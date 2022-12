Κατάρ-gate:Η Ντόχα ακύρωσε την αποστολή μου εκεί και τελικά είδα ότι πήγε η Καϊλή, λέει Γερμανίδα ευρωβουλευτής

Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής Χάνα Νόιμαν, αντί της οποίας ταξίδεψε στο Κατάρ τον περασμένο Νοέμβριο η Εύα Καϊλή, μίλησε στον ΣΚΑΪ για το παρασκήνιο που προηγήθηκε, αλλά και για τον ζήλο με τον οποίο η Ελληνίδα συνάδελφός της υπερασπιζόταν με τις δημόσιες τοποθετήσεις της την πολιτική του Κατάρ σε μια σειρά από ζητήματα. «Προγραμματίζαμε ένα ταξίδι στο Κατάρ, σχεδόν από την αρχή της θητείας μου, πριν δύο χρόνια. Το σχέδιο ήταν να πάμε τις δύο πρώτες βδομάδες του Νοεμβρίου αυτού του χρόνου, ακριβώς πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για να αξιολογήσουμε την κατάσταση με την εργασία των μεταναστών, να αξιολογήσουμε όσα συμβαίνουν με τα δικαιώματα των μεταναστών, αλλά και τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Όταν επέστρεψα από τις καλοκαιρινές διακοπές για να συζητήσω με τον πρέσβη του Κατάρ γι’ αυτό το ταξίδι στις αρχές Νοεμβρίου, ακύρωσε το ταξίδι προς έκπληξή μου, λέγοντας πως το κτίριο του κοινοβουλίου ήταν υπό ανακαίνιση, και δεν μπορούσαμε να πάμε. Εγώ συνέχιζα να προσπαθώ να βρω άκρη για να καταφέρουμε να πάμε, γιατί ήταν πολύ σημαντική αποστολή για εμένα, αλλά δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Οπότε, αποδέχτηκα την άρνηση» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Νόιμαν. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp4bpercfk7t) Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σχετικά με το πότε ενημερώθηκε πως η Καϊλή βρισκόταν αντί αυτής στο Κατάρ: «Τότε, ενώ ήμουν στις Βρυξέλλες, επειδή δεν μπορούσα να πάω στο Κατάρ με την αντιπροσωπεία μου, έμαθα ότι η Εύα Καϊλή ήταν στο Κατάρ και συναντούσε ακριβώς τους ανθρώπους που εμείς θα συναντούσαμε, υψηλούς αξιωματούχους του Κατάρ και έκανε πολύ θετικές δηλώσεις για την κατάσταση στο Κατάρ, πολύ περισσότερο θετικές από τη θέση του συνόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έπρεπε να έχει επικοινωνήσει μαζί μου πριν, και να συζητήσουμε πολιτικά ποιο θα ήταν το μήνυμα, και να το συντονίσουμε. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, και το έμαθα μέσα από το Twitter ότι ήταν εκεί». «Ήταν έκπληξη για όλους μας το πόσο θετική ήταν η ομιλία της. Ακόμα και οι Σοσιαλδημοκράτες συνάδελφοι, έμοιαζαν σοκαρισμένοι όταν η Εύα μιλούσε. Ξεκάθαρα η στάση που είπε δεν είναι όχι μόνο στη γραμμή του κόμματός της αλλά και όλου του Κοινοβουλίου» συνέχισε η Γερμανίδα ευρωβουλετής. Σε ερώτηση σχετικά με το γιατί το Κατάρ επέλεξε, τελικά, την Εύα Καϊλή για το ταξίδι αυτό, η κ. Νόιμαν είπε: «Ακύρωσαν την πρόσκληση αυτού που ήταν πιο ισορροπημένος και ασκούσε κριτική, μία γυναικεία αντιπροσωπεία και κάλεσαν κάποια που προτιμούσαν. Επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι η Εύα Καϊλή στηρίζει με τις θέσεις της το Κατάρ. Θα προτιμούσαν σίγουρα ότι εκείνη λέει πολύ θετικά πράγματα. Εκνευρίστηκα επειδή μέσα στο Κοινοβούλιο παίζουμε ο ένας απέναντι από τον άλλον και σκέφτηκα ότι αυτό είναι ένα “παιχνίδι μάχης”. Όταν επέστρεψε, της μίλησα, είχα μία συνάντηση μαζί της της είπα ότι το βρήκα άδικο και μία λάθος εικόνα προς τα έξω. Αλλά ποτέ μέχρι την Παρασκευή δεν φανταζόμουν ότι αυτό έγινε εξαιτίας πολλών χρημάτων. Εκείνη μου είπε ότι το γραφείο της θα έπρεπε να με είχε ενημερώσει αλλά το ξέχασαν. Αυτή ήταν η απάντησή της». «Στην αρχή δεν μπορούσα να το πιστέψω, ακουγόταν σαν αυτές τις ταινίες με την μαφία στο Netflix, αλλά ήταν η δουλειά μου, και οι Βρυξέλλες, η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα ένιωσα αρκετό θυμό για τους ανθρώπους που είναι ύποπτοι. Είναι συνάδελφοί μου με τους οποίους είχα πολιτικές διαφωνίες, “μάχες”. Πάντα όμως πίστευα ότι αυτές οι πολιτικές διαφορές βασίζονταν σε καθαρά πολιτικές διαφορές, και όχι σε βαλίτσες γεμάτες λεφτά» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ειδήσεις σήμερα:Το παρασκήνιο από τη «κρυφή» ψήφο της Καϊλή υπέρ Κατάρ σε επιτροπή που δεν ήταν μέλος Όλαφ Σολτς: Μεγάλος κίνδυνος κλιμάκωσης του πολέμου λόγω της ρωσικής αποτυχίας To κράτος θα καλύπτει το 10% των δαπανών για τρόφιμα από το Φεβρουάριο

