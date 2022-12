Κατρίνης: Τα προβλήματα που αφορούν τον μέσο πολίτη, δεν τα γνωρίζουν ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του Όσα είπε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στην ομιλία του από το βήμα της Βουλής Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της βουλής, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για τον προϋπολογισμό, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης. Στην κριτική του εστίασε σε θέματα οικονομίας, λέγοντας ότι παρουσιάζεται μια πλασματική εικόνα από την κυβέρνηση. «Όλα αυτά τα προβλήματα που αφορούν το μέσο πολίτη, τους κανονικούς ανθρώπους, δεν τα γνωρίζουν ο κ.Μητσοτάκης και οι υπουργοί του», υποστήριξε ο κ. Κατρίνης. Όπως συγκεκριμένα είπε, για τον προϋπολογισμό και την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, ο κ.Κατρίνης επεσήμανε ότι οι παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα μειώθηκαν, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 63,2% και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 4,7 δις ευρώ. Το 55% των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται είναι θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, με μισθούς κάτω των 400 ευρώ. Τα 41 πρώτα δάνεια του Ταμείου που εγκρίθηκαν, δόθηκαν σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, μετά από αξιολόγηση που αφέθηκε εν λευκώ στις τράπεζες. Επιπλέον, σημείωσε ότι το δημόσιο χρέος σήμερα είναι μεγαλύτερο κατά 3 δις ακόμα και από το δημόσιο χρέος πριν γίνει το PSI. Οι Έλληνες πληρώνουν έμμεσους φόρους για τα καύσιμα, δυο φορές μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους χωρών της ΕΕ. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών είναι ανυπεράσπιστη απέναντι στην ακρίβεια και στην αισχροκέρδεια. Δήλωσε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει εγκλωβιστεί στον κυκεώνα του ιδιωτικού χρέους που ξεπερνά τα 270 δις ευρώ, 1.200.000 είναι τα κόκκινα δάνεια, ενώ 4.200.000 πολίτες χρωστάνε στην Εφορία. «Όλα αυτά τα προβλήματα που αφορούν το μέσο πολίτη, τους κανονικούς ανθρώπους, δεν τα γνωρίζουν ο κ.Μητσοτάκης και οι υπουργοί του». Γνωρίζουν, όμως, ανθρώπους σαν τον κ.Πάτση, που μπορεί να δανείζεται προνομιακά από τις τράπεζες για να πλουτίσει πάνω στους κόπους μιας ζωής χιλιάδων πολιτών, μέσα από πλειστηριασμούς κύριας κατοικίας. Γνωρίζουν τους παρόχους ρεύματος και φυσικού αερίου που καταγράφουν το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό κέρδους στην Ευρώπη, πουλώντας ρεύμα σε διπλάσιες τιμές από ό,τι το αγόρασαν στο χρηματιστήριο ενέργειας. Και επειδή τους γνωρίζουν, δεν τους αγγίζουν. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα αποτελούν την ιερή αγελάδα. Μιλώντας για το QatarGate και την υπόθεση της Εύας Καϊλή, ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε πως «το ΠΑΣΟΚ που προοριζόταν για βολικός κυβερνητικός εταίρος έχει τελειώσει. Το ΠΑΣΟΚ που αποτελούσε στόχο απαξίωσης και δυσφήμισης έχει τελειώσει. Στελέχη που χρησιμοποιούν το ΠΑΣΟΚ για την προσωπική τους ανέλιξη και πλουτισμό, δεν έχουν θέση στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη από στελέχη που διαπραγματεύτηκαν ή διαπραγματεύονται καρέκλες και διορισμούς με τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, έκανε λόγο για υπόγειες διαδρομές που ήταν σε εξέλιξη, «γνωρίζουμε τι συμβαίνει, υπόγειες διαδρομές που ήταν σε εξέλιξη. Άλλωστε κάποιοι έχουν συνδρομική σχέση με υπόγειες διαδρομές, και αποστασίες. Όμως οι αποστασίες ποτέ δε νομιμοποιήθηκαν από τη ζωή και την ιστορία» τόνισε ο κ.Κατρίνης». Για την υπόθεση υποκλοπών στην Ελλάδα, ο κ. Κατρίνης δήλωσε ότι ήταν η κορυφή του παγόβουνου. «Κάνοντας σύγκριση με τις αρχές στις δύο χώρες είπε «στις Βρυξέλλες κανείς δεν είπε στους δημοσιογράφους της Le Soir που ερευνούσαν την δυσώδη υπόθεση χρηματισμού που αποκαλύφθηκε ότι κουράζουν. Στις Βρυξέλλες, κανείς δεν έθεσε υπό παρακολούθηση τους δημοσιογράφους που ερευνούσαν το σκάνδαλο, όπως έγινε εδώ με τον κ.Κουκάκη. Στις Βρυξέλλες, η δικαιοσύνη κινήθηκε γρήγορα και έφερε αποτελέσματα, ενώ εδώ παρεμπόδισε την έρευνα ανεξάρτητης αρχής. Στις Βρυξέλλες, δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης και συσκότισης της υπόθεσης, όπως έγινε εδώ με πρωταγωνιστή την ίδια την κυβέρνηση». Πρόσθεσε, ότι ο λόγος παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ ήταν οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. .λ Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Έκλεισε το mega deal: H JP Morgan απέκτησε το 48,5% της Viva Wallet για 800 εκατ. ευρώ Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δολοφονία του από όργανα της χούντας το 1967 BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 16:51 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

