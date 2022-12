Εύα Καϊλή: Θολά σημεία στις καταθέσεις της, στο στόχαστρο τα περιουσιακά της στοιχεία Στο στόχαστρο των αρχών τo…E9 της Καϊλή η οποία τα τελευταία χρόνια προχώρησε σε σειρά αγοραπωλησιών Στις φυλακές του Χάρεν παραμένει η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, οπότε θα βρεθεί ενώπιον του προδικαστικού τμήματος, προκειμένου οι δικαστικές Αρχές του Βελγίου να κρίνουν αν θα προφυλακιστεί τελικά ή όχι. Η πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζει ως τότε την υπερασπιστική της γραμμή, η οποία καλείται να απαντήσει σε σειρά από ερωτήματα των ανακριτικών αρχών, αλλά και στα επιμέρους ζητήματα που έχουν ανακύψει από τις καταθέσεις των υπολοίπων προφυλακισθέντων. Οι φυλακές Χάρεν Μια πρόγευση της νομικής στάσης της έδωσε η κ. Καϊλή κατά τη διαδικασία της προσαγωγής της, καθώς η ίδια κατέθετε κατά πληροφορίες, επί πέντε ώρες, παρότι ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, χωρίς να επικαλεστεί τη βουλευτική της ασυλία, δεν ήταν η πρώτη φορά στις αρχές του μήνα, που βρέθηκε αντιμέτωπη με την ύπαρξη χρημάτων στην κατοικία της. Αντίθετα, η κ. Καϊλή φέρεται, κατά τις πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, να είχε δει χρηματικά ποσά μέσα στο σπίτι όπου έμεναν η ίδια και ο Ιταλός σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι και στο παρελθόν. Κληθείσα να εξηγήσει την εμπλοκή του πατέρα της, Αλέξανδρου Καϊλή στην μεταφορά των χρημάτων, η κ. Καϊλή φέρεται να απάντησε πως «μετά την προσαγωγή του Παντσέρι πανικοβλήθηκα. Επικοινώνησα με τον πατέρα μου, που βρισκόταν στις Βρυξέλλες με τη σύζυγό του και του ζήτησα να μεταφέρει τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι μου σε ασφαλές σημείο και να τα παραδώσει στον πραγματικό δικαιούχο τους. Εκείνος ήρθε, πήρε τη βαλίτσα με τα λεφτά και επέστρεψε στο ξενοδοχείο που έμενε». «Προφανώς, όμως, τον παρακολουθούσαν ήδη αστυνομικοί. Έκαναν έφοδο στο δωμάτιό του και κατέσχεσαν τα χρήματα», περιέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Καϊλή. Την ίδια ώρα, ανάμεσα στα ερωτήματα που προκύπτουν από την πεντάωρη κατάθεσή της, είναι γιατί η Ευρωβουλευτής προτίμησε να ζητήσει από τον πατέρα της να απομακρύνει τις δεσμίδες με τα χαρτονομίσματα από το διαμέρισμά της, αντί να ζητήσει, από την στιγμή που τα εντόπισε, τη συνδρομή των βελγικών αρχών. Στον ίδιο προβληματισμό προστίθεται ως εύλογη απορία το γιατί η κ. Καϊλή γνώριζε ότι έπρεπε να επιστραφούν σε κάποιον τρίτο δικαιούχο τα χρηματικά ποσά, που εντοπίστηκαν εντός της οικίας της, δεδομένου ότι δηλώνει πλήρη άγνοια για την υπόθεση. Απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω αναμένεται να ζητήσουν οι Βέλγοι δικαστές στις 22 Δεκεμβρίου από την Εύα Καϊλή, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα παραταθεί η κράτησή της ή θα αφεθεί ελεύθερη. Τη στιγμή που, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «La Repubblica», η σύλληψη της δεν ήταν στο αρχικό πλάνο της αστυνομικής επιχείρησης, όταν όμως βρέθηκαν τα χρήματα σπίτι της, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, δημοσιογράφος της εφημερίδας παρατήρησε ότι οι Βέλγοι δικαστές μέχρι σήμερα δεν έχουν πειστεί ότι η έμπειρη Ελληνίδα Ευρωβουλευτής δεν γνώριζε για την παρουσία των χρημάτων στο σπίτι της. Πολύ περισσότερο, όταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σκόπευαν αμφότεροι οι κ. Εύα Καϊλή και Φραντσέσκο Τζιόρτζι να δραστηριοποιηθούν επενδυτικά στην Ελλάδα, ιδρύοντας εταιρία Real Estate, στην οδό Σκουφά, στην Αθήνα. