Εύα Καϊλή: Πώς έγινε η «ληστεία αλά ιταλικά» με το 1,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά

Πριν από 53 χρόνια, το 1969, στις κινηματογραφικές αίθουσες κυκλοφορούσε η ταινία «Ληστεία αλά Ιταλικά» με πρωταγωνιστές τον Μάικλ Κέιν και τον Μπένι Χιλ. Αρκετές δεκαετίες αργότερα, στις Βρυξέλλες, αλλά και γενικά στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα, είναι σαν να παρακολουθεί κανείς ένα remake αυτής της ταινίας, με φόντο το σκάνδαλο QatarGate που ερευνούν οι βελγικές αρχές και έχει προκαλέσει σεισμό στην πολιτική «καρδιά» της Ευρώπης. Στα ανώτατα κλιμάκια της Ε.Ε. υπάρχουν λίγες αμφιβολίες ως προς το τι έχει γίνει, μετά την πολύμηνη και σχολαστική έρευνα των βελγικών αρχών, σε συνεργασία και με ξένες μυστικές υπηρεσίες (σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η ΕΥΠ, κατά πληροφορίες). Όπως το εξηγούσε ανώτερη ευρωπαϊκή πηγή στο thetimes|-.gr, η εικόνα είναι ότι πρόκειται για μια «καθετοποιημένη οργάνωση, με δομή και ιεραρχία, η οποία δημιουργήθηκε ως προϊόν ενός μέρους του ιταλικού λόμπι». Και μπορεί όλα τα βλέμματα των ΜΜΕ να έχουν στραφεί στην Εύα Καϊλή, η οποία ήταν μέχρι πριν από λίγες μέρες αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μια από τις πιο φρέσκιες ευρωπαϊκές παρουσίες στις «γκρίζες» Βρυξέλλες, στην καρδιά του σκανδάλου, όμως, είναι για τις βελγικές αρχές ο επί σειρά ετών Σοσιαλιστής ευρωβουλευτής Πιερ-Αντόνιο Παντσέρι. Ο κ. Παντσέρι είναι αυτός που φαίνεται να ενορχηστρώνει το «σχήμα» που λειτουργούσε στην καρδιά των ευρωθεσμών, ενώ περιγράφεται από άλλους εμπλεκόμενους ως ο αποδέκτης των «πακέτων» με τις δεσμίδες μετρητών που αφειδώς δίνονταν. Ως τώρα, οι αναφορές κάνουν λόγο για μίζες από το Κατάρ και το Μαρόκου, αν και όλοι στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι είμαστε στην αρχή των αποκαλύψεων και μπορεί τις επόμενες μέρες να προκύψουν και νέοι εμπλεκόμενοι, αλλά και νέες πηγές μαύρου χρήματος. Ο ρόλος των ΜΚΟ Αρμόδιες ευρωπαϊκές πηγές εξηγούν ότι βασικό ρόλο για την κατανόηση της υπόθεσης παίζουν οι ΜΚΟ που είχαν στήσει κάποιοι εκ των εμπλεκομένων που ήδη έχουν πάρει τον δρόμο για τις φυλακές. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ΜΚΟ του Πιερ-Αντόνιο Παντσέρι “Fight Impunity”, η οποία ιδρύεται λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από την Ευρωβουλή. Πιο συγκεκριμένα, η ΜΚΟ ιδρύεται τον Σεπτέμβριο του 2019 με έδρα τις Βρυξέλλες, έναν μόλις μήνα πριν αναλάβει καθήκοντα η νέα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία δεν ανήκει ο Παντσέρι. Ο Ιταλός ευρωβουλευτής επιστράτευσε μάλιστα μια σειρά υψηλών γνωριμιών που έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να επανδρώσει τη ΜΚΟ του με ονόματα εγνωσμένου κύρους, προερχόμενα κυρίως από τον χώρο των Σοσιαλιστών: η άλλοτε ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική Φεντερίκα Μογκερίνι, η πρώην ευρωβουλευτής Έμμα Μπονίνο, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ και η πρώην ευρωβουλευτής από τη Σουηδία Σεσίλια Βίκστρομ. Στα επίτιμα μέλη του Δ.