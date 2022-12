Εύα Καϊλή: Ευρωβουλευτές την έλεγαν «εκπρόσωπο τύπου του λόμπι του Κατάρ» «Οι θέσεις της ήταν αυτές που θα έλεγε ο πρέσβης του Κατάρ» λέει ευρωβουλευτής στον Guardian Μαρτυρίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Εύα Καϊλή και τη στάση της απέναντι στο Κατάρ μεταφέρει ο Guardian σε άρθρο του για το σκάνδαλο Κατάρ-gate το οποίο την τελευταία εβδομάδα έχει συγκλονίσει τον θεσμό, ενόψει και της απολογίας της Ελληνίδας ευρωβουλευτή στις 22 Δεκεμβρίου. «Η Εύα Καϊλή ήταν η εκπρόσωπος της Ρομπέρτα Μετσόλα (σ.σ. η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) για την Μέση Ανατολή. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον για το Κατάρ. Ορισμένοι συνάδελφοι είχαν δώσει στην κυρία Καϊλή το παρατσούκλι “εκπρόσωπος τύπου του λόμπι του Κατάρ”» αναφέρει αρχικά η βρετανική εφημερίδα. «Ένας Ευρωβουλευτής θυμάται ότι κατά τη διάρκεια ενός καφέ με την Εύα Καϊλή στον οποίο η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ζήτησε τη βοήθειά του “πρκειμένου να βελτιωθεί το κείμενο” ενός κειμένου συμπερασμάτων γαι το Κατάρ και το Μουντιάλ» συμπληρώνεται στο άρθρο. Όταν, δε, στη συνέχεια οι Ευρωβουλευτές καταδίκασαν τους θανάτους χιλίαδων μεταναστών εργατών κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για το Μουντιάλ καλώντας το Κατάρ να διεξάγει έρευνες «η Εύα Καϊλή ήταν δυσαρεστημένη» αναφέρει ο Guardian. «Σκέφτηκα ότι, οκ, δεν ξέρω γιατί ενδιαφέρεται να στηρίξει τόσο πολύ το Κατάρ» λέει ο συγκεκριμένος Ευρωβουλευτής στη βρετανική εφημερίδα. Στο άρθρο γίνεται, επίσης, ειδική αναφορά στην διαβόητη πια ομιλία της Εύας Καϊλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οποία χαρακτήρισε το Κατάρ ως «πρωτοπόρο χώρα για τα εργασιακά δικαιώματα», αγνοώντας αμέτρητες αναφορές για τους θανάτους εργατών. Όπως λέει η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Χάνα Νόιμαν η οποία ήταν πρόεδρος της επιτροπής του ΕΚ για τις σχέσεις με τις χώρες της Αραβικής χερσονήσου «η Εύα Καϊλή είχε θέσεις που συχνά ήταν ταυτόσημε με αυτές που θα είχε ο πρέσβης του Κατάρ». Η ίδια, μιλώντας στον Guardian, ανακάλεσε μια επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία το 2020 στην οποία η Εύα Καϊλή είχε εγείρει ένα ζήτημα για μια πρίγκιπισα από το Κατάρ σε κάθε συνάντηση ακόμα και όταν οι Ευρωβουλευτές συζητούσαν για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη. «Πήρε το λόγο, δεν έκανε καμία ερώτηση για την Υεμένη αλλά αντίθετα επανεάφερε το θέμα της Καταριανής πριγκίπισσας. Και σκέφτηκα ότι είτε ήταν λίγο αφελής είτε δεν είχε κατανολήσει το θέμα της συνάντησης» σχολιάζει η Νόιμαν. Ένας δεύτερος ευρωβουλευτής, ο Έρικ Μαρκόρντ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ομάδας που συνέταξε κείμενο για τη θέση του ευρωκοινοβουλίου όσον αφορά τη συμφωνία για βίζα με το Κατάρ, είπε στο NPR ότι «ήταν εξαιρετικά προφανές ότι η Καϊλή ήταν υπέρ του να χορηγηθεί στο Κατάρ ταχύτατα και χωρίς πολλούς όρους το waiver για τη βίζα». Ο Guardian στο άρθρο του αναφέρεται στην Εύα Καϊλή ως μια πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων η οποία ήταν μια λαμπερή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τράβαγε την προσοχή για τα κομψά φορέματά της και τις τσάντες της αλλά και το ενδιαφέρον της για την υψηλή τεχνολογία και τα κρυπτονομίσματα. «Η Εύα Καϊλή και ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι ήταν το “χρυσό ζευγάρι”. Αυτός ήταν ένας ερασιτέχνης ναυτικός που είχε ένα Instagram γεμάτο με φωτογραφίες από ταξίδια σε κρυστάλλινα νερά, ηλιοβασιλέματα σε παραλίες και selfies σε πλαγιές βουνών. Η Καϊλή είχε social media με φωτογραφίες της ίδιας να μιλάει σε συνέδρια για κρυπτονομίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο ή από επισκέψεις στο Ομαν στις οποίες πόζαρε με μια χαλαρή μαντίλα στο κεφάλι γράφοντας “χτίζοντας γέφυρες με τους πιο φιλικούς γείτονες» καταλήγει ο Guardian. Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Πώς ο ναύσταθμος της Σούδας γίνεται «αστακός» – Τι αλλάζει με τα F-16 Viper Αδιανόητη τραγωδία στην Κρήτη: 30χρονη πέθανε ενώ έτρωγε BEST OF NETWORK 16.12.2022, 14:00 17.12.2022, 09:58 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 09:42 17.12.2022, 09:18 16.12.2022, 11:00