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp3enyoa8qah) To…E9 της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή, άλλωστε, έχει τεθεί για τα καλά στο στόχαστρο των Αρχών και στην Ελλάδα, καθώς η κ. Καϊλή τα τελευταία χρόνια προχώρησε σε σειρά αγοραπωλησιών, χωρίς μερικά ακόμη να έχουν φανεί στις δηλώσεις πόθεν έσχες της, όπως ένα ακίνητο 7 στρεμμάτων, στην Πάρο, το οποίο αγόρασε τη φετινή χρονιά. Η έρευνα στην Αθήνα Στο ενδιάμεσο, δεύτερη έρευνα σε βάρος της Εύας Καϊλή έγινε γνωστή προχθές, για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε σχέση με τη διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης, και ιδίως όσον αφορά την αμοιβή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών. Στο σχετικό δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην έρευνα που ξεκίνησε στην Αθήνα η Οικονομική Εισαγγελία για τα αδικήματα της δωροληψίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος από την Εύα Καϊλή, με την προϋπόθεση η Ευρωβουλευτής να μη διώκεται στο Βέλγιο για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οικονομικός εισαγγελέας ζήτησε από δύο συναδέλφους του να αιτηθούν από τις βελγικές αρχές, μέσω δικαστικής συνδρομής σε συνεργασία με το εθνικό μέλος της Εurojust για την Ελλάδα, αντίγραφα της δικογραφίας που μέχρι τώρα έχει σχηματιστεί για την ευρωβουλευτή. Επίσης, οι δύο εισαγγελείς θα ζητήσουν να πληροφορηθούν για την πορεία των μέχρι τώρα ερευνών των βελγικών αρχών. Σκοπός των δύο εισαγγελέων θα είναι να διακριβώσουν την τυχόν τέλεση εκ μέρους της κυρίας Καϊλή των αξιόποινων πράξεων της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παράγραφος 4 του ΚΠΔ (περί κωλύματος άσκησης νέας ποινικής δίωξης). Ακόμη οι δύο εισαγγελείς θα ερευνήσουν και αν τυχόν έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε άλλο αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αδίκημα. Ο «ποταμός» Τζιόρτζι Παράλληλα, να αποσείσει κάθε ευθύνη από τη σύντροφό του επιχείρησε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι, καθώς στη δεκάωρη κατάθεσή του εμφανίστηκε άκρως συνεργάσιμος με τις βελγικές αρχές. «Μιλούσε για δέκα ώρες υποχρεώνοντας τον επικεφαλής εισαγγελέα της έρευνας να αναβάλει τις ανακρίσεις των υπολοίπων προσώπων για την επόμενη ημέρα. Ανέφερε ονόματα και επίθετα, έδωσε εξηγήσεις, είπε σε ποιον και από ποιον διακινήθηκαν τα χρήματα από την ΜΚΟ Fight Impunity, αναφέρθηκε σε μεγάλες δωρεές που έγιναν χάρη στο κύρος που της έδιναν τα μέλη του συμβουλίου επί τιμή στο οποίο συμμετείχαν κάτοχοι βραβείων Νόμπελ, πρώην επίτροποι και πρώην πρωθυπουργοί», ανέφερε η Corriere. Μιλώντας για τα χρήματα που βρέθηκαν σε χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ, ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι «έσπασε» και παραδέχθηκε τα γεγονότα, ότι, δηλαδή, αυτός και μόνο αυτός έλαβε τα χρήματα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, στο κέντρο των Βρυξελλών, στο οποίο ζούσε με την Εύα Καϊλή και από αυτά τα χρήματα ήταν, όσα βρέθηκαν στη βαλίτσα του πατέρα της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, όταν τον εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές. Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής επιχείρησε χθες να αποσαφηνίσει το τοπίο και αναφορικά με τις εταιρίες «Aria Properties» και «Madegroup ΑΜΚΕ» και την πρωτοβουλία «ELONTECH», λέγοντας για τις δύο πρώτες πως πρόκειται για εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ η τελευταία συνιστά επιστημονικό όργανο, νομικού χαρακτήρα. Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Τρομερή κίνηση από την Εθνική Αργεντινής, στην… αποστολή για τον τελικό ο Αγουέρο – Δείτε βίντεο Απόστολος Γκλέτσος: «Είναι μεγάλοι οι πειρασμοί, δύσκολο να πεις όχι» BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