Σ. προσετέθη το καλοκαίρι του 2021 και ο προερχόμενος από την ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά τέως Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όλα τα επίτιμα μέλη του Δ.Σ. με το ξέσπασμα του σκανδάλου παραιτήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες, επικαλούμενα την ηθική διάσταση του ζητήματος. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιες πηγές με γνώση των παρασκηνιακών διεργασιών είναι της άποψης ότι η ΜΚΟ Fight Impunity ήταν στον πυρήνα της διακίνησης μαύρου χρήματος, καθώς είναι αδιανόητο ποσά να διακινούνταν μόνο με μετρητά και αυτά να μην εμφανίζονται σε κάποιο σημείο της διαδρομής. Γι’ αυτό και οι βελγικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν φύλλο και φτερό τις χρηματοροές προς την Fight Impunity, η οποία εμφανιζόταν ως…απηνής διώκτης της ατιμωρησίας ανά τον κόσμο. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτή η ΜΚΟ στο μικροσκόπιο. Ο επίσης προφυλακισθείς, μετά την εισαγγελική έφεση, Νίκολο Φιγκά-Ταλαμάνκα, είναι ο γενικός διευθυντής της ΜΚΟ No Peace Without Justice. Η εν λόγω δεν είναι νεοσύστατη οργάνωση, αντίθετα έχει δημιουργηθεί το 1993 από την Έμμα Μπονίνο, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, ήταν στο Δ.Σ. της Fight Impunity, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για την ίδια όσον αφορά τις βελγικές αρχές. Πρόσβαση σε ΜΚΟ, βεβαίως, είχε και η κυρία Καϊλή, της οποίας η αδερφή Μανταλένα έχει δημιουργήσει Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες το προηγούμενο διάστημα. Η πανσπερμία των ΜΚΟ σε αυτή την υπόθεση και σε κάθε περίπτωση των δύο που συνδέονται με τους προφυλακισθέντες Ιταλούς Παντσέρι και Φιγκό-Ταλαμάνκα, κάνει τις βελγικές και τις ευρωπαϊκές αρχές να υποψιάζονται ότι πίσω από αυτές κρύβονταν ύποπτες χρηματοροές, οι οποίες αυτή την ώρα είναι υπό την βάσανό τους. Ο ρόλος του Μαρόκο Αρμόδιες ευρωπαϊκές πηγές, πάντως, αναφέρουν στο thetimes|-.gr ότι, για να καταλάβει κανείς την έκταση του προβλήματος, αλλά και το εύρος της δράσης του εν λόγω κυκλώματος, πρέπει να πάει αρκετά χρόνια πίσω, καθώς φαίνεται ότι πριν το Κατάρ «τροφοδότης» των Ιταλών στις Βρυξέλλες ήταν το Μαρόκου, το οποίο επίσης ήθελε να έχει προνομιακές σχέσεις με την Ε.Ε. Επιπρόσθετα, το Μαρόκου ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα τεκταινόμενα στη Δυτική Σαχάρα, η οποία θεωρείται μη αυτόνομο έδαφος από τον ΟΗΕ. Η Ραμπάτ, όμως, η πρωτεύουσα του Μαρόκου, είναι σε ευθεία κόντρα με τους αυτονομιστές της περιοχές που ονομάζονται Σαχράουι του Μετώπου Πολισάριο και οι οποίοι λαμβάνουν στήριξη από την Αλγερία. Το καθεστώς της περιοχής και ο τρόπος αυτονομίας είναι μήλον της έριδος μεταξύ της Ραμπάτ και των αυτονομιστών, με την κυβέρνηση του Μαρόκο να επιδιώκει να επηρεάσει την Ε.