαρουφάκης κλείνοντας την τοποθέτησή του για να προσθέσει «Σε αυτή την συγκυρία ο απερχόμενος πρωθυπουργός το βράδυ στην ομιλία του θα κινηθεί στην σφαίρα της δικής του παράλληλης πραγματικότητας. Περιμένω όμως να ακούσω τις ομιλίες τω άλλων πολιτικών αρχηγών και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Θα τιμήσουν το λαό λέγοντας την αλήθεια ή θα συνεχίσουν να λένε ότι αν ήταν αυτοί στα πράγματα η οικονομία θα ήταν καλύτερη;» Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Θλίψη στο Ρέθυμνο για την 30χρονη Ζέφη που βρήκε τραγικό θάνατο ενώ έτρωγε Τραπεζικό «μαχαίρι» στις προμήθειες: Ποιες καταργούνται και ποιες μειώνονται Χρήστος Μπόκας 17.12.2022, 15:56 BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 10:03 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 09:42 17.12.2022, 09:18 16.12.2022, 11:00

