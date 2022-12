Γιάννης Οικονόμου: Η κυβέρνηση δεν είχε ενημερωθεί για την έρευνα όσον αφορά τη Μαρία Σπυράκη Έκανε λόγο για «δυσάρεστη υπόθεση» – Επίθεση στον Ανδρουλάκη για τις δηλώσεις σχετικά με την Εύα Καϊλή Ως «δυσάρεστη έκπληξη» χαρακτήρισε την υπόθεση της Μαρίας Σπυράκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου υπενθυμίζοντας ότι «μέχρι να αποσαφηνιστεί το τι έχει γίνει ανεστάλη η ιδιότητά της. Όσο κρατά η αναστολή, δεν θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Οφείλουμε να είμαστε καθαροί και άμεσοι προς τον κόσμο». Ο κ. Οικονόμου ξεκαθάρισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι η κυβέρνηση δεν ήταν ενημερωμένη για την έρευνα στην Μαρία Σπυράκη: «Δεν είχαμε ενημερωθεί για την έρευνα. Πιστεύουμε ότι η κ. Σπυράκη θα δικαιωθεί στο τέλος. Κινηθήκαμε έτσι ώστε να μην δίνεται το δικαίωμα στους πολιτικούς αντιπάλους να σπεκουλάρουν. Να διαχωρίσουμε τις υποθέσεις. Δεν έχει σχέση με το Qatargate. Να μην ταυτίζουμε και τσουβαλιάζουμε ανόμοια πράγματα». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το θέμα της Εύας Καϊλή: «Αυτό που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πρωτοφανές. Ακούσατε κανέναν από τη ΝΔ να λέει ότι είναι θέμα ΠΑΣΟΚ και ότι όλοι στο ΠΑΣΟΚ είστε κλέφτες και διεφθαρμένοι; Όχι. Βγήκε την άλλη μέρα ο Ανδρουλάκης προφανώς πανικοβλημένος και λέει ότι είναι Δούρειος Ίππος της ΝΔ ενώ είναι τόσα χρόνια στο ΠΑΣΟΚ από το 2014 για να προσπαθήσει να μετατοπίσει το πρόβλημα σε έναν άλλον πολιτικό χώρο. Και συμπλήρωμα σε αυτό έρχεται και διαγράφει κάτι αναρτήσεις που είχε στα social media. Ο κ. Ανδρουλάκης εργαλειοποιεί την υπόθεση της κ. Καϊλή». Ο Γιάννης Οικονόμου ρωτήθηκε και για το τι πρόκειται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό το απόγευμα του Σαββάτου και είπε ότι «όλες οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης γίνονται ώστε να καλύπτουν όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Στην σημερινή ομιλία, περιμένουμε από τον πρωθυπουργό να θυμίσει την δύσκολη πορεία των τριών τελευταίων ετών. Αυτό που θα πει, θα είναι ενταγμένο σε ένα ευρύτερο σχέδιο, θα σηματοδοτεί το τι θα μπορούμε να πετύχουμε την επόμενη τετραετία. Να συγκλίνουμε την ποιότητα ζωής των Ελλήνων με την ευρωπαϊκή». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «δεν θα σκάσουν εκλογές απόψε», ενώ απαντώντας στο ερώτημα τι θα γίνει σε περίπτωση κατάθεση πρότασης μομφής από τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «τότε μέσα σε 4 μέρες θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Μια με την πρόταση μομφής και μια με την ψήφιση του προϋπολογισμού». Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Τρομερή κίνηση από την Εθνική Αργεντινής, στην… αποστολή για τον τελικό ο Αγουέρο – Δείτε βίντεο Απόστολος Γκλέτσος: «Είναι μεγάλοι οι πειρασμοί, δύσκολο να πεις όχι» BEST OF NETWORK 16.12.2022, 14:00 16.12.2022, 13:34 08.12.2022, 11:27 17.12.2022, 09:42 17.12.2022, 09:18 16.12.2022, 11:00