Ε. υπέρ των θέσεων του. Φαίνεται, λοιπόν, ότι πριν το Κατάρ και την υπόθεση της βίζας, υπήρχαν άλλοι ενδιαφερόμενοι που δούλευαν για πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς με τους ίδιους ενδιάμεσους: τους Παντσέρι και σία. Πώς συμπλέκονται όλοι οι παραπάνω; Ο Παντσέρι διατηρούσε ισχυρές σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ, του μαρόκο συμπεριλαμβανομένου, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο συνεργάτης του επί σειρά ετών Φραντσέσκα Τζιόρτζι. Ο κ. Τζιόρτζι μέχρι πρότινος εργαζόταν για τον επίσης ευρωβουλευτή και φίλο του Παντσέρι, Αντρέα Κοτσολίνο, ο οποίος ακολούθησε τα χνάρια του φίλου του και «έμπλεξε» ειδικά με τις χώρες του Μαγκρέμπ. Ως τώρα, ο κ. Κοτσολίνο δεν έχει κληθεί από τις βελγικές αρχές, κάτι τέτοιο, όμως, δεν είναι απίθανο να συμβεί, καθώς στη μαραθώνια κατάθεσή του τον κατονόμασε ο κ. Τζιόρτζι. Ειρήσθω εν παρόδω, ο κ. Κοτσολίνο απολαμβάνει βουλευτικής ασυλίας και, όπως και στην περίπτωση του Βέλγου ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα, για να γίνει έρευνα στο σπίτι του θα παρίσταται η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν και ιταλικά ΜΜΕ, κομβικό ρόλο στο σχήμα «Μαρόκο-Ιταλοί» έπαιζε ο πρέσβης της χώρας στην Πολωνία, Αμπντεραχίμ Ατμούν, αλλά και ο Μανσούρ Γιασίν, υπεύθυνος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, ο οποίος είχε και αυτός επαφές με την τριπλέτα των Ιταλών. Η εκτίμηση των αρμοδίων στις Βρυξέλλες είναι ότι, εκτός από τις δεσμίδες με τα μετρητά, οι πληρωμές διακινήθηκαν μέσω των ΜΚΟ που είχε το εν λόγω σύστημα. Εφόσον το Κατάρ έδωσε χρήματα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι λογαριασμοί της ΜΚΟ του Παντσέρι. Η αντίδραση της Καϊλή Οι ισχυρισμοί της πλευράς Καϊλή ότι πληροφορήθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή για την ύπαρξη των μετρητών στο σπίτι της, δείχνοντας προς την πλευρά του συζύγου της Φ. Τζιόρτζιο, αμισβητούνται από μια σειρά πραγματικών περιστατικών και πληροφοριών που προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Ξεκινώντας από το τελευταίο, η κυρία Καϊλή είχε προνομιακή θέση εντός της Κ.Ο. των Ευρωσοσιαλιστών, ασχολήθηκε δια μακρόν με την υπόθεση του Κατάρ και είχε επαφές επίσης με την περιοχή του Μαγκρέμπ. Μέσω του κ. Τζιόρτζι, επίσης, είχε φιλική σχέση με τον κ. Παντσέρι, ενώ γνώριζε και το νέο αφεντικό της συντρόφου του κ. Κοτσολίνο. Παράλληλα, η κυρία Καϊλή, σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του thetimes|-.gr, είναι αυτή που ενημερώνει τον πατέρα της Εύας Καϊλή, μετά τη σύλληψη του κ. Τζιόρτζι, ώστε να παραλάβει τη βαλίτσα με τα μετρητά που βρέθηκαν στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Sofitel στην Place Jourdan. Και αυτό γιατί από νωρίς το πρωί στις Βρυξέλλες διεσπάρη η φήμη περί σύλληψης του κ. Τζιόρτζι. Η κυρία Καϊλή, πάντως, παρέμεινε ψύχραιμη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και επικοινωνούσε με γνωστούς και συνεργάτες της, μέχρι την ώρα που η βελγική αστυνομία την προσήγαγε και της κατάσχεσε το κινητό. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ίδια διέψευδε τη «φήμη» ότι ο κ. Τζιόρτζι προσήλθε από τις βελγικές αρχές, χωρίς όμως να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις με τον κύκλο της στις Βρυξέλλες επικαλούμενη ότι η κόρη της…κοιμάται. Ειδήσεις σήμερα Καιρός: Μετά τα 25άρια έρχεται… κανονικός χειμώνας – Οι εκτιμήσεις για τα Χριστούγεννα Παναγιωτόπουλος: Oι συσχετισμοί στρατιωτικής ισχύος Ελλάδας – Τουρκίας αλλάζουν υπέρ μας Μουντιάλ 2022: Τρομερή κίνηση από την Εθνική Αργεντινής, στην… αποστολή για τον τελικό ο Αγουέρο

