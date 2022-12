Κουτσούμπας: Ο αγώνας συνεχίζεται ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό Ο γ.γ του ΚΚΕ έδωσε το παρών στο συλλαλητήριο με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού «Ο αγώνας συνεχίζεται και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή στο Σύνταγμα, στους δρόμους όλης της Ελλάδας, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, ενάντια στην ακρίβεια, στους πλειστηριασμούς, στην κρατική βία και καταστολή, για αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Για να δικαιωθεί τελικά ο λαός μας και ό,τι ζητά το εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα, τα λαϊκά στρώματα γενικότερα» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο συλλαλητήριο «ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό και την ακρίβεια» στο Σύνταγμα. Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Τρομερή κίνηση από την Εθνική Αργεντινής, στην… αποστολή για τον τελικό ο Αγουέρο – Δείτε βίντεο Απόστολος Γκλέτσος: «Είναι μεγάλοι οι πειρασμοί, δύσκολο να πεις όχι» Best of Network 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 10:03 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 09:42 17.12.2022, 09:18 17.12.2022, 10:17

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )