Μητσοτάκης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες: Θα κάνω Χριστούγεννα στο Μέτσοβο, στο βουνό παίρνονται οι αποφάσεις «Ξεκουραστείτε, γιατί μας περιμένει πολλή κοινοβουλευτική δουλειά», είπε ο πρωθυπουργός στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες Λίγα λεπτά μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών για τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες ευχές, με τους δημοσιογράφους να τον ρωτούν εάν θα βρεθεί εκτός Αθηνών τις μέρες των Χριστουγέννων. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός θα πάει στο βουνό και πιο συγκεκριμένα στο Μέτσοβο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στο βουνό παίρνει αποφάσεις. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και το 2019, όταν πήρε τις τελικές του αποφάσεις για το πρόσωπο που θα πρότεινε για την προεδρία της Δημοκρατίας. Τώρα ο πρωθυπουργός καλείται να πάρεις τις τελικές του αποφάσεις όσον αφορά τις εκλογές. «Χρονιά πολλά. Να ξεκουραστείτε γιατί το επόμενο διάστημα μας περιμένει πολλή κοινοβουλευτική δουλειά. Θα πάω στην Ήπειρο», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και στη συνέχεια όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε «θα πάτε στην Πρέβεζα;», απάντησε πως «στο βουνό παίρνονται οι αποφάσεις. Θα πάω στο Μέτσοβο. Έχουμε αποφάσεις να πάρουμε». Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Έκλεισε το mega deal: H JP Morgan απέκτησε το 48,5% της Viva Wallet για 800 εκατ. ευρώ Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δολοφονία του από όργανα της χούντας το 1967 BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

