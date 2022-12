Κουτσούμπας: Αναντίστοιχη με τη θέση του ΚΚΕ η ψήφος μας για το επίδομα των €600 στους αστυνομικούς «Καμία συγκάλυψη, καμία ανοχή στην κρατική βία και καταστολή. Καμιά ανοχή στα περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας» είπε ο ΓΓ του ΚΚΕ στην ομιλία του για τον Προϋπολογισμό Στην παραδοχή πως η ψήφος του ΚΚΕ στο επίδομα των 600 ευρώ για τους αστυνομικούς, ήταν αναντίστοιχη με την ξεκάθαρη θέση του κόμματος, προχώρησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την ομιλία του στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ «το ίδιο το κράτος που νόμιμα μπουκάρει στα σπίτια του λαού για να τα βγάλει στο σφυρί, που ενισχύει καταστολή και αυταρχισμό ενάντια σε ελευθερίες του λαού, είναι το ίδιο που σκοτώνει ένα 16χρονο για 20 ευρώ βενζίνη». «Καμία συγκάλυψη, καμία ανοχή στην κρατική βία και καταστολή. Καμιά ανοχή στα περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που πολλαπλασιάζονται στο έδαφος της πολιτικής, που από τη μια ενισχύει την καταστολή απέναντι στο λαό και από την άλλη επανειλλημένα συγκαλύπτει υποθέσεις και ενόχους» υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Μιλάμε και για την κατάργηση όλων των αντιδραστικών νόμων, αλλά και των διαφόρων ειδικών ομάδων καταστολής όπως ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΟΔΟΣ, Πανεπιστημιακή Αστυνομία κλπ.». «Όλα τους έχουν στόχο τον αγωνιζόμενο λαό και τη νεολαία, και εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε ότι η ψήφος του ΚΚΕ στο επίδομα των 600 ευρώ, μόνο για το ένστολο προσωπικό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ήταν αναντίστοιχη – και μάλιστα τη στιγμή που έγινε – με την ξεκάθαρη θέση που έχει και κυρίως παλεύει το ΚΚΕ, την οποία ανάφερα και σήμερα και διατυπώθηκε και από το βουλευτή μας κατά την συζήτηση της επίμαχης τροπολογίας» κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας. Ειδήσεις σήμερα:Το παρασκήνιο από τη «κρυφή» ψήφο της Καϊλή υπέρ Κατάρ σε επιτροπή που δεν ήταν μέλος Όλαφ Σολτς: Μεγάλος κίνδυνος κλιμάκωσης του πολέμου λόγω της ρωσικής αποτυχίας To κράτος θα καλύπτει το 10% των δαπανών για τρόφιμα από το Φεβρουάριο Best of Network 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

