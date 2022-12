Γιαννακοπούλου: «Προσπάθεια ωραιοποίησης του νέου προϋπολογισμού με ψευδή και παραποιημένα οικονομικά στοιχεία» Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ η κυβέρνηση διαλύει τις ευάλωτες ομάδες, τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Σκληρή κριτική στη κυβέρνηση άσκησε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νάντια Γιαννακοπούλου, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2023 στη βουλή, κατηγορώντας την ότι προσπαθεί να ωραιοποιήσει την οικονομική κατάσταση της χώρας ενώ την ίδια ώρα διαλύει τις ευάλωτες ομάδες, τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είπε. Παράλληλα, απαντώντας σε επικρίσεις κυβερνητικών στελεχών ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «έγινε παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ» η κ. Γιαννακοπούλου αντέτεινε ότι «είναι τακτική άμυνας της ΝΔ μόλις πιάστηκε η κυβέρνηση με τη γίδα στη πλάτη στην υπόθεση των υποκλοπών». «Προσπαθεί η ΝΔ μέσα από μία γενικότερη επίθεση να πείσει ότι είμαστε παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ και ότι το ΠΑΣΟΚ τη χρεωκόπησε τη χώρα. Πρώτον: η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που υπηρετούμε όλα τα στελέχη του. Δεύτερον: ο λαός ξέρει ποιος χρεωκόπησε τη χώρα. Και ένα είναι το όνομα. Η διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή που φούσκωσε το δημόσιο χρέος, εκτόξευσε το έλλειμμα, παρουσίασε ψευδή στοιχεία και την κρίσιμη ώρα πέταξε την καυτή πατάτα και πήγε σε εκλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να κουνάνε το δάκτυλο οι εμπρηστές, στους πυροσβέστες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Γιαννακοπούλου. Ακόμα, η κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, καταλόγισε στη κυβέρνηση «προσπάθεια ωραιοποίησης του νέου προϋπολογισμού με ψευδή και παραποιημένα οικονομικά στοιχεία», προσθέτοντας ότι « το αδιαμφισβήτητο όμως είναι ότι η κοινωνία πιέζεται ασφυκτικά από το κύμα ακρίβειας παντού γνωρίζει την πραγματικότητα και στις επόμενες εκλογές θα δώσει την απάντηση του». «Εμείς λέμε ότι τα μέτρα που έχετε λάβει δεν αρκούν, δεν δίνει ριζική απάντηση στην ουσία του προβλήματος, δεν στηρίζει τη μεσαία τάξη, τις ευάλωτες ομάδες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» ανέφερε η κ. η Γιαννακοπούλου και κάλεσε τη κυβέρνηση να κάνει δεκτές τις προτάσεις που κατέθεσε το κόμμα της το κόστος των οποίων, όπως είπε είναι λιγότερο από τα ημίμετρα της κυβέρνησης. Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Θλίψη στο Ρέθυμνο για την 30χρονη Ζέφη που βρήκε τραγικό θάνατο ενώ έτρωγε Τραπεζικό «μαχαίρι» στις προμήθειες: Ποιες καταργούνται και ποιες μειώνονται Best of Network 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 10:03 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 09:42 17.12.2022, 09:18 17.12.2022, 10:17

