Κυριάκος Μητσοτάκης: Με νέο πακέτο στήριξης νοικοκυριών η ομιλία του για τον προϋπολογισμό

Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για την οικονομία αλλά και για την επικαιρότητα που συνθέτουν το Qatargate, η εμπλοκή της ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Εύας Καϊλή και οι παρακολουθήσεις αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στην Βουλή μεταξύ των πολιτικών αρχηγών κατά την τελική συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών αναμένεται να ξεκινήσουν στις 2 το μεσημέρι με αντίστροφη σειρά. Ο κύκλος θα ανοίξει με την ομιλία του γγ του ΜεΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη και θα κλείσει με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που θα ξεκινήσει περίπου στις 7 το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα κάνει απολογισμό των κυβερνητικών ενεργειών της τελευταίας τετραετίας αλλά και των επιτευγμάτων στους τομείς της οικονομίας, της διπλωματίας και της εθνικής άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει και σε σύγκριση των πεπραγμένων της δικής του κυβέρνησης και της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το πλαίσιο θα υπενθυμίσει την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης κατά την περίοδο 2015-19 και θα παρουσιάσει τις μειώσεις φόρων που έγιναν την τελευταία τετραετία, τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και τις αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρξει ανακοίνωση και νέου πακέτου μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με τις πληροφορίες να βγαίνουν με το… σταγονόμετρο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει στα σκαριά ένα περισσότερο οριζόντιο μέτρο, όχι στη λογική της πρόσφατης έκτακτης ενίσχυσης των 600 ευρώ που εξαγγέλθηκε για τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς. Κατά τις πληροφορίες του thetimes|-.gr, μάλιστα, προς τούτο υπήρξαν συσκέψεις την προηγούμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη. Από την άλλη πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι θα επικεντρώσει την επίθεσή του στην υπόθεση των παρακολουθήσεων καθώς θεωρεί ότι αποτελεί προνομιακό του πεδίο ενώ θα επαναλάβει τα επιχειρήματα περι ανάγκης σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης. Αμέσως μετά την λήξη της σύγκρουσης των πολιτικών αρχηγών θα ξεκινήσει η διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας επι του κρατικού προϋπολογισμού η οποία λαμβάνει παραδοσιακά χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης. Από τις τοποθετήσεις όλων των κομμάτων που προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες υπερ του προϋπολογισμού θα ψηφίσουν οι 156 βουλευτές της ΝΔ ενώ η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει.. Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Τρομερή κίνηση από την Εθνική Αργεντινής, στην… αποστολή για τον τελικό ο Αγουέρο – Δείτε βίντεο Απόστολος Γκλέτσος: «Είναι μεγάλοι οι πειρασμοί, δύσκολο να πεις όχι»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )